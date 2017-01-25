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"Ростелеком" в Приморье предлагает пользователям "Интерактивного ТВ" новинки в сервисе "Видеопрокат"

25 Января 2017, 13:46 | Приморье

Сервис «Видеопрокат» от «Ростелекома» пополнился новыми коллекциями фильмов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Ростелеком» в Приморском крае предлагает пользователям услуги «Интерактивное ТВ» два новых раздела в сервисе «Видеопрокат» – «Экранизация игр» и «Зимние приключения». Любители компьютерных игр смогут просмотреть такие фильмы, как «Обитель зла», «Варкрафт», «Хитмен», кроме того большая часть фильмов доступна в HD-качестве. Раздел «Зимние приключения» порадует детей, в нем находятся тематические мультфильмы про новый год, зимний спорт и приключения.

Новые фильмы в разделах «Видеопроката» появляются каждую неделю, а удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогут быстро найти интересную киноленту. На сегодняшний день пользователям «Интерактивного телевидения» доступно более 2500 фильмов и сериалов.

«Премьеры в цифровом качестве доступны нашим пользователям в сервисе «Видеопрокат» раньше DVD-релиза, а появление новых тематических разделов будет интересно всей семье», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

Напомним, что преимущества «Интерактивного ТВ» могут оценить абоненты всех провайдеров. Благодаря новому продукту «Интерактивное ТВ 2.0» телевизионный и видеоконтент доступен в любом месте, где есть интернет. Приставку «Интерактивного ТВ 2.0» можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с). Кроме того, приставку можно взять с собой в отпуск или командировку – она работает на всей территории страны и автоматически подстраивается под текущий часовой пояс.

Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком  интерактивное ТВ 



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