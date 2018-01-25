Москвичи через соцсети объединяются в кооператив на дальневосточном гектаре в Приморье

Продукция будет поставляться не только в магазины Приморья, но и в Китай, где экотовары пользуются огромным спросом Москвич Геннадий Прейзнер оформил земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» в Приморье и собирается на полученной земле организовать сельскохозяйственный кооператив. Вместе с ним оформили участки еще 12 человек. В мае начнется строительство теплиц, а также цеха переработки овощей. «Я с раннего детства интересуюсь сельскохозяйственной деятельностью. Помню, еще будучи школьником развел огород прямо около дома и об этом даже писали газеты – у меня все получалось. Естественно, когда только впервые было озвучено о том, что стартует программа «Дальневосточный гектар» я заинтересовался вопросом: если государство дает приоритет Дальнему Востоку и предоставляет для граждан особые возможности, то это большой шанс», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Геннадий Прейзнер. «Однако пришлось подождать чуть больше полугода, пока землю получали дальневосточники, и вот, с первого февраля 2017 года такое право появилось и у меня. За это время я определился с местом, где хочу реализовать свой проект – это Шкотовский район Приморья, неподалеку от села Центральное». По словам получателя земли, там раньше располагался крупный колхоз, где в советское время, в частности, выращивали даже киви, апельсины и виноград. В настоящее время от самого предприятия ничего не осталось, но есть дорога и необходимые коммуникации. Для развития проекта Геннадий организовал инициативную группу, чтобы взять сразу несколько смежных участков и организовать на земле комплексное производство овощей и переработку продукции. В декабре он смог посетить свой участок и пообщаться с местными жителями и администрацией села Центральное, где его планы получили поддержку. В мае 2018 года планируется переезд и начало строительных работ, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«В сообществе программы «Дальневосточный гектар» социальной сети ВКонтакте я нашел единомышленников. Вместе мы организуем весь процесс от выращивания овощей до их переработки – это огромный рынок, ведь мы сможем поставлять продукцию не только в магазины Приморья, но и в Китай, где экотовары пользуются огромным спросом. Выйти на международный рынок я рассчитываю с помощью торговой площадки «Гектар онлайн», которая, как я слышал, будет запущена в уже в феврале», - подчеркнул он. «Я считаю, что действующее предприятие не только принесет прибыль, но и станет точкой притяжения для людей и даст новое развитие селу Центральное, которое в девяностые годы пришло в упадок».

«Гектар онлайн» — это единый информационный ресурс, который свяжет получателей «дальневосточных гектаров» с поставщиками товаров и услуг, включая банки, логистические компании, бухгалтерские услуги, а также позволит реализовать уже произведенную продукцию. Кроме того, по словам разработчика, технология позволит заключать форвардные контракты - т.е., к примеру, фермер сможет получить гарантию сбыта еще непроизведенной продукции и получить финансирование производства. Маркетплейс «Гектар онлайн» поддерживает более 110 видов деятельности, от животноводства и лесопильного производства до туризма, а масштабирование площадки позволяет легко добавлять новые виды товаров и услуг. Кроме того, в инструментарий площадки заложена возможность создавать кооперативы – приобретать и продавать товары и услуги получатели «дальневосточных гектаров» смогут как самостоятельно, так и объединившись в группу. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с компанией-разработчиком маркетплейса привлекло для участия в площадке уже более 100 поставщиков, несколько банков. Кроме того, ведется активная работа с логистическими компаниями и другими потенциальными участниками. Запуск тестовой эксплуатация планируется на февраль 2018 года. На сегодняшний день уже открыта возможность подать заявку на подключение к маркетплейсу.

Отметим, ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка комментировал развитие кооперативов на «дальневосточных гектарах»: «Приходят люди, которые говорят, что мы — 200-300 человек — будем объединяться, брать 200-300 гектаров, создавать кооператив и организовывать совместную хозяйственную деятельность. И не надо за них додумывать, мы никогда это не сможем сделать с вами, это не дело чиновников. Надо дать свободу. По закону разрешено всё, что не запрещено на этой земле. Ровно такая модель реализована в законе, именно она сейчас воплощается».

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Фото предоставлено Геннадием Прейзнером.