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Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
В университет поступило 103 заявки из 28 городов России, Казахстана и Грузии
По сообщению пресс-службы ДВФУ, в конце 2017 года университет объявил открытый набор руководителей Центром цифровой экономики на Дальнем Востоке. По итогам первого этапа в университет поступило 103 заявки из 28 городов России, Казахстана и Грузии.
Открытый отбор в команду руководителей Центром ведется при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и по методике Агентства стратегических инициатив, которая состоит из 3 этапов: дистанционная заявка (резюме и решения предложенных кейсов), деловая игра и собеседование. По итогам 1 этапа, невзирая на то, что отбор шел, в основном, в новогодние праздники, Кандидаты из 28 городов РФ, Казахстана и Грузии прислали 103 заявки, из которых 80 – из Центральной части России.
Прием заявок был закрыт 14 января. Все заявки будут обработаны в ближайшее время, а участники, прошедшие на следующий этап, получат сообщения на электронную почту с приглашением на второй – очный этап, который пройдет одновременно в Москве в форме деловой игры и во Владивостоке в кампусе ДВФУ в форме собеседования с экспертами ДВФУ.
Третий этап пройдет в феврале, он также будет очным, но уже только во Владивостоке. На этом этапе соискатели встретятся для личного собеседования с экспертной комиссией, в состав которой войдут представители компаний-заказчиков.
По словам руководителя АРЧК ДВ Валентина Тимакова, руководитель центра цифровой экономики - это новая компетенция для Дальнего Востока, и кандидат, претендующий на эту вакансию, должен быть уникальным специалистом, обладать особым набором знаний и навыков: иметь большой опыт работы на IT-рынке и налаженные связи с крупнейшими российскими IT-компаниями. Обязательными требованиями являются свободное владение английским языком, а также опыт работы с образовательными программами высших учебных заведений, опыт управления динамичной командой специалистов.
«По сути это синтез целого ряда специальностей, очевидно, что цифровая экономика требует совершенно иного уровня подготовки кадров и требует изменения образовательных программ. Система образования должна соответствовать потребностям новой экономики, и Дальневосточный федеральный университет следует этому тренду. Так, в сентябре в ДВФУ открылась первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности Game development & VR, сконструированная под запросы технологического предпринимательства», - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
«Сегодня в ДВФУ работает около 6500 сотрудников. Мы на постоянной основе привлекаем профессионалов высокого уровня — профессоров, исследователей, научно-педагогические кадры из ведущих вузов страны и из-за рубежа, — пояснил ректор ДВФУ Никита Анисимов. — Мы рассчитываем, что с помощью наших партнеров нам удастся собрать высокопрофессиональную команду специалистов, способную бросить вызов времени и ускорить процесс внедрения цифровой экономики в России».
Напомним, ДВФУ – один из наиболее крупных университетов России, форпост развития науки и образования Дальнего Востока. На площадке университета открывается инновационный центр, созданный для развития цифровой экономики. Он объединит в себе передовые разработки в сфере цифровых технологий, интеллектуальные возможности талантливых студентов и специалистов рынка, а в ближайшей перспективе создаст необходимый импульс для развития экономического потенциала востока России. Центр открывается в логике Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р), и охватит следующие сферы деятельности: цифровые технологии, big data, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые и новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.
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