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Мэрия Владивостока построит новый школьный спорткомплекс
Администрация Владивостока объявила аукцион на строительство трехэтажного многофункционального спорткомплекса для школы №6 (ул. Казанская, 4). Стоимость строительно-монтажных работ – 88 млн рублей. Торги назначены на 1 февраля.
Согласно проекту, на трех этажах нового спортивного комплекса разместятся два тренажерных зала, зал для общей физподготовки, помещение для тренеров, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, раздевалки и душевые. Со школой спортзал будет соединен галереей.
По условиям аукциона, территория спорткомплекса должна быть благоустроена.
Отметим, разработка проектной документации для строительства нового спорткомплекса была начата по заказу администрации города еще в 2010 году. В 2014-м было получено положительное заключение экспертизы. Однако средств на строительство такого крупного и дорогостоящего объекта в городской казне оказалось недостаточно.
В 2017 году была достигнута договоренность с администрацией края о софинансировании строительства объекта. В октябре прошлого года было демонтировано старое здание спортивного зала и подготовлена строительная площадка под возведение нового. Его строительство начнется, как только будет определен подрядчик и заключен контракт.
Светлана СМИРНОВА.
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