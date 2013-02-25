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В Приморье с предпринимателя взыскали долг с помощью морозильной камеры

25 Февраля 2013, 10:35 | Приморье

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находился исполнительный лист о взыскании с гражданина З. в пользу «ООО УССУРРМЕНТОРГТЕХНИКА» сумму в размере 39 тыс. рублей.

В 2011 году данная компания получила заказ от должника на ремонт печей в пекарне, но денег за оказанные услуги в последующем так и не получила, поскольку заказчик остался недовольным качеством выполненных работ. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было установлено, что должник является индивидуальным предпринимателем и имеет в с. Раковка Уссурийского района продуктовый магазин. Для установления имущественного положения должника по данному адресу была совершена выездная проверка судебного пристава – исполнителя.

Прибыв в магазин, судебный пристав–исполнитель застал должника на рабочем месте и наложив арест на 3 морозильные камеры и 4 стеклянные торговые витрины, которые были оставлены должнику на ответственное хранение. Владельцу продуктового магазина было разъяснено, что в случае неуплаты долга в установленный законом срок, данное имущество будет изъято и передано на реализацию. Однако должник посчитал, что это лишь угрозы и никаких попыток погасить долг так и не предпринял.

В установленное время судебный пристав-исполнитель совместно с представителем взыскателя вновь прибыли к должнику для изъятия арестованного имущества. После того как гражданину З. предложили достать все имеющиеся в холодильных камерах продукты и освободить витрины, должник понял, что оставшийся без надлежащего температурного режима товар испортится. В ту же минуту без лишних споров предприниматель выплатил всю сумму долга на месте, собобщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги: долги  приставы 



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