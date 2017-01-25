www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.22 р. 100 JPY: 52.27 р.
EUR: 63.62 р. 10 CNY: 86.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье еда становится более демократичной

25 Января 2017, 10:30 | Приморье

Пафосные заведения Приморья либо исчезли, либо стали ближе к народу

 

Рестораторы Приморского края с радостью отмечают, что кризис начал отступление: российская аудитория понемногу оживает и присматривается к новым форматам, а иностранные туристы активно знакомятся с отечественной кухней. По словам экспертов, в 2017 году у новых заведений появится шанс остаться на плаву и завоевать свою аудиторию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отмечает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, главная тенденция на рынке общественного питания во Владивостоке, которая наметилась в 2015 году и укрепилась в 2016-м, – это упрощение форматов. Пафосные заведения исчезли либо претерпели значительные изменения и стали более «понятными». «Рестораны перестали быть площадкой, куда люди шли себя показать, а стали просто местом приема пищи, как и во всем мире», – уверен эксперт.

Зеленый свет демократическим форматам

Поскольку данную тенденцию многие заведения Владивостока подхватили еще в прошлом году, в 2017-м она будет только развиваться. «Первые интересные демократические заведения начали открываться еще с середины 2016 года: новые столовые, пельменные и даже мясо на гриле стали предлагать по достаточно приемлемым ценам, заменяя большие стейк-рестораны с полным обслуживанием на маленькие кафешки c услугой «еда на вынос». Все это уже получило неплохие плоды, следовательно, в следующем году это направление будет развиваться быстрее, но существенно новым для нашего города оно уже не будет, – считает Маргарита ШИШКОВА, маркетолог управляющей компании WEST (бургерная-бар DAB, пельменная «Ложки-плошки»). – Также будут продолжать развиваться и рестораны-рынки, некие фуд-корты. Назвать это можно «фри-флоу» заведения, где нет официантов, работают несколько функциональных и взаимозаменяемых станций и предоставляется большой выбор разнообразной еды. Это направление станет еще более популярным в нашем городе и, думаю, в 2017 году достигнет пика».

По мнению представителя компании Art Bar Development, драйвер роста получат не только новые форматы, но и уже привычные горожанам. Например, полюбившийся автомобилистам стритфуд в лице питстопов свои позиции не потеряет. «Стритфуд – демократичный сегмент, который сегодня очень востребован не только у российской аудитории, но и во всем мире, – отметил он. – Владивосток обеспечивает этому формату прекрасное развитие: многие автомобилисты не идут в ресторан, а предпочитают брать еду с собой и любоваться живописными пейзажами на какой-нибудь видовой площадке. Впрочем, владельцам заведений демократичного уровня не стоит забывать, что аудитория в Приморье капризная и требует постоянных новинок. Если гостей не удивлять в течение полугода, им станет скучно, и они отправятся в новый питстоп».  

С учетом прихода на рынок новых крупных игроков, претерпевает изменение и сфера fastfood. Крупные сетевые рестораторы обратили внимание на Приморский край, и за последние несколько лет крупные компании зашли на наш рынок, в том числе и KFC. По мнению экспертов, привлекательность региона обеспечила иностранная аудитория.

С ориентацией на туристов

По данным пограничного управления Приморского края, в 2016 году регион посетили более 568 тыс. граждан иностранных государств. Рост турпотока из Китая составил около 30% (более 420 тыс. человек). Количество туристов из Южной Кореи увеличилось на 55%, достигнув 51 тыс. человек. Внутренний турпоток в 2016 году составил почти 2,5 млн человек. Таким образом, общий турпоток в Приморье по итогам 2016 года вырос в 1,5 раза.

Сегодня стабильный туристический поток активно влияет на сферу общепита. «Рестораторы стали ориентироваться на этот быстро растущий рынок и подстроились под его потребности: начали обучать персонал иностранным языкам, вводить меню на английском, китайском и корейском, – рассказал Роман Иванищев. – Претерпевает изменения и наполнение меню. Если раньше русская кухня в Приморье никому особо не была нужна, и любители котлет, борщей и пирожков ходили в столовую, то сегодня русская кухня востребована среди иностранцев и ее элементы появились и в других заведениях. Также обзавелись кафе и рестораны региональными вкладками, расширив предложение блюд из дальневосточных морепродуктов, фермерского мяса и других местных продуктов».

По словам Иванищева, иностранная аудитория будет диктовать свою моду на форматы, поэтому обретут популярность рестораны других национальных кухонь, например грузинской, армянской и т.п., которые являются экзотикой для иностранцев.

Свободное место под солнцем

По мнению экспертов, увеличивающийся с каждым годом туристический поток расширяет нишу общепита Приморского края. «На данный момент во Владивостоке суммарно около 900 маленьких, больших, дорогих и дешевых заведений, а проживает 600 тыс. человек, - говорит Маргарита Шишкова. – Получается, порядка 600 человек на одно заведение. А если мы учтем еще и всех туристов, которые посещают город, цифра увеличится значительно. И я считаю, что на данный момент еще ни одно кафе не закрылось из-за того, что по соседству открылось иное (зачастую закрываются из-за неправильного менеджмента). Поэтому можно с уверенностью сказать, что Владивостокский рынок еще не перенасыщен ресторанами».

Соглашается с этим и Роман Иванищев. «В любом туристическом центре для новых рестораторов найдется ниша, – говорит он. – Например, в Москве за счет командировочных и туристов успешно развиваются различные форматы, даже нелепые. Увеличившийся поток приезжих дарит и владивостокским рестораторам шанс найти свою целевую аудиторию». 

Маргарита Шишкова выделила несколько свободных ниш во Владивостоке. «В 2017 году в России пройдет крупнейшее футбольное событие – Кубок конфедераций ФИФА, а в 2018 году – чемпионат мира по футболу. Сами по себе события не связаны с едой, но я не знаю ни одного качественного, на мой взгляд, спорт-бара, либо с уклоном на спортивную концепцию. Думаю, подобные заведения с качественным фастфудом обязательно нашли бы своего потребителя во Владивостоке, – считает она. – Также в нашем городе еще нет супермодного в США корейско-мексиканского фьюжн-тренда. Появится ли он у нас когда-нибудь, зависит от того, найдется ли ресторатор, который кинет силы на изучение настолько новой для большинства кухни».

Не до высокой маржи

В 2017 году не ждут рестораторы и кардинальных изменений в законодательстве, поэтому свою работу будут продолжать в прежнем режиме. «Сюрпризы периодически случаются: законодательство подкидывает новые поправки, которые не упрощают работу этого бизнеса. Впрочем, в 2016 году не было принято ничего такого, что кардинально изменило бы работу рестораторов или пресекало ее на корню, поэтому основная масса игроков продолжает держаться и ориентироваться на новые возможности с учетом текущих обстоятельств», – резюмирует Иванищев.

«Сегодня нужно принять как должное, что золотое время ресторации, когда бутылка виски покупалась за 1000 рублей, а продавалась за 5000 и владельцы заведений покупали дома в Таиланде, уже в прошлом, – поделился представитель компании Art Bar Development. – Повышение курса доллара, внедрение ЕГАИС, переход на онлайн-кассы – все эти изменения, конечно же, сказываются на работе сферы ресторации: приходится снижать маржу, чтобы сдерживать цены в условиях увеличивающихся издержек».

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: art bar development  рестораны  стритфуд  туризм 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru