В Приморье будут снижать стоимость строительных материалов

Во Владивостоке ООО "Комбинат строительных материалов" готовится презентовать новейшие инновационные технологии, внедрение которых будет способствовать снижению затрат на строительство

В последние годы строительный рынок Приморья развивается стремительными темпами, однако при этом наблюдается невосполнимый дефицит жилья, а цены на квартиры остаются на высоком уровне. По данным экспертов, по обеспеченности жильем на одного горожанина Владивосток по-прежнему отстает от средних российских показателей: на каждого жителя города приходится около 20 кв. м жилья, тогда как в среднем по России эти цифры составляют 25-30 кв. м.

О том, что жилья необходимо строить больше, а стоимость квадратного метра снижать, говорил в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир ПУТИН. Он подчеркивает, что впервые с 1990-х годов в стране отмечен прирост населения и что теперь необходимо приложить все усилия для того, чтобы сделать демографический поворот в России необратимым. А для этого нужно строить много жилья, причем жилья доступного. Президент назвал конкретные цифры, которые можно считать контрольными, - 75 млн кв. метров доступного жилья к 2016 году и 25 млн кв. метров жилья дополнительно со всей социальной инфраструктурой в рамках программы «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года.

Неоднократно высказывался на эту тему и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По его словам, сегодня перед краем стоит задача снижения стоимости квадратного метра за счет упрощения разрешительных процедур в отрасли, а также снижение стоимости платы за технологическое подключение. «В Приморье стоимость жилья довольно велика - примерно 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это очень много. Поэтому я поставил задачу снизить стоимость до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Перед краем стоит задача снижения стоимости квадратного метра жилья путем массовой застройки. К 2017 году построят в 10 раз больше, чем построено сейчас, - более 100 тысяч квадратных метров жилья», - заявил губернатор Приморья. Чтобы добиться снижения цены на жилье, необходимо, по мнению губернатора, стимулировать собственного производителя стройматериалов, оборудования, техники.

Аналитики строительной отрасли среди факторов, которые влияют на конечную стоимость жилья, называют и еще один немаловажный аспект – стоимость строительных материалов. Нехватка строительных материалов, изготовленных непосредственно в Приморском крае, существенно влияет на стоимость квадратного метра жилья. Связь тут самая простая: привозные стройматериалы, как правило, дороже, чем местные, в связи с высокими транспортными расходами. Естественно, что это потом находит свое отражение в формировании цены 1 кв. метра будущей квартиры или дома – ведь стоимость строительных материалов составляет от 50 до 75% от себестоимости строительства.

Снизить стоимость строительных материалов в Приморье можно, по мнению экспертов, двумя путями. С одной стороны, необходимо увеличить их производство, с другой – внедрять на предприятиях отрасли инновации. Первую задачу призван решить строительный кластер, создание которого намечено в Надеждинском районе Приморья. Вторую берут на себя сами предприятия, вкладывая средства в научно-изыскательную и проектно-конструкторскую деятельность.

«Инновации в строительстве – путь к снижению себестоимости квадратного метра жилья, - считает генеральный директор ООО «Комбинат строительных материалов» Алексей СОМОВ. - Тема строительства в Приморском крае стоит очень остро. Строятся новые микрорайоны, детские сады, инфраструктурные объекты. Но как сделать так, чтобы строительные материалы были дешевыми, а построенное жилье для населения было доступным? На Комбинате строительных материалов мы начали внедрение инноваций на производстве для того, чтобы сделать свой вклад в развитие строительной отрасли края».

Комбинат строительных материалов ведет разработку инновационных технологий и некоторые из них уже внедрены на производстве. Например, впервые на Дальнем Востоке была внедрена технология производства ЖБИ на длинных стендах, а также завершен монтаж линии безопалубочного виброформования (ЛБВФ). Сегодня предприятие готовится презентовать на рынке строительных материалов новейшие инновационные технологии, внедрение которых будет способствовать снижению затрат на строительство.

«Мы ведем непрерывную научно-исследовательскую работу в области инноваций, разрабатываем различные технологии, которые могли бы существенно снизить затраты при строительстве. Для края поставлена задача - снизить стоимость квадратного метра жилья, и мы хотим сделать свой вклад в решение данной задачи. Комбинат строительных материалов существует с 1961 года. У нас уже есть своя история и хорошая репутация на строительном рынке. Для себя мы выбираем курс только на развитие: модернизируем производство, внедряем новые технологии. Залог успеха инновационного бизнеса – это люди. Поэтому мы стараемся создать для наших работников комфортные условия труда, следим за тем, чтобы зарплата была достойной и выплачивалась без задержек. Что касается технологий, то некоторые мы уже внедряем на производстве, а некоторые планируем презентовать в ближайшее время», - рассказал Алексей Сомов.