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Крупная морская ферма для разведения гребешка и мидии появится в Приморье

25 Января 2018, 15:40 | Приморье

Общий объем вложений в проект составит более 6 млрд рублей

Морские плантации по выращиванию гребешка, мидии, ламинарии, морского ежа и трепанга планируется разместить на южном побережье Приморья в бухте Краковка.

Компания «Звезда Востока» обратилась в АО «КРДВ» с заявкой на реализацию проекта по созданию рыбоводного хозяйства марикультуры на территории свободного порта Владивосток. В настоящее время проект потенциального инвестора одобрен. Ожидается, что общий объем вложений в проект составит более 6 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 191 рабочее место.

«Мы собираемся воспользоваться всем набором льгот и преференций, созданных для резидентов свободного порта Владивосток, - говорит генеральный директор ООО «Звезда Востока» Алексей Луканин. - Первый урожай планируем получить в 2021 году».

Ферма по разведению и выращиванию особо ценных видов морских гидробионтов сможет производить до 13,5 тысяч тонн продукции в год. Морепродукты с высокими потребительскими качествами будут представлены на продовольственном рынке региона.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее отмечал: «Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами. Чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока».

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 436 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 365,5 млрд рублей и перспективой создать около 36 тысяч новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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Теги: марикультура  рыбная отрасль 



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