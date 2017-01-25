Ваша яркая свадьба в ресторане "Гавань"!

Современный ресторан в одноименном отеле 23 года открывает свои двери для проведения новогодних и других торжеств

Недалеко от центра Владивостока вот уже на протяжении 23 лет работает комфортабельный отель «Гавань» с собственным спортивно-оздоровительным комплексом, конференц-залами и качественным рестораном. Ресторан в отеле «Гавань» отличается от других мест комплексом услуг. Клиентам предлагают услуги не только для отдыха и развлечений, но и для деловых встреч в уютной обстановке.

Ресторан «Гавань» - это ресторан для свадьбы вашей мечты во Владивостоке! В жизни много замечательных дней, и свадьба – важнейший из них. В день свадьбы соединяются любящие сердца, и это событие должно стать запоминающимся, неповторимым, ярким, веселым, необычным! Мы знаем об этом, поэтому подготовили для гостей ресторана уютный интерьер, вкуснейшие блюда европейской и русской кухни, эксклюзив от шеф-повара. Специально для вас мы разработали предложения на любой бюджет: банкетное меню от 1,7 тыс. рублей на персону или индивидуальный вариант только для вашей свадьбы. После незабываемого вечера молодожены всегда смогут провести ночь в уютном отеле с одноименным названием. Ресторан «Гавань» - это заведение без арендной платы, вы платите только за меню, плюс горка из шампанского и номер отеля повышенной комфортности для молодоженов в подарок!

















Свадебный ресторан «Гавань» объединяет в себе несколько праздничных площадок: пурпурная площадка «Джоконда» или двухуровневый элегантный зал «Романтик-Холл». Вы можете сами организовать любую уникальную и необычную программу или заказать организацию праздника «под ключ», подобрать ведущих и артистов, развлекательную шоу-программу! Мы стремимся учитывать все пожелания клиентов, поэтому часто оформление помещения банкетного зала для праздника невесты поручают нашим профессионалам. Кстати, с предыдущими работами по оформлению банкетных залов можно ознакомиться в профиле ресторана «Гавань» в «Инстаграме» @gavan_restaurant.

В ресторане созданы все условия для того, чтобы молодожены и их гости чувствовали себя комфортно. Прекрасный интерьер банкетного ресторана, расположенного рядом с центром нашего города, подчеркнет значимость события. Молодоженов ждет торжественный банкет в ресторане и романтичное пребывание в отеле. Мальчишник или девичник можно отпраздновать в стильной сауне в духе средневековья «Мальтийский замок» вместимостью до 20 человек, с русским бильярдом и караоке. Невестам для сборов перед свадьбой предлагается номер при раннем заезде абсолютно бесплатно, что очень удобно для проведения модной фотосессии «Сборы невесты».

В ресторане на втором этаже отеля «Гавань» можно не только с размахом провести какое-либо событие: день рождения, свадьбу, презентацию нового продукта или обучающие семинары, но и просто заглянуть на бизнес-ланч, тем более что с января 2017 года вводится новое меню на бизнес-ланчи.

Если вы организовываете конференцию, семинар, деловые переговоры, можете не сомневаться: в отеле «Гавань» вас ожидает безупречный сервис. В распоряжении клиентов полноценное презентационное оборудование, мобильные и встроенные экраны, беспроводная сеть Интернет. Стоит особо отметить, что с декабря снижена цена на аренду зала «Джоконда» - это очень выгодное предложение, так как вы получаете большой, комфортный и в то же время уединенный зал для проведения бизнес-встреч или конференций. Если пожелаете, то для вас будет организован фуршет с учетом вашего бюджета и с действующей системой скидок для постоянных клиентов.

Кстати, для поощрения постоянных клиентов в отеле «Гавань» осуществляется «Программа лояльности». Частый гость может получить специальную карту, предоставляющую различные привилегии: приоритет при бронировании номера, поздний выезд или заезд, повышение категории номера, бесплатное посещение бассейна спорткомплекса и т.д. Пышное торжество или простой обед, проведенные в ресторане «Гавань», не оставят вас равнодушными!

С комплексными предложениями можно ознакомиться на сайте www. gavan.ru или в «Инстаграме» @gavan_restaurant. Вы можете отправить заявку на почту restmanager@gavan.ru или заказать банкет в свадебном ресторане «Гавань» по телефону (423) 249-53-76, арендовать конференц-залы по тел. (423) 249-53-64 или посетить отель «Гавань» по адресу: г. Владивосток, ул. Крыгина, 3, 2-й этаж.

Сергей КУЗЬМИН.