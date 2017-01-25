Скандальная стройка во Владивостоке остановлена угрозой отобрать партбилет у ее зачинщика

Председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ подчинился требованию однопартийцев, отказавшись от строительства магазина по адресу Бестужева, 40, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Депутат, которого президиум регионального политсовета «Единой России» обвинил в дискредитации партии, согласился восстановить зеленые насаждения и установить новую детскую площадку на месте вырубленного сквера. Однако околополитическая возня вокруг стройки на этом не прекратилась - заработать очки на срубленных деревьях в преддверии выборов гордумы не пытается только ленивый.

Напомним, что 30 декабря мэрия Владивостока отменила ранее выданное сулеевской компании «Версат» разрешение на строительство объекта розничной торговли на ул. Бестужева, 40. Это позволило бы отложить стройку на время, но не разрешало противоречий - добиться продолжения строительства «Версат» намеревался в суде, тем более что опыт успешного противостояния с госструктурами у компании уже имелся (см. номер деловой газеты «Золотой Рог» за 27.12.2016г.). Возможно, так бы оно и случилось, но в региональном отделении «ЕР» вовремя вспомнили, что через семь месяцев партии предстоят непростые выборы в Думу Владивостока, а вырубленный Сулеевым сквер уже успел стать предметом политспекуляций. Как тут не вспомнить слова самого бизнесмена о том, что он и так долго откладывал стройку на Бестужева до очередных выборов.

- Он (Игорь ПУШКАРЕВ. - Прим. авт.) сказал мне: приходи ко мне и все вопросы по строительству согласуем. Я обратился с просьбой по Бестужева, но он постоянно просил отложить строительство: то одни выборы у нас, то другие, - рассказывал Сулеев на состоявшейся в конце декабря встрече с жителями соседних со стройкой домов.

На сей раз вместо Игоря Пушкарева, который по известным причинам отсутствует в городе, остановить стройку Сулеева «убедительно попросил» губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

«Ваш магазин не нужен жителям на Бестужева. Ищите другие участки там, где они нужны. Откажитесь от стройки, восстановите сквер, войдите в историю Владивостока, как человек, сделавший для него хорошее дело», - цитирует Миклушевского пресс-служба краевого отделения «Единой России».

17 января, на заседании президиума регионального политсовета партии был поставлен вопрос об исключении предпринимателя из «ЕР», но между партбилетом и магазином Дмитрий Сулеев выбрал первый вариант. Он пообещал высадить новые деревья взамен тех, что вырубил на участке, на котором планировал построить магазин своей торговой сети «Реми». К концу недели строительная площадка была демонтирована, но приморские единороссы все же вынесли Сулееву партийное взыскание в виде предупреждения.

- Устроенная «показательная порка» призвана дать понять всем предпринимателям, которые хотели бы стать депутатами, что власть нельзя использовать как ресурс для развития своего бизнеса, - уверен политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В ситуации со сквером налицо противоречие между экономическими интересами Сулеева и политическими интересами «Единой России». Хотя я не исключаю, что, произойди эта ситуация в другое время, возмущение жителей на Бестужева не привело бы к такому резонансу.

Добавим, что сквер на Бестужева за полтора месяца успел превратиться из строительной площадки в арену предвыборной борьбы. Свою озабоченность ситуацией успели выразить практически все, кто имеет определенные интересы, связанные с городской думой следующего созыва - это депутат ГД РФ Виктория НИКОЛАЕВА, краевые депутаты Константин БОГДАНЕНКО и Артем САМСОНОВ, вице-спикер гордумы Дмитрий ПЕНЯЗЬ, ряд общественных деятелей и гражданских активистов. Несмотря на отмену выданного разрешения на строительство и обещание Сулеева не строить на данном участке, 14 и 21 января в центре Владивостока прошли немногочисленные митинги в защиту зеленых насаждений в столице Приморья.

Артем СТРОГИН.