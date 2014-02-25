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В Приморском крае ОАО "Аскольд" зарабатывает на арматуре

25 Февраля 2014, 09:12 | Приморье

Общий объем производства машиностроительного завода "Аскольд" в этом году перевалит за 1 млрд рублей

ОАО «Аскольд» (Арсеньев) сегодня прочно стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. 10 февраля завод отметил 71-й год со дня основания. О том, с какими достижениями и перспективами встретили день рождения своего предприятия арсеньевские машиностроители, «Золотому Рогу» рассказал гендиректор завода Леонид КОЛЕСНИКОВ.

- С какими финансово-экономическими итогами завод закончил год?

- Всего в 2013 году произведено продукции на 17% больше, чем в 2012 году. Объем производства составил 800,815 млн рублей без НДС. Это в основном наша традиционная продукция - судовая арматура, она составляет 98% от всего объема производства, оставшиеся 2% - продукция общепромышленного назначения.

- Какие перспективы на этот год, сколько чего надо выпустить и реализовать?

- На 2014 год портфель заказов полностью сформирован. В текущем году заводчанам предстоит выпустить продукции на 950 млн рублей. В Мурманске организовано представительство ОАО «Аскольд», специалисты которого обеспечивают гарантийный надзор, сервисное и техническое обслуживание арсеньевской арматуры, выполняют ее ремонт на кораблях ВМФ России. Представительство также внесет свой вклад в плановые показатели в виде доходов от своей деятельности. Пока сложно спрогнозировать эти цифры, но планируем, что общий объем производства ОАО «Аскольд» в этом году перевалит за 1 млрд рублей.

Помимо традиционной номенклатуры в 2014 году «Аскольду» предстоит освоить производство совершенно новой для нас продукции, это пневмоэлементы и стопоры для торпед и ракет, электромагнитные клапаны для атомных электростанций, клапаны осушения и отсечные клапаны, расширим типоразмерный ряд выпускаемых электромагнитов.

- Как выполняется программа по модернизации завода? Что уже предпринято в этом плане в прошлом году, что намечено сделать в этом году?

- Администрацией и акционерами предприятия последовательно реализуется план повышения эффективности производства. Закупается новое современное оборудование и станки, ремонтируются имеющиеся. В начале декабря 2013 года на предприятие поступили и практически сразу введены в эксплуатацию два высокоточных токарных полуавтомата с ЧПУ ХКС-40FC для изготовления крепежа, метизов и ШТС. В 2013 году проведена модернизация литейного производства, заменены морально и физически устаревшие плавильные печи.

В 2014 году обновление парка технологического оборудования продолжится согласно плану технического перевооружения. В конце января наши специалисты выезжали в Австрию, где мы планируем приобрести компрессорное оборудование, нам нужен воздух высокого давления для испытательных стендов. Есть планы по дальнейшему развитию литейного и заготовительного производств. На техническое перевооружение в бюджете завода заложены определенные средства.

- Кроме судовой арматуры, каким еще производством занимается завод?

- В 2013 году начат серийный выпуск радиаторов отопления, они успешно прошли сертификацию, и первые партии товарной продукции уже отгружены потребителям. Продолжаем изготавливать печатную офсетную машину «Фактор-90», активно развивается производство по глубокой переработке древесины, выпускающее клееный мебельный щит, подоконники и другие изделия. Производим также продукцию для нужд ЖКХ и прочих отраслей промышленности.

- Кто основные потребители завода сегодня?

- Как и раньше, везде, где ведется строительство и ремонт флота, востребована наша продукция. Наши заказчики - это российские судостроительные и судоремонтные предприятия.

- Какие контракты наиболее важные?

- Прежде всего это долгосрочные контракты (до 2017 года) с ОАО ПО «Севмаш» на поставку судовой арматуры для проектов «Ясень» и «Борей».  В общем объеме производства этот заказ составляет до 20%.

- Сколько налогов завод дал за год бюджету города, края, федерации?

- Всего в 2013 году предприятие перечислило чуть менее 114 млн рублей налогов, из которых в федеральный бюджет поступило около 72 млн, в региональный - 22 млн, в местный - около 20 млн. И 70 млн страховых взносов. Итого завод в казну перевел около 200 млн руб.

- Какова численность персонала, средняя зарплата, насколько она выросла за год?

- На начало года в производстве было задействовано 762 человека. Средняя заработная плата за год выросла на 12% и на начало 2014 года составила чуть более 28 тыс.  рублей. Рост средней заработной платы основных рабочих-сдельщиков более значителен, она составляет около 37 тыс. рублей.

- Оказывает заводу государство какую-либо поддержку?

- Напрямую государство нас никак не поддерживает. Но флот-то государев строится, то есть на государственных верфях или с большой долей государственного капитала. Это деньги, которые идут по Гособоронзаказу. Льгот у предприятия нет никаких.

- Каков средний возраст работников?

- 46,4 года, молодежь на завод приходит, но много и ветеранов, которые отработали на предприятии 30, а кто и 50 лет. К слову сказать, ветераны охотно делятся с молодыми аскольдовцами своими профессиональными секретами, а молодежь старательно перенимает эти навыки, внося в то же время свои поправки с учетом современных знаний и достижений.

Татьяна КУРОЧКИНА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: аскольд  машиностроение  промышленность 



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