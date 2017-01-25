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Крупную наличность могут запретить
Министерство финансов решило вернуться к обсуждению идеи об ограничении наличного обращения. Добиться этого можно через введение требования об оплате крупных покупок, например, банковскими картами. Как выяснили «Известия», ряд депутатов уже поддержали идею и предложили ограничить расчеты наличными суммой не более 2 млн рублей после 2018 года.
Министр финансов Антон СИЛУАНОВ на съезде партии «Единая Россия» на прошлой неделе предложил подумать над ограничением расчетов наличными.
- Это очень правильно, поскольку это элемент «обеления» экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной, - сказал министр.
По его словам, некоторые страны уже занимаются сокращением объема наличного обращения. Например, в Индии с 2017 года начали выводить из обращения крупные купюры и ввели лимиты на снятие наличных в банкоматах. В России к сокращению оборота наличных надо идти поэтапно, начиная с расчетов за крупные покупки и не создавая неудобств для граждан и предприятий, указал Антон Силуанов.
Идея об ограничении наличных расчетов была озвучена в ответ на вопрос одного из парламентариев о возможных мерах по улучшению администрирования и собираемости налогов, а также по выводу части российской экономики из тени, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ, присутствовавший на съезде.
- Силуанов сказал, что он за сокращение наличного оборота. В принципе это правильно, - заявил Андрей Макаров.
Впервые в Минфине и ЦБ об ограничении обращения наличных денег заговорили еще в 2012 году. Тогда же был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект. В документе было прописано, что с 2014 года в России вводится запрет на оплату покупок свыше 600 тыс. рублей наличными, с 2015-го эту планку планировалось опустить до 300 тыс. Окончательное решение этого вопроса было перенесено на 2016 год.
Впрочем, нормативный акт так и не был принят, этому помешали начавшийся спад в экономике, а также ослабление рубля и снижение покупательной способности населения.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ отметил, что законодатели уже давно двигаются в сторону ограничения наличного обращения денег, в частности, путем стимулирования расчетов по банковским картам. Речь идет прежде всего о законопроекте, который требует от торгово-сервисных предприятий (ТСП) с оборотом от 40 млн рублей в месяц устанавливать терминалы для оплаты по безналу, сейчас эта планка составляет 120 млн рублей.
Другим шагом стала подготовка мер по снижению тарифов банков и платежных систем за безналичные денежные переводы и эквайринг - соответствующее поручение дал еще в прошлом году заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ.
- И третье - это действительно введение ограничения суммы, с которой нельзя оплачивать наличными. Это прежде всего могут быть сделки по покупке жилья, недвижимости. Но это нужно вводить тогда, когда будет готова инфраструктура, - пояснил Анатолий Аксаков.
По его мнению, срок внедрения запрета на расчеты наличными нужно синхронизировать со сроком вступления в силу законопроекта, который обязывает банки перечислять деньги сотрудникам бюджетной сферы только на карты отечественной платежной системы «Мир», сейчас обсуждается дата 1 января 2018 года.
При этом, добавил Анатолий Аксаков, необходимо увеличить ранее обсуждавшийся порог отсечения суммы платежей по картам до 1,5-2 млн рублей.
С законодателями соглашаются не все. Прибегать к столь радикальным мерам просто нет необходимости, считает аналитик ГК «Алор» Алексей АНТОНОВ. По его мнению, ЦБ и Минфин заинтересованы в том, чтобы наличности на руках у населения было как можно меньше, поскольку эти деньги выпадают из поля зрения государства, формируют высокие коррупционные риски и риски развития теневого сектора экономики, а также не способствуют росту собираемости налогов, в первую очередь НДС и НДФЛ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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