В Приморье ипотека выйдет из "комы"

Ипотечное кредитование воскресят отложенный спрос и низкая платежеспособность приморцев

Ситуация на рынке ипотечного кредитования Приморья в 2016 году пошла на лад: процентные ставки по ипотеке планомерно снижались в среднем до 12,5% годовых. По статистике, в минувшем году потребители набрали кредитов в полтора раза больше по объему, чем в упадническом 2015 году. Кроме того, в 2016 году в ипотеку приобреталось 35% недвижимости, в то время как годом ранее - только 25%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Участники рынка ипотечного кредитования склонны прогнозировать позитивное развитие рынка и в 2017 году, однако, по их словам, ситуация станет лучше не за счет снижения уровня бедности населения и не за счет появления на рынке жилой недвижимости достойных предложений по доступным ценам. Все просто: основную роль сыграют отложенный спрос на квартиры и низкая платежеспособность приморцев.

- В 2017 году процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться, и вполне возможно, что они достигнут уровня 11,5-12% годовых, - отметил представитель Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ. – Этот фактор повлияет на увеличение спроса населения в пользу ипотечного кредитования.

Банки надеются в 2017 году выйти на уровень 2014 года по объему и количеству выданных кредитов.

- В Приморском крае наш банк выдал ипотечных кредитов на 8 млрд рублей в 2014 году, в 2016 году - на 5 млрд рублей, - говорит начальник центра ипотечного кредитования ВТБ24 Людмила УЛАНОВА. - В 2017 году мы планируем приблизиться к уровню 2014 года, хотя вряд ли уже стоит ожидать такого ажиотажа на покупку жилой недвижимости, как это было в то время. Но отложенный спрос все же проявит себя: к покупке квартир будут стремиться люди, которые ждали момента, когда ипотечные кредиты и жилье станут дешевле, что мы и наблюдаем сейчас. Однако стоит отметить, что снижение процентных ставок по ипотеке не настолько определяет спрос на жилую недвижимость, насколько его определяет стоимость самого жилья и его комфортность.

Нечего здесь покупать

Как отмечают эксперты, в 2016 году жилая недвижимость в Приморье подешевела в среднем на 9%, однако и при таком раскладе «квадратные метры Приморья» по-прежнему остаются одними из самых дорогих в России. Так, Владивосток до сих пор занимает 4-е место в списке городов страны с самым дорогим жильем. Дороже квартиры только в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи (см. таблицу на стр. 20).

- При том, что в этих городах строится много нового жилья, - отмечает Уланова. – В нашем же регионе такие цены держатся и на квартиры старого фонда, которые до сих пор и предпочитает большинство приморцев. Нового жилья строится не так уж много, как того хотелось бы. В то же время именно за таким жильем – будущее: россияне хотят покупать не «гостинки» и не хрущевки, они все больше обращают внимание на новые квартиры с небольшой площадью, в современных жилых комплексах, с подземным паркингом и с другими удобствами. В Приморье такого жилья критически мало.

В ВТБ24 в 2016 году только 20% ипотечных сделок в Приморье заключалось на покупку жилой недвижимости на первичном рынке. Остальные 80% жилья в ипотеку приобреталось на вторичном рынке.

- Стоит с горечью отметить, что очень много сделок заключается на покупку квартир в других регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и даже в Новосибирске и Красноярске, - добавила Уланова. - Это говорит о том, что отток населения продолжается вопреки заявлениям чиновников. Почему люди уезжают, а не приезжают? Все просто: им нужна работа и нужно доступное, достойное жилье. При средней зарплате в 30 тыс. рублей жить в таких дорогих квартирах невозможно.

Предпочтения приморцев подтвердила и представитель Примсоцбанка Евгения СВЕРКУНОВА. Она отметила, что в приморском банке аналогичное соотношение равно 90% (вторичный рынок) к 10% (первичный рынок).

По словам руководителя департамента аналитики и информации группы компаний «Аском» Яны ЛУГИНОЙ, на фоне роста интереса населения к ипотеке спрос на недвижимость в Приморье действительно немного снижается.

- Растет и срок погашения кредитов: нехватка средств оборачивается тем, что срок кредитования растет от обычных 5 до 10-15 лет, - добавила Лугина.

Ненадежная доля

По словам экспертов, еще не окрепло доверие приморцев к долевому строительству: для этого нужно время.

- В ушедшем году не удалось переломить отношение населения к долевому строительству, - прокомментировал представитель Росбанка Демид ЗИНЕНКО. – Думаю, со временем это произойдет, ведь правительство ведет работу по обеспечению защиты прав дольщиков. Сначала появилось страхование ответственности дольщика, потом вступил в силу компенсационный фонд. Тем не менее строители утверждают, что некоторые законодательные инициативы лишь усугубляют ситуацию на рынке, создавая застройщикам дополнительную нагрузку и негативно влияя на конечную стоимость жилья для покупателя.

Рынок долевого строительства в Приморье, по мнению экспертов, крайне неоднородный: если во Владивостоке, Артеме и особенно в Уссурийске это направление строительства развивается быстро, то в Находке, Арсеньеве и других городах Приморья оно буквально стоит на месте. При этом хорошие перспективы банкиры видят для разработки ипотечных кредитов в сфере малоэтажного строительства.

- Этот рынок в Приморье не высоко конкурентен, - отметил Тогобицкий. - Поэтому в 2017 году мы планируем взяться за разработку ипотечных продуктов в этом направлении.

Об аналогичных намерениях сообщил и представитель Росбанка.

Нищают, но платят

Растет в Приморье и средняя сумма заемных средств по ипотеке. Эксперты связывают это с тем, что в целом платежеспособность населения падает.

В Примсоцбанке отмечают рост количества ипотечных сделок в полтора раза. При этом выросла средняя сумма займа по ипотеке: в 2015 году ипотечный кредит составлял в среднем 2,1 млн рублей, а в 2016 году – уже 2,7 млн рублей.

Как отмечают банкиры, если раньше приморцы предпочитали большую часть стоимости квартиры выплачивать из собственных сбережений, то теперь основная ставка – это ипотечный кредит. Объем собственных средств граждан Приморья при покупке квартиры составляет теперь в среднем 15% от общей стоимости квартиры. Таковы сегодняшние реалии рынка.

- Несмотря на то, что ипотечные кредиты приморцы стали брать чаще, уверенности в завтрашнем дне у них все же не отмечается, - замечает Тогобицкий. – Люди очень долго думают перед тем, как решиться на ипотеку. В такой ситуации банкам необходимо делать программы по ипотеке доступнее, что мы сейчас и наблюдаем: если раньше 20% минимального первоначального взноса за жилье казалось дикостью, то сейчас и 15% - приемлемо.

Несмотря на то что платежеспособность населения Приморья падает, просроченная задолженность в крае при этом не растет.

«Приморье всегда славилось тем, что местные жители честно и вовремя платят свои долги. Не видим мы предпосылок для роста просроченной задолженности и в 2017 году. В 2016 году рост просроченной задолженности был минимальным», - говорит представитель ВТБ24 Людмила Уланова.

«Денег нет, но мы поищем»

Госпрограмма поддержки ипотеки с начала 2017 года прекратила свое действие. Никто из банкиров не знает, будет ли она продолжена, при этом особого влияния на процентную ставку госпрограмма в 2016 году не оказывала.

- Причиной снижения процентных ставок по ипотеке стала текущая стабилизация финансовой ситуации в России, - добавила Уланова. – В 2017 году мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку, и в результате средний процент по кредиту действительно снизится до 11,5-12% годовых.

Однако эксперты уверены в необходимости пересмотра условий участия в другой, региональной, программе, которая предусматривает получение гражданами социальной выплаты на погашение 50% от процентной ставки по ипотечному кредиту при покупке нового жилья.

По мнению банкиров, тот факт, что объем кредита для получения такой помощи не должен превышать 2,5 млн рублей, очень ограничивает количество потенциальных ипотечных сделок. Между прочим, установленная сумма в Приморье не пересматривалась около трех лет, за которые жилье в крае существенно подорожало: купить квартиру за 2,5 млн рублей сложно не только во Владивостоке, но и за его пределами.

Как заявила и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Елена КУЗНЕЦОВА, возможности краевого бюджета Приморья слишком ограничены для того, чтобы повысить планку. А вот по мнению председателя приморского отделения «Опоры России» Виталия ГУМЕНЮКА, средства необходимо изыскать.

- Возможности бюджета не интересны приморцам, каждый выполняет свою работу, - добавил Гуменюк. - Поэтому заинтересованным лицам и краевым депутатам необходимо подумать, как изменить ситуацию в лучшую сторону.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.