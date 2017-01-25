В Приморье еда становится более демократичной

Пафосные заведения Приморья либо исчезли, либо стали ближе к народу

Рестораторы Приморского края с радостью отмечают, что кризис начал отступление: российская аудитория понемногу оживает и присматривается к новым форматам, а иностранные туристы активно знакомятся с отечественной кухней. По словам экспертов, в 2017 году у новых заведений появится шанс остаться на плаву и завоевать свою аудиторию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отмечает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, главная тенденция на рынке общественного питания во Владивостоке, которая наметилась в 2015 году и укрепилась в 2016-м, – это упрощение форматов. Пафосные заведения исчезли либо претерпели значительные изменения и стали более «понятными». «Рестораны перестали быть площадкой, куда люди шли себя показать, а стали просто местом приема пищи, как и во всем мире», – уверен эксперт.

Зеленый свет демократическим форматам

Поскольку данную тенденцию многие заведения Владивостока подхватили еще в прошлом году, в 2017-м она будет только развиваться. «Первые интересные демократические заведения начали открываться еще с середины 2016 года: новые столовые, пельменные и даже мясо на гриле стали предлагать по достаточно приемлемым ценам, заменяя большие стейк-рестораны с полным обслуживанием на маленькие кафешки c услугой «еда на вынос». Все это уже получило неплохие плоды, следовательно, в следующем году это направление будет развиваться быстрее, но существенно новым для нашего города оно уже не будет, – считает Маргарита ШИШКОВА, маркетолог управляющей компании WEST (бургерная-бар DAB, пельменная «Ложки-плошки»). – Также будут продолжать развиваться и рестораны-рынки, некие фуд-корты. Назвать это можно «фри-флоу» заведения, где нет официантов, работают несколько функциональных и взаимозаменяемых станций и предоставляется большой выбор разнообразной еды. Это направление станет еще более популярным в нашем городе и, думаю, в 2017 году достигнет пика».

По мнению представителя компании Art Bar Development, драйвер роста получат не только новые форматы, но и уже привычные горожанам. Например, полюбившийся автомобилистам стритфуд в лице питстопов свои позиции не потеряет. «Стритфуд – демократичный сегмент, который сегодня очень востребован не только у российской аудитории, но и во всем мире, – отметил он. – Владивосток обеспечивает этому формату прекрасное развитие: многие автомобилисты не идут в ресторан, а предпочитают брать еду с собой и любоваться живописными пейзажами на какой-нибудь видовой площадке. Впрочем, владельцам заведений демократичного уровня не стоит забывать, что аудитория в Приморье капризная и требует постоянных новинок. Если гостей не удивлять в течение полугода, им станет скучно, и они отправятся в новый питстоп».

С учетом прихода на рынок новых крупных игроков, претерпевает изменение и сфера fastfood. Крупные сетевые рестораторы обратили внимание на Приморский край, и за последние несколько лет крупные компании зашли на наш рынок, в том числе и KFC. По мнению экспертов, привлекательность региона обеспечила иностранная аудитория.

С ориентацией на туристов

По данным пограничного управления Приморского края, в 2016 году регион посетили более 568 тыс. граждан иностранных государств. Рост турпотока из Китая составил около 30% (более 420 тыс. человек). Количество туристов из Южной Кореи увеличилось на 55%, достигнув 51 тыс. человек. Внутренний турпоток в 2016 году составил почти 2,5 млн человек. Таким образом, общий турпоток в Приморье по итогам 2016 года вырос в 1,5 раза.

Сегодня стабильный туристический поток активно влияет на сферу общепита. «Рестораторы стали ориентироваться на этот быстро растущий рынок и подстроились под его потребности: начали обучать персонал иностранным языкам, вводить меню на английском, китайском и корейском, – рассказал Роман Иванищев. – Претерпевает изменения и наполнение меню. Если раньше русская кухня в Приморье никому особо не была нужна, и любители котлет, борщей и пирожков ходили в столовую, то сегодня русская кухня востребована среди иностранцев и ее элементы появились и в других заведениях. Также обзавелись кафе и рестораны региональными вкладками, расширив предложение блюд из дальневосточных морепродуктов, фермерского мяса и других местных продуктов».

По словам Иванищева, иностранная аудитория будет диктовать свою моду на форматы, поэтому обретут популярность рестораны других национальных кухонь, например грузинской, армянской и т.п., которые являются экзотикой для иностранцев.

Свободное место под солнцем

По мнению экспертов, увеличивающийся с каждым годом туристический поток расширяет нишу общепита Приморского края. «На данный момент во Владивостоке суммарно около 900 маленьких, больших, дорогих и дешевых заведений, а проживает 600 тыс. человек, - говорит Маргарита Шишкова. – Получается, порядка 600 человек на одно заведение. А если мы учтем еще и всех туристов, которые посещают город, цифра увеличится значительно. И я считаю, что на данный момент еще ни одно кафе не закрылось из-за того, что по соседству открылось иное (зачастую закрываются из-за неправильного менеджмента). Поэтому можно с уверенностью сказать, что Владивостокский рынок еще не перенасыщен ресторанами».

Соглашается с этим и Роман Иванищев. «В любом туристическом центре для новых рестораторов найдется ниша, – говорит он. – Например, в Москве за счет командировочных и туристов успешно развиваются различные форматы, даже нелепые. Увеличившийся поток приезжих дарит и владивостокским рестораторам шанс найти свою целевую аудиторию».

Маргарита Шишкова выделила несколько свободных ниш во Владивостоке. «В 2017 году в России пройдет крупнейшее футбольное событие – Кубок конфедераций ФИФА, а в 2018 году – чемпионат мира по футболу. Сами по себе события не связаны с едой, но я не знаю ни одного качественного, на мой взгляд, спорт-бара, либо с уклоном на спортивную концепцию. Думаю, подобные заведения с качественным фастфудом обязательно нашли бы своего потребителя во Владивостоке, – считает она. – Также в нашем городе еще нет супермодного в США корейско-мексиканского фьюжн-тренда. Появится ли он у нас когда-нибудь, зависит от того, найдется ли ресторатор, который кинет силы на изучение настолько новой для большинства кухни».

Не до высокой маржи

В 2017 году не ждут рестораторы и кардинальных изменений в законодательстве, поэтому свою работу будут продолжать в прежнем режиме. «Сюрпризы периодически случаются: законодательство подкидывает новые поправки, которые не упрощают работу этого бизнеса. Впрочем, в 2016 году не было принято ничего такого, что кардинально изменило бы работу рестораторов или пресекало ее на корню, поэтому основная масса игроков продолжает держаться и ориентироваться на новые возможности с учетом текущих обстоятельств», – резюмирует Иванищев.

«Сегодня нужно принять как должное, что золотое время ресторации, когда бутылка виски покупалась за 1000 рублей, а продавалась за 5000 и владельцы заведений покупали дома в Таиланде, уже в прошлом, – поделился представитель компании Art Bar Development. – Повышение курса доллара, внедрение ЕГАИС, переход на онлайн-кассы – все эти изменения, конечно же, сказываются на работе сферы ресторации: приходится снижать маржу, чтобы сдерживать цены в условиях увеличивающихся издержек».

Наталья КОМИССАРОВА.