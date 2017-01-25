В Приморье идут китайские разборки в мутной воде

Прошедшие в Приморье в конце 2016 года торги по рыбоводным участкам участники рынка именуют никак иначе, как браконьерской экспансией

Компании, приобретая законное право пользования рыбоводными участками в Приморском крае, зачастую не готовы заниматься масштабной производственной деятельностью. Эксперты уверены, что десятки миллионов рублей, которые были уплачены за участки, могли быть теневыми инвестициями китайских предпринимателей, которые скупали российскую воду под свои будущие проекты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако рекордные сотни миллионов, предложенные на аукционе предпринимателями, пока не пополнили федеральный бюджет. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прервала аукцион, найдя нарушения в аукционной документации.

Всего на аукцион в 2016 году было выставлено 29 рыбоводных участков общей площадью 3,2 тыс. гектаров. Только за 7 участков было предложено 77 млн рублей. Однако настороженность представителей марикультурного бизнеса вызвали сидящие в зале китайские предприниматели, которые фактически руководили лицами, участвующими в аукционе.

Из российских марикультурщиков, которые действительно работают в этом бизнесе и показывают результаты производственной деятельности в виде сотен тонн товарной продукции (гребешок, мидия), в торгах приняли участие «Зарубинская база флота» и «Нереида». Компании нуждаются в участках, так как выставленные на торги акватории находятся в непосредственной близости к их уже освоенным и заполненным товарной продукцией «огородам». Выходя на аукцион, эти добросовестные участники отрасли, приобретая «воду», пытались таким образом защитить свой бизнес от рисков, связанных с тем, что новый пользователь на участке не будет собирать продукцию их предприятий.

При этом участники торгов отмечали, что ценовые предложения от торгующихся превышали 15-летний срок окупаемости этих проектов, при условии, что этот бизнес будет начат с нуля. Руководители компаний марикультуры отмечают, что ни одно местное предприятие, выращивающее гребешка, трепанга, мидию или устрицу, не в состоянии заплатить за участок такие деньги, так как окупаемость вложенных в воду денег под большим сомнением.

«Наша заявка была отклонена, - заявил Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор компании «Биобанк» Александр КОЛЕСНИКОВ. - Но претензий к Росрыболовству у нас нет, мы сами допустили неточность в оформлении заявки. А вот предложения участников, их десятки миллионов за участки вызывают у нас сомнения в том, что они будут оплачены. Сегодня предприниматели, уже имеющие участки, испытывают сложности. Прежде всего, риски заключаются в том, что для понимания биологических процессов на участке может уйти более 5 лет. Наша компания единственная, кто имеет легального иностранного инвестора. Мы пользуемся его технологиями выращивания трепанга в заводских условиях, российскими технологиями выращивания гребешка, и только несколько лет назад пришло понимание, что можно выращивать на наших участках. Мы продолжаем расширять наше партнерство с иностранными инвесторами. Нам помогает Минвостокразвития. Сегодня ориентируемся на гребешок. Рентабельность на этом объекте будет отличная, если объемы будут около тысячи тонн на компанию. Но для этого нужно вложить сотни миллионов рублей в садки и другое промысловое вооружение. Аукционы показали, что есть интерес к воде, но не продемонстрировали участникам рынка главное - кто эти интересанты. Будут ли они выращивать или только активно «эксплуатировать» природные гидробионты».

Вопрос легализации теневой деятельности по сбору природного трепанга и гребешка поднимается компаниями не один год. Власть предпочитает этого не видеть и не реагировать. Более того, все чаще в отчетах чиновников целенаправленно фигурируют данные, подлинность которых вызывает сомнения. Наше издание обязательно проанализирует и расскажет в отдельном материале, как формируются приписки тысяч тонн марикультурной продукции, которую будто бы произвели местные компании. Как эта информация искажает подлинную картину развития этого бизнеса и формирует у федерального центра ложные представления об успехах отрасли в ДФО.

Но на данный момент работающие компании были вынуждены даже при нехватке оборотных средств соревноваться с теми, кто претендовал на приглянувшиеся им участки. Причем версия о том, что россияне скупали «воду» для последующей теневой перепродажи иностранцам, выглядит правдоподобной.

Так, компания «Нереида» была вынуждена в сотни раз повышать цену на участки, которые ей были нужны. И несколько участков она все же уступила, так как есть экономическое обоснование в отношении каждого участка. При этом «Нереида» входит в сферу бизнеса предпринимателя Сергея ДАРЬКИНА, и, наверное, она могла бы перебить любого конкурента по цене, если бы руководство видело экономическую целесообразность. Но, как отметил директор компании Валентин БОГУСЛАВСКИЙ еще в процессе аукционов, сложно понять, кто здесь и для чего покупает участки. Он предположил, что основная категория покупателей может предложить любые деньги, отказаться потом оплачивать лот, заплатить штраф 50 тыс. рублей, и участок будет свободным. А значит, на нем можно будет вновь работать неким структурам, специализирующимся на незаконной добыче трепанга.

Так это или нет, можно было узнать, когда победители должны были оплатить свое победившее «право пользования». Однако они не получили даже протокола аукционов.

Информацию о приостановлении аукциона подтвердили в пресс-службе УФАС по Приморскому краю. Ряд компаний участников обратились с жалобами на недопущение их к аукциону. Все жалобы признаны необоснованными, в то же время в аукционной документации найдены нарушения. Антимонопольный орган зафиксировал нарушение требований пункта 90 Правил, «организатор торгов установил день окончания подачи заявок на участие в аукционе менее чем через 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте вышеназванных изменений, что свидетельствует о необоснованном сокращении срока подачи заявок на участие в аукционе». Это нарушение может аннулировать все 27 итоговых протоколов торгов и запустить повторное выставление участков на аукционы.

Это наилучший вариант для тех, кто не был допущен к торгам. Также отличный сценарий для тех, кто не собирался платить за свои участки десятки миллионов рублей. Вода без частного пользователя - это фактически акватория в пользовании браконьерского бизнеса. Штрафная рента в несколько десятков тысяч рублей за отказ от своих аукционных обязательств по оплате - посильное финансовое бремя для теневого бизнеса. Не расстроились и представители легальных компаний: у них участков пока хватает, а оборотные средства им все же нужнее.

В проигрыше чиновники федеральных и местных структур исполнительной власти. Рассказы и отчеты о стремительном прорыве придется перенести минимум на год, именно столько могут занять разбирательства в арбитражном суде.

Виталий МОРОЗОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

На сайте Приморского УФАС размещена следующая информация:

Вниманию заявителей и участников аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком, расположенным на водном объекте и (или) его части, прилегающих к территориям муниципальных образований Приморского края, для осуществления аквакультуры.

Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по жалобам заявителей 27 декабря 2016 года приняты решения:

1. Признать факт нарушения аукционной комиссией ПТУ Росрыболовство Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 450, части 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

2. Признать факт нарушения организатором торгов ПТУ Росрыболовство Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 450, части 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

Комиссией Приморского УФАС России также выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, допущенных при проведении Аукциона.

В настоящий момент аукционные процедуры приостановлены, Приморское территориальное управление Росрыболовства обжалует Решения и Предписания Комиссии Приморского УФАС России в Арбитражном суде Приморского края.

В связи с частыми обращениями заявителей по вопросу возврата внесенных задатков для участия в аукционе, Приморское территориальное управление Росрыболовства сообщает, что в соответствии с пунктом 122 Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 15.05.14 № 450, Участникам, не победившим в аукционе, организатор аукциона возвращает задаток в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком приостановлен в связи с обжалованием Управлением в Арбитражный суд Приморского края решений и предписаний Комиссии Приморского УФАС России о признании нарушений процедуры организации и проведения аукциона.

На основании вышеизложенного, задатки могут быть возвращены после подписания протокола аукциона или вступления в силу решений и предписаний Комиссии Приморского УФАС России.