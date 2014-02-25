Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье растет спрос на закупщиков
С увеличением количества торгов растет и спрос на специалистов в области закупок. Это отмечают рекрутеры Приморья.
«На сегодняшний день на сайте www.hh.ru для Приморского края размещено более 50 вакансий в сфере закупок, - говорит Ольга ТРОФИМОВА, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter Дальний Восток. - За последний год количество вакансий в этой сфере выросло в два раза. Чаще всего работодателям требуются менеджеры по закупкам, категорийные менеджеры, специалисты по снабжению».
Кроме этого, Ольга Трофимова отмечает, что число резюме от специалистов в сфере закупок растет не такими высокими темпами, как количество вакансий, но и дефицитными этих специалистов назвать нельзя. Компании при необходимости смогут найти сотрудника, обладающего необходимыми навыками и квалификацией. Если говорить про зарплатные предложения, то разброс предлагаемых зарплат от 26 тыс. до 120 тыс. рублей. В среднем работодатели Приморского края готовы предложить специалистам в сфере закупок около 40 тыс. рублей в месяц. Большинство соискателей рассчитывает получать 50 тыс. рублей в месяц.
Так как с вступлением в силу новых законов количество торгов значительно увеличится, эксперты прогнозируют, что и спрос на специалистов в сфере закупок увеличится. Так как сегодня в России вузы не выпускают специалистов в этой сфере, Министерство высшего образования и науки и Министерство экономического развития работают над тем, чтобы открыть в высших учебных заведениях новую специальность - управление государственными и муниципальными закупками.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
- Корея потирает руки
- Дерипаска может "переехать" на остров Русский
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством