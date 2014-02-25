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"Черные" банковские гарантии уходят в небытие
К 1 апреля 2014 года с рынка уйдут «черные» банковские гарантии - вступление в силу новых законов, касающихся государственных закупок, сделало их существование невозможным.
«Банковская гарантия - это вид поручительства, который может быть использован в качестве обеспечения исполнения контракта, - говорит Антон МАТВЕЕВ, коммерческий директор компании «Примтендер». - Использовать этот инструмент, несомненно, выгодно, поскольку это позволяет не отвлекать денежные средства из оборота. К тому же банковская гарантия значительно дешевле, чем кредит, в среднем 1,5% от суммы обеспечения».
Однако, как говорят эксперты, получить банковскую гарантию в Приморье практически невозможно: банки относятся к ней как к обычному кредиту, предлагая оформить просто кредит. А это дорого. Поэтому компании были вынуждены либо отказаться участвовать в торгах и потерять до 60% и более дохода своей компании, либо обратиться в брокерскую компанию, занимающуюся оформлением банковских гарантий. Но на данный момент 90% банковских гарантий на рынке являются поддельными, а используя такие гарантии, есть риск попасть в «Реестр недобросовестных поставщиков», что надолго закрывает путь в госзакупки.
Сейчас ситуация на рынке поменяется. Во-первых, Минфин значительно ограничил количество банков, которые могут выдавать банковские гарантии. Во-вторых, все документы будут внесены в единый реестр, который будет размещен на сайте госзакупок, и проверить подлинность банковской гарантии будет очень легко.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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