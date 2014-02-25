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Принимаются заявки на участие в Бизнес-Премии Приморского края-2013

25 Февраля 2014, 10:14 | Приморье

Организационный комитет региональной Премии приглашает предпринимателей принять участие в десятом ежегодном конкурсе «Бизнес-Премия Приморского края-2013».

Конкурс будет проходить в три этапа:

30.01.2014 - 3.03.2014 г. - подготовительный этап: формирование Экспертного Совета, списка партнеров и спонсоров Премии  и шорт-листов ТОП-25 по номинациям Премии;

04.03.2014 - 5.04.2014 г. - ПОЛУФИНАЛ, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25;

07.04.2014 - 22.04.2014 г. - ФИНАЛ, голосование во 2-м круге ТОП-4;

23.04.2014 – 25.04.2014 г. - подведение итогов конкурса и определение победителей.

Предложения по участию в конкурсе и его проведению направлять организаторам до 1 марта 2014 г. Участие в конкурсе является бесплатным и не сопряжено с обязанностью участников производить денежные выплаты в Оргкомитет конкурса.

Торжественная церемония награждения состоится в конце апреля 2014 г. (дата и место проведения уточняются).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

DV-Rating.ru

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: бизнес-премия 



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