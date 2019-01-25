Биоматериалы косаток из Приморья могут отправиться на экспертизу в США

Экологи в соцсетях рассказали об оперативно-розыскных действиях в бухте Средняя в Приморье

Через неделю после проведения оперативниками пограничного управления проверочных действий в центре адаптации морских млекопитающих в Приморье социальные сети наполнились фотографиями, которые были сделаны лицами, приглашенными пограничниками. При этом как отмечает корреспондент газеты «Золотой Рог», журналистам было отказано в посещении данного центра с мотивировкой, что там проходят оперативные мероприятия. Видимо пограничники считают, что давать какие-то комментарии может лишь группа лиц, фактически подменившая собой СМИ. При этом официальных пресс-релизов по мероприятиям 18 января пограничное управление по Приморскому краю не выпускало.

Как и предполагали собственники животных - ООО «Афалина», ООО «Белый кит» и другие, лица, которые вошли в вольеры вместе с вооруженными бойцами для оперативных мероприятий, в дальнейшем стали выкладывать в социальные сети материалы и фотоотчеты с оперативной проверки.





Так в одной из социальных сетей появились фотографии и видео, которые снимали зоозащитники. В своих комментариях они пишут, что «мы собрали значительный объем данных, в том числе образцы кожи 11 косаток, для генетического исследования, образцы выдохов животных и мазки с поверхности кожи поврежденных участков тела для выявления болезнетворных микроорганизмов, пробы воды в вольерах, образцы вокализаций (звуков, издаваемых животными) и большой объем фото- и видеоматериалов для последующего тщательного анализа».





При этом, как сообщает представитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, для проведения всех анализов может понадобиться от двух недель – на высев проб на микробиологию и генетические исследования нужно много времени. Анализ проводят эксперты, которые участвовали в проверке, а также их коллеги в лабораториях.

Участники этой истории еще на встрече в стенах Русского географического общества во Владивостоке предположили, что лица приглашенные силовиками, отдадут часть или весь материал, собранный в ходе розыскных действий, в лаборатории США.

По словам журналистки программы «Сталкер» Татьяны Глаголевой, лица, участвующие в проверке, сотрудничают с компаниями и лабораториями США на постоянной основе. Журналистка уверена в том, что часть солидных денежных грантов, которые выделяют в США, идет зоозащитникам, работающим по проблеме отлова морских млекопитающих в России.

Сами экологи заявляют, что их цель - изменение закона «О рыболовстве» и введение в России на государственном уровне запрета на промысел мормлеков.

Трансформация биологической дискуссии о плотоядных и рыбоядных касатках, уже давно вышла за рамки споров ученых совета по морским млекопитающим и представителями ТИНРО и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Теперь это активная политическая борьба, направленная на то, чтобы Россия внесла изменения в закон «О рыболовстве» и запретила выписку рыболовных билетов на добычу морских млекопитающих китов, касаток, моржей и тюленей.

Пока неизвестно как расценит это борьбу Министерство юстиции РФ, но похоже, что кампания давления на Росрыболовство, ТИНРО, Следственный комитет и прокуратуру вновь набирает обороты.

Между тем на встрече с экологами председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества (РГО) А.М. Буяков говорил о том, что необходимо воздержаться от каких-либо комментариев до появления официального сообщения от погрануправления: "Так как ещё проводятся следственные мероприятия, правовую и иную оценку происходящему мы давать не будем. Мы собрались для того, чтобы обсудить объективно всё происходящее, не допустить введения общественности в заблуждение, а также наметить дальнейшие шаги, связанные с этой ситуацией. И действовать мы должны строго в правовом поле. Как только будет известен результат проверки Следственного комитета России по Приморскому краю и Управления МВД по Хабаровскому краю, и материалы будут переданы в суд, тогда будет понятно, кто виноват и что делать дальше. Сейчас мы пытаемся обсудить реалии, связанные с косатками и белухами, и понять, какие меры необходимо предпринять в дальнейшем в отношении реабилитации этих животных. Среди членов РГО есть люди, способные в случае необходимости оказать содействие в организации реабилитационного центра и привлечении специалистов. Моя личная позиция – я против отлова и всяких продаж морских млекопитающих. Повторюсь, мы должны в любом случае действовать в правовом поле».

Ранее совет по морским млекопитающим также акцентировал внимание на то, что необходимо решать вопрос в правовом поле и не делать громких заявлений: «Совет по морским млекопитающим не уполномочен принимать решение о выпуске или не выпуске морских млекопитающих, содержащихся в настоящее время в бухте Средняя Приморского края. Если такое решение будет принято уполномоченными государственными органами или должностными лицами, то считаем, что в первую очередь необходимо провести детальное и полное обследование всех особей морских млекопитающих (косаток и белух) квалифицированными ветеринарами и зоологами на предмет определения их возраста и общего состояния здоровья. В случае выявления особей, по тем или иным причинам не способных к самостоятельному питанию, рекомендуем провести необходимые лечение и реабилитацию, и только после этого принимать решение об их возврате в дикую природу», - говорится на сайте совета.

Что касается состояния животных, то без ссылок на конкретных зоологов и биологов, публикуется информация о том, что «косатки разделены на три группы – по 3, 4 и 4 животных в вольерах, общаются друг с другом и, судя по всему, с животными из соседних вольеров тоже. Все они принимают пищу, их кормят сельдью и горбушей, что является приемлемым кормом в условиях содержания в неволе».

Однако при этом зоозащитники пишут, что питание сельдью и горбушей является «ненормальным для всех этих косаток, поскольку они с очень большой вероятностью относятся к плотоядной популяции и в природных условиях питаются другими морскими млекопитающими (тюленями, морскими котиками и даже китами).

Это противоречие домыслов и фактов в версии существования экотипов косаток объяснили в ТИНРО-Центре. По словам кандидата биологических наук Петра Пепеляева, в рационе любой косатки есть питание рыбой и морскими зверями. И поэтому они с удовольствием едят рыбу в океанариумах и дельфинариях. При этом экологии указывают на некие изменения кожи, которые могут быть либо процессом линьки, либо царапинами.





Что касается белух, то «общее состояние белух оценивается как благоприятное. Все они принимают пищу – сельдь и горбушу. Среди белух присутствовали животные возрастом от менее года до 3-4 лет. Количество особей, родившихся в 2018 году, так называемых сеголеток, на момент отлова будет уточнено после тщательного анализа фото- и видеоматериалов», - сообщают зоозащитники.

Удовлетворительным назвали состояние животных и ветеринары центра адаптации. Правда, ветеринарный врач базы Виталий Резинчук, уверен, что многочисленные проверки – это стресс для животных, так как лица в них участвующих, все время пытаются каким-то образом вступить с ними в контакт, а большинство этих лиц не имеют должной квалификации.

«Состояние было удовлетворительным до момента приезда оперативной группы. Есть докладная записка, что после двух суток непрерывного общения с комиссией животные испытали очень серьезный стресс. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия по снятию негативного воздействия этих проверок. В случае, если данная проверка ухудшит состояние животных, я буду вынужден предпринимать определенные действия. В настоящее время на территории адаптационного центра содержатся животные, их посчитали. До начала проверки болезней у них не было, животные активны – это все увидели. Животные прекрасно питались, и их состоянию до момента начала проверок ничего не угрожало», - рассказал ветеринар.

Что касается ледовой обстановки, то информация о ледовых полях и замерзающих животных не подтвердилась. В бухте Средней зафиксированы небольшие ледовые поля, которые не являются даже припаем. На фотографиях экологов в вольерах льда тоже нет.

Фото со страницы Дмитрия ЛИСИЦЫНА в соцсети.