Строительству завода "Владивосток СПГ" может помешать нефть

«Газпром» GAZP -3,21% провел в 2013 году доразведку газоконденсатного Южно-Киринского месторождения (проект «Сахалин-3») и обнаружил на нем крупнейшие шельфовые запасы нефти в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из подрядчиков «Газпрома», проводивших доразведку.

Ранее запасы нефти по категории C1 + C2 «Газпром» оценивал в 563,9 млрд кубометров газа и 71,7 млн тонн конденсата. После проведенной доразведки к этому добавились 464 миллиона тонн нефти (С1 + С2), до 131 млн тонн увеличились запасы конденсата, а запасы газа возросли до 682 млрд кубометров.

В декабре прошлого года начальник департамента «Газпрома» по добыче газа, конденсата и нефти Всеволод ЧЕРЕПАНОВ сообщал, что утвердить новые запасы планируется в марте.

Южно-Киринское месторождение может оказаться крупнейшим на шельфе России, его запасы в 40 раз больше, чем у вновь открытых в 2013 году - самое крупное, по данным Роснедр, имело запасы всего 12 млн тонн.

Из-за обнаружения нефти на «Сахалине-3» завод «Владивосток СПГ» может быть запущен на годы позже, говорят эксперты. По мнению аналитика «Сбербанк CIB» Валерия НЕСТЕРОВА, из-за запасов нефти «Газпрому» придется менять схему разработки изначально чисто газового месторождения. Нефть более ликвидный товар, чем газ, особенно для экспорта, а Южно-Киринское очень удобно расположено для поставок в Азию - разработка нефти станет для «Газпрома» приоритетной.

А вот строительство угольного терминала в бухте Суходол начнется уже летом этого года - предположительно в июле-сентябре. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью до 6 миллионов тонн в год намечен на июль 2017 года.

Как отметили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, строительство второй и третьей очередей для доведения терминала до проектной мощности запланировано в период с 2019 по 2021 годы. Объем финансирования составит 18 млрд руб.

Отметим, в конце 2013 года в Москве было подписано соглашение о строительстве морского угольного перегрузочного комплекса в районе бухты Суходол Приморского края. Документ подписан Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт» и ОАО ХК «СДС-Уголь».

Предполагается, что создание дополнительных логистических мощностей расширит возможности экспорта российского угля на Азиатско-Тихоокеанский рынок. А также будет способствовать решению проблемы недостаточности портовых мощностей, которую в настоящее время испытывают российские угольщики.

Кроме того, постройка порта обеспечит создание 700 новых рабочих мест. Также развитие получит социальная инфраструктура: для работников порта запланирован ввод 400 квартир в ближайших населенных пунктах.

Напомним, поручение подготовить предложения по строительству на Дальнем Востоке специализированного угольного порта мощностью до 20 млн тонн в год для малых и средних угледобывающих компаний было озвучено 24 января 2012 года на совещании «Об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной промышленности» Владимиром Путиным.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.