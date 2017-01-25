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"Пакет Яровой" стал мягче
Операторам связи удалось добиться частичного послабления по пакету антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»). Кроме того, представители так называемой «большой тройки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом») предлагают перенести сроки исполнения норм закона.
На прошлой неделе заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей ВОЛИН озвучил, что объем хранимой информации может быть сокращен примерно в 10 раз. В частности, предлагается отказаться от хранения интернет-видео, IPTV, торрентов и ряда других информационных ресурсов, на которые приходится порядка 80% трафика пользователей. Кроме того, планируется, что переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, будет поэтапным, начиная с меньших сроков и постепенно наращивая их.
По подсчетам «МегаФона», затраты на реализацию норм составят 938 млрд рублей, что превышает три годовые выручки компании в 3 раза. «ВымпелКом» оценивает затраты на исполнение закона, с учетом текущих требований, в районе 1 трлн рублей. Без смягчения требования МТС оценивает свои затраты совместно с МГТС в районе 1,7 трлн рублей.
Операторы «большой тройки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом») предлагают перенести сроки исполнения норм «закона Яровой». «ВымпелКом» выступает за то, чтобы отложить срок вступления закона в силу на 3-5 лет, «МегаФон» - на пять лет.
Отметим, что на сайте «Российской общественной инициативы» петицию за отмену «пакета Яровой» поддержали более 100 тыс. граждан. Но рабочая группа при правительстве РФ предпочла проигнорировать «глас народа».
Олег КЛИМЕНКО.
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