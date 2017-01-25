www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.22 р. 100 JPY: 52.27 р.
EUR: 63.62 р. 10 CNY: 86.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Пакет Яровой" стал мягче

25 Января 2017, 11:20 | Приморье

Операторам связи удалось добиться частичного послабления по пакету антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»). Кроме того, представители так называемой «большой тройки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом») предлагают перенести сроки исполнения норм закона.

На прошлой неделе заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей ВОЛИН озвучил, что объем хранимой информации может быть сокращен примерно в 10 раз. В частности, предлагается отказаться от хранения интернет-видео, IPTV, торрентов и ряда других информационных ресурсов, на которые приходится порядка 80% трафика пользователей. Кроме того, планируется, что переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, будет поэтапным, начиная с меньших сроков и постепенно наращивая их.

По подсчетам «МегаФона», затраты на реализацию норм составят 938 млрд рублей, что превышает три годовые выручки компании в 3 раза. «ВымпелКом» оценивает затраты на исполнение закона, с учетом текущих требований, в районе 1 трлн рублей. Без смягчения требования МТС оценивает свои затраты совместно с МГТС в районе 1,7 трлн рублей.

Операторы «большой тройки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом») предлагают перенести сроки исполнения норм «закона Яровой». «ВымпелКом» выступает за то, чтобы отложить срок вступления закона в силу на 3-5 лет, «МегаФон» - на пять лет.

Отметим, что на сайте «Российской общественной инициативы» петицию за отмену «пакета Яровой» поддержали более 100 тыс. граждан. Но рабочая группа при правительстве РФ предпочла проигнорировать «глас народа».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: МегаФона  мтс  пакет яровой  вымпелком 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru