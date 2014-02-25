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В Приморье растет спрос на закупщиков

25 Февраля 2014, 08:25 | Приморье

С увеличением количества торгов растет и спрос на специалистов в области закупок. Это отмечают рекрутеры Приморья.

«На сегодняшний день на сайте www.hh.ru для Приморского края размещено более 50 вакансий в сфере закупок, - говорит Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter Дальний Восток. - За последний год количество вакансий в этой сфере выросло в два раза. Чаще всего работодателям требуются менеджеры по закупкам, категорийные менеджеры, специалисты по снабжению».

Кроме этого, Ольга Трофимова отмечает, что число резюме от специалистов в сфере закупок растет не такими высокими темпами, как количество вакансий, но и дефицитными этих специалистов назвать нельзя. Компании при необходимости смогут найти сотрудника, обладающего необходимыми навыками и квалификацией. Если говорить про зарплатные предложения, то разброс предлагаемых зарплат от 26 тыс. до 120 тыс. рублей. В среднем работодатели Приморского края готовы предложить специалистам в сфере закупок около 40 тыс. рублей в месяц. Большинство соискателей рассчитывает получать 50 тыс. рублей в месяц.

Так как с вступлением в силу новых законов количество торгов значительно увеличится, эксперты прогнозируют, что и спрос на специалистов в сфере закупок увеличится. Так как сегодня в России вузы не выпускают специалистов в этой сфере, Министерство высшего образования и науки и Министерство экономического развития работают над тем, чтобы открыть в высших учебных заведениях новую специальность - управление государственными и муниципальными закупками.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
Теги: закупки  вакансии 



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