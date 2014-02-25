Итоги развития рыбохозяйственного комплекса Приморья чиновниками и бизнесом оцениваются по-разному

Начало 2014 года - время, когда можно подвести итоги реализации программы рыбохозяйственного комплекса Приморского края. «Золотой Рог» сравнил, что планировалось в 2013 году и какие результаты были получены от совместных усилий бизнеса и власти.

Согласно краевой программе государственной поддержки развития аквакультуры (рыбоводства) в рамках подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» реализуется мероприятие: «Развитие товарного (промышленного) рыбоводства и воспроизводства водных биоресурсов в Приморском крае». Постановлением администрации Приморского края от 13.06.2013г. № 235-па утвержден Порядок предоставления в 2013-2017 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития товарного (промышленного) рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае. Государственная поддержка способствует стимулированию развития товарного рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов.

Мифические тонны

Как следует из отчета департамента водных биологических ресурсов, в настоящее время в Приморском крае действует 56 хозяйств, осуществляющих деятельность в сфере марикультуры на 124 рыбопромысловых участках общей площадью более 23 тыс. га морской акватории.

В 2013 году хозяйствами марикультуры Приморского края выращено 2706 тонн продукции рыбоводства, в том числе: 1490 тонн гребешка приморского, 642 тонны ламинарии японской, 465 тонн дальневосточного трепанга, 104 тонны тихоокеанской мидии, 5 тонн устрицы. Это, по мнению чиновников, на 1755 тонн превышает запланированный показатель.

Между тем исполнительный директор ассоциации «Аквакультура» Александр ПЛАТОНОВ утверждает, что 17 крупнейших компаний, входящих в отраслевую ассоциацию, произвели всего 800 тонн продукции. «К сожалению, этот год был для морских фермеров провальным. Компании вырастили и собрали небогатый урожай. Около 100 тонн гребешка, мидии, устрицы, трепанга и 700 тонн морской капусты. В общей сложности из планируемых на аквакультуру 100 млн рублей предприятия получили всего 9. Это связано с тем, что компании не могут дотянуть до критериев участников программы, прежде всего по уровню заработной платы. В общем, пока усилия власти к выполнению целевых показателей не приводят».

Несогласованность в цифрах и превышенный показатель на 1700 тонн объясняется принципиальным расхождением в подсчетах. Предприниматели считают объемы выращенной и реализованной продукции. Чиновники предпочитают другую методику. Специалисты департамента оперируют данными об объемах морепродуктов, находящихся в воде. Подобные игры с приписками в будущем могут обернуться против департамента. Некорректно делить шкуру неубитого медведя, ведь случаи, когда хозяйства теряли весь урожай из-за опреснения воды, нашествия морских звезд, браконьерского промысла, происходят каждый год.

Напомним, что согласно программе компании в 2017 году должны воспроизвести более 13 тыс. тонн гидробионтов.

Рабочих мест прибавилось

А вот с другими показателями не так плохо. По данным статистики, за 2013 год выпуск переработанной рыбопродукции предприятиями рыбохозяйственного комплекса края составил 664,5 тыс. тонн (99,3% к 2012 году). Эти цифры дают компании, имеющие квоты на добычу рыбы в Японском, Охотском и Беринговом морях. Это так называемая большая рыбалка, и зависит она прежде всего от величины ОДУ на те или иные объекты.

Что касается живой, свежей и охлажденной продукции, здесь уже не так хорошо. Всего 69,3 тыс. тонн. Показатель не самый идеальный, но прирост к 2012 году - 84,6%.

К сожалению, объем произведенной товарной продукции берегового рыбоперерабатывающего комплекса в 2013 году составил 63,5 тыс. тонн, что всего на 0,7% больше уровня 2012 года. То есть береговая переработка прорыва не совершила.

Отметим, что значительную долю в общем объеме выпуска рыбопродукции занимают предприятия-участники госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» - 81,3%. Объем выпуска готовой рыбной продукции участниками программы за 2013 год составил 51,6 тыс. тонн, или 121,1% к уровню 2012 года. За этот период предприятия вложили в приобретение технологического оборудования и модернизацию производств 201,4 млн рублей, или 101,3% к уровню 2012 года, в том числе: собственные средства - 179,9 млн рублей (89,3% от общих вложений), заключены договоры финансовой аренды (лизинга) на сумму 13,5 млн рублей, кредиты - 8 млн рублей. Уплата налогов по этой группе предприятий выросла на 14,5% и составила 216,4 млн рублей.

Лидер береговой переработки ЗАО «Южморрыбфлот» создал 258 новых рабочих мест. Сегодня развитие территории, где находится предприятие, происходит за счет приобретения и ввода в эксплуатацию новой линии по производству жестяной тары, расширения ассортимента производимой продукции, открытия производства печеночной группы консервов, расширение берегового производства, активного прибрежного лова.

Деньги в модернизацию

Подраздел программы, поддерживающий береговую переработку, позволил произвести рыбозаводу «Большекаменский» реконструкцию котельной, коптильного и икорного цехов, ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат» приобрел рыбомучную установку и скруббера для производства рыбной муки, ноббинговую машину для разделки рыбы, ООО «Акватехнологии» приобрело морозильный комплекс (конвейерная линия), автомобили с рефрижераторной установкой для организации торговли свежей рыбой.

В 2013 году береговые предприятия получили 96 млн рублей субсидий. Наиболее крупные суммы субсидий заработали ЗАО «Южморрыбфлот», ООО «Акватехнологии», ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат», ОАО «КВЭН», ООО РПК «Рыбацкий путь».

Что касается остальных разделов программы, то здесь пока реализации не видно. Рыбные рынки во Владивостоке остаются прожектами: разговоры есть, результата нет. Пока чиновники не решили вопрос даже с выделением земельных участков. Значительного снижения цен на потребительском рынке также не произошло, за исключением консервной группы.