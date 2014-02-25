Приморский бизнес осваивает госзакупки

В 2014 году вступили в действие изменения в законодательстве, которые сделали участие в торгах понятнее и безопаснее

C 1 января 2014 года в законодательстве о государственных закупках произошли значительные изменения - вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ, который устанавливает не только общий порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, но и меняет специфику участия в них субъектов малого предпринимательства. Помогут ли эти изменения бизнесу увеличить прибыль за счет участия в тендерах? Ответ на этот вопрос искали участники бизнес-клуба для владельцев и директоров «Свежий ветер» в ходе круглого стола, прошедшего в итальянском кафе «Pazzo».

«В последнее время очень много говорится о государственных закупках, но большинство представителей бизнеса не используют этот ресурс, а государственные структуры при этом не могут получить нужные им товары и услуги, в результате обе стороны проигрывают, - считает президент бизнес-клуба «КРБ «Свежий ветер» Ирина ВЫСОЦКАЯ. - Одни представители бизнеса считают, что «все куплено и не стоит вообще этим заниматься», другие просто не знают, с чего начать, или не имеют для участия в торгах финансового обеспечения. Что делать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы собрались за круглым столом, чтобы обменяться идеями, опытом и задать вопросы экспертам».

«В прошлом году в России на торгах было заключено договоров на сумму более 20 трлн рублей. Учитывая, что ВВП России составляет 66 трлн, получается, что каждый третий рубль зарабатывается на госторгах, - говорит генеральный директор финансово-консалтинговой группы «Развитие 2000» Максим АЛАБУЖЕВ. - Думаю, что эти цифры еще раз доказывают, что вопроса о том, участвовать бизнесу в торгах или нет, перед руководителями компании стоять не должно. А вот повышать свою компетентность в этом вопросе необходимо постоянно - с 1 января, например, в законодательство о торгах было внесено множество изменений, и о них необходимо знать».

По словам эксперта, сегодня торги в России осуществляются по двум основным законам - 44-ФЗ (который раньше был 94-ФЗ) и 223-ФЗ.

«223-ФЗ принимался для того, чтобы государственные коммерческие компании сделали свою закупочную деятельность более прозрачной, - говорит Максим Алабужев. - Закон этот достаточно мягкий, его немного доработали, но основные его формулировки практически не поменялись. Радикальное новшество заключается только в том, что теперь этот закон могут использовать любые государственные учреждения, которые хотя бы часть денег зарабатывают самостоятельно, - раньше государственные органы работали только по 94-ФЗ. Это, по моему мнению, открывает больше возможностей для поставки дорогих и качественных товаров: если по 94-ФЗ побеждал тот, кто предлагал самую низкую цену, то по 223-ФЗ организатор торгов может задать в конкурсной заявке те параметры, которые ему необходимы».

Если говорить про 44-ФЗ, то эксперт отмечает, что в него добавились новые виды торгов, что увеличило для заказчика количество необходимых документов в 4 раза. Зато перед бизнесом открылись новые перспективы: количество торгов увеличится, а значит, и возможность принять в них участие получит большее количество компаний.

Целый ряд нововведений, внесенных в новый 44-ФЗ, направлен на то, чтобы сделать процедуру еще более прозрачной. Так, законом предусмотрен общественный контроль за проведением торгов: теперь любая общественная организация имеет право истребовать всю документацию о закупке, оценить ее целесообразность и обратиться с жалобой в ФАС. Кроме этого, закон ужесточил ответственность заказчика за неправильное проведение торгов - размеры штрафов достигают полумиллиона рублей.

Изменения в законодательстве о закупках открыли больше возможностей для представителей малого и среднего бизнеса: с 1 января 2014 года объем закупок, осуществленных у малого и среднего бизнеса, должен составлять не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.

За невыполнение этого пункта законом предусмотрены определенные санкции.

«С вступлением в силу новых законов, скорее всего, уйдут с рынка ценовые войны, - предполагает Максим Алабужев. - Ведь если подрядчик сбрасывает цену более чем на 25%, то он должен будет существенно увеличить денежное обеспечение конкурса. То есть в целом закон направлен на то, чтобы выигрывали конкурсы именно те компании, которые нацелены на результат».

«Этот закон направлен, в первую очередь, на развитие конкуренции, - комментирует изменения Андрей КАЛОЕВ, заместитель начальника управления муниципального заказа администрации Владивостока. - И одна из перспектив - это увеличение количества торгов.

Другая сторона - это уменьшение количества договоров до 100 тыс. рублей. То есть раньше можно было раз в квартал заключить по определенной группе товаров, работ или услуг контракт до 100 тыс. Сейчас этого ограничения «раз в квартал» нет, есть общее ограничение - 5% от суммы закупок, указанной в плане-графике. Это ограничивает небольших заказчиков, таких как детский сад или школа, которые раньше все свои нужды закрывали договорами до 100 тыс. рублей. Кроме того, не у всех небольших заказчиков есть специалисты по закупкам,способные грамотно организовать проведение торгов.Для квалифицированного определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков закон предусмотрел централизацию закупок. Сейчас в администрации Владивостока готовится постановление о системе закупок, согласно которому все закупки бюджетных образовательных учреждений будут централизованы».

Представители бизнеса, участвующие в круглом столе, все без исключения отметили, что готовы принимать участие в торгах, так как они открывают перед небольшими компаниями новые перспективы для развития.