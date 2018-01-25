В Приморском крае будут добывать новые виды моллюсков, высоко ценящихся в АТР

Ученые одобрили открытие промысла двух новых моллюсков в Приморье, которые высоко ценятся на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2017 году специалисты провели водолазные съемки в юго-западной части залива Петра Великого, и обнаружили потенциально промысловые скопления панопы японской и зирфеи.

«Поскольку оба вида – это новые для промысла объекты, они могут быть внесены в перечень объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов и осуществляется прибрежное рыболовство», – сообщили специалисты ТИНРО-Центра.

Кроме того, они обратили внимание, что ввиду сложности их освоения необходимы будут исследования по совершенствованию орудий лова и разработки экологичных технологий добычи.

Отметим, неофициальное название этих двустворчатых моллюсков – гуидаки, что в переводе с индейского означает «глубоко копающий». Являясь традиционными обитателями прибрежных вод Приморья, они высоко ценятся на рынках стран АТР. По причине того, что большую часть жизни гуидаки проводят в толще грунта, ученым долгое время не удавалось собрать данные об их численности.