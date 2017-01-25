Цены на квартиры во Владивостоке пошли вниз

Стоимость средней предлагаемой в новостроях квартиры за год уменьшилась на 8%

Московские аналитики подсчитали, что Владивосток по итогам 2016 года выпал из тройки городов-лидеров по ценам на жилье. Причем произошло это уже во второй половине прошлого года. До этого Владивосток стабильно замыкал тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.

Снижение покупательной способности россиян серьезно откорректировало цены на рынке недвижимости, в результате чего рейтинги по стоимости среднего «квадрата» и средней стоимости квартир по крупнейшим городам страны, по данным российского портала «Мир квартир», существенно изменились. В среднем цены уменьшились. По новострою соответственно на 1,7% и на 1,5%, по вторичке – на 3,2% и 3%.

Владивосток смог удержать среднюю цену «квадрата», предлагаемого в новостроях, и даже прибавил ее на 0,3% - до 82 тыс. 396 рублей, но цена средней предлагаемой в новостроях квартиры при этом уменьшилась на 8%. И это, видимо, соответствует росту в общем предложении по новостройкам доли квартир меньшей площади.

Отстали от Сочи

В минувшем году Владивосток пропустил по дороговизне квадратного метра новостроя вперед Сочи, а по дороговизне квадрата вторичного жилья – Сочи и Московскую область. Рост по Сочи цены среднего квадрата новостроя на 13,3% и средней квартиры на 15,2% (даже без учета жилья элиткласса), видимо, намекает, что в этом году этот город - соперник Владивостока еще больше увеличит ценовые разрывы и утвердится на третьем месте. По показателям вторичного рынка он может оттеснить с третьего места Московскую область.

Тем не менее положение приморской столицы по цене квадрата на рынке жилья (82 396 рублей по новострою и 84 707 рублей по вторичке) остается довольно твердым в пятерке ценовых лидеров, и в ближайшие несколько лет Владивосток вряд ли опустится ниже пятых мест. При том, что по цене квадрата новостроя Московская область, учитывая сегодняшние тенденции, имеет шансы уже в этом или следующем году без проблем обойти Владивосток.

По ценам средней предлагаемой квартиры в новостроях Владивосток в минувшем году уступал Московской области и был на пятом месте с результатом 4 190 564 рубля против 4 281 531. То есть средняя предлагаемая подмосковная квартира сегодня несколько просторнее владивостокской и квадрат в ней чуть дешевле.

Интересно, что в минувшем году стремительнее выросла доступность новостроя в Хабаровске. По сравнению с 2015 годом этот город по цене квадрата переместился с пятого места на седьмое, а по цене средней квартиры – с пятого на двенадцатое, соответственно показав 68 787 рублей за квадрат и в среднем 3 799 019 рублей за новую квартиру.

Вторичный рынок жилья во Владивостоке подешевел больше, чем в среднем по России: на 3,7% - квадратный метр, и на 7,9% - средняя квартира. Соответственно, и здесь заметно определенное уменьшение площади предлагаемой квартиры. Видимо, это результат повышения предложения квартир меньшей площади и снижения в продаже квартир большей площади. Кстати, средняя цена квартиры, предлагаемой на вторичном рынке Хабаровска, была выше владивостокской, занявшей в рейтинге девятое место. Соответственно 4 012 752 и 3 965 487 рублей. И оценочно количество квадратов в средней хабаровской почему-то на четверть больше владивостокской.





Гостинки уже не в фаворе

Руководитель владивостокского АН «Виктория» Светлана НАГОВИЦИНА отметила, что на вторичном рынке жилья Владивостока покупатели в минувшем году предпочитали не гостинки и однокомнатные квартиры, а двухкомнатные квартиры. То есть, несмотря на кризис, большинство из них не умерили свои потребительские аппетиты и не ушли в самые малогабаритные сегменты рынка. На гостинки тоже есть спрос, но уже не столь ажиотажный, как прежде. По мнению риелтора, эта тенденция будет сохраняться и в этом году.

- Мы не имеем статистики по продажам квартир в новых домах в нашем городе, но однозначно можем сказать, что в прошлом году на этом рынке активнее всего шли продажи однокомнатных квартир, - отметил менеджер отдела продаж гипермаркета новостроек «Порт-Н» Иван МОШЕВ. - В новых домах они по площади от 35 до 50 квадратных метров и равноценны двухкомнатным хрущевкам. Покупают их вполне состоятельные люди в отличие от довольно пестрого контингента на вторичном рынке.

Эксперты рынка склонны считать, что скромные по европейским и американским меркам возможности и запросы владивостокских потребителей на сегодня остаются главным препятствием штурма ими средней обеспеченности жильем по развитым странам Запада – по 50-70 кв. метров на человека. Хотя наше малоэтажное строительство уже сегодня ориентируется на столь высокие стандарты.

Кстати, по данным «Мира квартир», Хабаровск, входя в десятку ценовых лидеров рынка жилья среди крупных городов России, в прошлом году имел квадрат жилья в новострое на 20% дешевле владивостокского, а вторичного – примерно на 23%. Возможно, этим прирастет его конкурентное преимущество, притягивающее покупателей-дальневосточников.

Застройщики потакают покупателям

Конечно, застройщик нисколько не виноват в ограниченных финансовых возможностях покупателей жилья во Владивостоке, в их аскетизме и в нацеленности на экономичное и небольшое жилье. Исследуя рынок, он вынужден останавливаться на проектах, которые предлагают большинство квартир по площади от 30 до 80 кв. метров. По западным меркам это уже среднее жилье для одного человека, но никак не для семьи из нескольких человек. Да и в соседнем Китае сегодня средняя обеспеченность человека жильем уже около 30 кв. метров.

У многих во Владивостоке очень негативное отношение к гостинкам, где площадь квартир в основном в пределах 14-24 кв. метров. Есть и меньше. И это жилье всеми признано убогим, и даже по социальной норме в нем постоянно нежелательно вести свое домохозяйство одному человеку. А ведь на такую «минимизацию» сегодня нацелены отдельные новые проекты.

Например, жилой дом «Вертикаль» на Эгершельде компании ООО «ЗеленХоз». Вроде бы этот проект предполагает класс жилья выше, чем «эконом». Однако в этой свечке предусмотрен и привычный гостиный размер – студии по 23 кв. метра.

С другой стороны, застройщик не может рисковать. Не так давно один из интересных жилых проектов Владивостока оказался на грани закрытия, потому что застройщиком были предложены квартиры от 60 кв. метров. Спрос оказался низким, и, вероятно, этот жилой комплекс будет перепроектирован с европейского стандарта обеспеченности жильем под скромные запросы реальных покупателей. Сомнительно, что застройщик станет ждать, когда местный потребитель созреет на большее.

На то, что площадь предлагаемой во Владивостоке квартиры сегодня в среднем становится меньше, чем в других крупных городах России, немного повлияли несколько прошлогодних новых проектов, предлагающие в новостроях квартиры от 20 до 50 кв. метров. Скромны на сегодня по своим размерам и квартиры для «российской семьи» в Снеговой Пади, и строящиеся квартиры в Солнечной Долине, и квартиры, которые предполагается строить на месте бывших теплиц в районе Зеленого Угла и пр.

Виктор КУДИНОВ.