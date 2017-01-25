Жителям Приморья отдыхать за рубежом стало не по карману

Приморские туроператоры сокращают долю выездного туризма и ставят акцент на приеме гостей

Туркомпании Приморья не подтвердили озвученное ранее московскими экспертами предположение о том, что укрепившийся рубль стал поводом подъема выездного туризма в России в период праздников. По словам местных операторов, туристические компании давно уже в полной мере не контролируют статистику выездного туризма: продвинутое население планирует путешествия самостоятельно, пользуясь такими платформами, как Booking.com, головной офис которой расположен в Лос-Анджелесе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако по некоторым признакам все же можно судить о том, что новогодние праздники за границей предпочли провести больше приморцев, чем в прошлом году.

Китай – наше все

- Общий подъем выездного туризма в России, на мой взгляд, связан в том числе и с тем, что открылось направление в Турцию - люди поехали туда, - отметил генеральный директор ООО «ТК «Лаки Турс» Сергей СПИРИН. - Конечно, не подкачало и наше «приграничное» китайское направление. Но в Приморском крае эта тенденция ощущается не так сильно: в сезон новогодних праздников 2016-2017 гг. наша компания не почувствовала прироста клиентов, желающих выехать за границу. Поехали наши постоянные клиенты, и то не все. Хотя стоит отметить, что регулярные заграничные авиарейсы из Приморья в эти праздники были заполнены, в отличие от того же периода 2015 года. В то же время дополнительных чартерных рейсов в таком количестве, как пару лет назад, не было.

Как отметил профессор кафедры сервиса и туризма ДВФУ Александр КОСОЛАПОВ, относительно окрепший рубль - незначительная мотивация для приморцев, чтобы активно выезжать за границу сегодня.

- В Приморском крае проблемы со скрытой безработицей и серой зарплатой гораздо серьезнее, чем в остальной России, поэтому от так называемого кризиса население нашего региона будет оправляться дольше, - отметил Александр Косолапов. - К тому же предприятия, запланированные к открытию в Приморье, так и не заработали. Так что относительно окрепший рубль вряд ли мотивирует население чаще ездить за границу, он тут ни при чем. Оптимизма на рынке выездного туризма в Приморье нет. Все еще популярны такие направления, как Вьетнам и Таиланд, где с нашими деньгами более-менее можно отдохнуть. Для туристических компаний все еще выгоден Китай, так как въезд туда возможен только организованными группами от трех человек. В одиночку с туристической целью туда не поедешь. Так что Китай - наше все.

Роста количества выездных туристов за границу не ощутили в эти праздники в компании «Райтекс».

- Объемы остались на прежнем уровне, если не упали, - отметила генеральный менеджер компании Евгения КАМИНСКАЯ. - В связи с кризисом приморцы еще активнее стали осваивать интернет-технологии и планировать путешествия самостоятельно. Для туристических компаний это негативное явление: туристы, которые ушли в свободное плавание, назад не вернутся.

Неконтролируемая ветвь

Тенденция к самостоятельному планированию путешествий россиянами обозначилась еще 3-5 лет назад. Однако к Дальнему Востоку в полной мере подходить она начала совсем недавно. Особенно это касается внутреннего выездного туризма, на который туроператоры сегодня не ставят ничего.

- Возможно, спрос российских туристов перераспределился на внутренние направления, однако в нашей компании мы акцент на эту ветвь туризма не ставим, - заявил Спирин. - Ее сложно контролировать не только нам, но и государству. Сегодня люди предпочитают сами составлять себе маршруты: бронировать билеты, перемещаться на собственном автотранспорте и заселяться на короткое время в частные дома, квартиры. О тенденции к самостоятельному планированию поездок россиянами я говорил еще три года назад.

По мнению Александра Косолапова у туроператоров Дальнего Востока было время подстроиться под новые реалии рынка. Основной потенциальный козырь – это разработка уникальных турпродуктов вопреки привычной посреднической деятельности по бронированию билетов и отелей.

- Тенденция по внедрению интернет-технологий – общемировая, - добавил Косолапов. - Это нормально, что туристы сами планируют свои путешествия. Эксперты ведущих стран, которые кормит туризм, взволнованы: как же сделать так, чтобы интернет не убил туристический бизнес? Выход очевиден, но непрост! Необходимо разрабатывать уникальные продукты и предложения. Туристическим компаниям Дальнего Востока России на руку то, что внедрение интернет-технологий у нас проходит медленнее, чем по всему миру: у наших компаний есть время подстроиться под новые реалии рынка, которые уже не за горами.

По словам Косолапова, спрос приморских туристов действительно перераспределился на внутренний рынок, и это – положительная тенденция для нашей экономики.

- Приморцы активнее ездят в Санкт-Петербург, в Москву, на Кавказ с оздоровительными целями. Это происходит благодаря льготам на авиабилеты для ряда социальных групп (студенты, пенсионеры). Думаю, в целом это позитивная тенденция: по мере роста спроса развивается и качество предложения. Такой курс позитивно сказался и на экономике Приморья: к нам едут гости в том числе и из нашей страны.

Добро пожаловать в Приморье

О смене основной ориентации на прием гостей сообщили все компании, опрошенные деловой газетой «Золотой Рог». Сергей Спирин уверен, дело не в кризисе и снижении покупательной способности российского населения. Рынок приспосабливается к новым реалиям рынка, в которых туроператор ставит акцент на въездную ветвь туризма.

- Сейчас туроператорам для того, чтобы удержаться на рынке, было бы полезнее обратить внимание на въездной туризм, на качественный прием иностранных гостей, но это также очень трудоемкий и долговременный процесс. Ведь не каждая компания может позволить себе содержать не только квалифицированного сотрудника со знанием английского языка, а также китайского, японского и тем более французского, а этого требуют иностранные операторы. Да, китайских туристов к нам сейчас приезжает гораздо больше, чем ранее, но вот их социальный уровень (и, соответственно, наше обслуживание) оставляет желать лучшего. Если бы хоть 10% от этого количества мы заменили потоками туристов из Франции, Германии, Японии и другими нациями - это бы был цивилизованный въездной туризм. Таковы нынешние реалии рынка.

МНЕНИЕ

Министр культуры считает внутренний туризм самой быстрорастущей отраслью экономики РФ

Внутренний туризм является самой быстрорастущей отраслью экономики России, средние темпы роста по валовым, количественным, финансовым показателям составляют порядка 20 процентов в год, заявил министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ на открытии фестиваля «Первозданная Россия» в Центральном доме художника.

«У нас внутренний туризм вопреки абстрактным представлениям является очень доступным для самых разных категорий населения. Есть разные по ценам билеты, программы, просто этим надо интересоваться. Внутренний туризм - самая быстрорастущая отрасль экономики России, средние темпы роста по валовым, количественным, финансовым показателям составляют порядка 20 процентов в год в последние годы. Но мы хотим большего. Чтобы эту потрясающую красоту увидело как можно больше наших граждан», - сказал министр, слова которого приводит «Интерфакс».

Мединский напомнил, что ведомство второй год активно предлагает программу субсидирования отечественных туроператоров. По его словам, речь идет о «недораскрученных» на сегодняшний день направлениях - туризме в Сочи в межсезонье или поездках в Сибирь, на Дальний Восток, на Камчатку в те периоды, когда гостиницы, турпрограммы «недозагружены». Это предполагает символические дотации туроператорам, которые «могли бы им позволить и давать стимул формировать и продавать крупные турпакеты по себестоимости, фактически получая от государства небольшую дотацию, обеспечивающую рентабельность их работы на период раскрутки маршрута».

По словам Мединского, эта идея пока не прижилась из-за инерции мышления. «Мы предложили программу примерно от тысячи до двух тысяч рублей за каждого туриста, если он едет в составе группы, но в определенное время и по определенным направлениям, которые нуждаются в дополнительной поддержке, раскрутке. Мы должны замотивировать крупных оптовых продавцов продавать путешествия не в Турцию, а по России», - пояснил он.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Автор фото - Наталья КОМИССАРОВА.