В Приморье бизнес поставят на онлайн-счетчик

Если предприниматели не поймут, что надо незамедлительно приступать к установке онлайнкасс, розничный бизнес в Приморье может «впасть в кому»

Введение новых правил для ведения бизнеса, в частности переход на онлайн-кассы, призвано сократить выездные налоговые проверки. Теперь Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет видеть весь оборот компаний в «одном окне» компьютерного монитора. Количество внеплановых проверок остальных ведомств постараются снизить за счет поправок в 294-ФЗ. Каким образом государство пытается установить более жесткие правила деятельности для малого бизнеса, а предприниматели - защитить свои права, разбирались представители бизнес-сообщества в ходе круглого стола в редакции Деловой газеты «Золотой Рог».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА:





- Вся деятельность нашего института уполномоченных как государственного органа нацелена на решение системных проблем, которые лежат в основе отдельных обращений предпринимателей и препятствуют улучшению бизнес-климата в целом. Когда удается защитить или восстановить права отдельного бизнесмена, мы, несомненно, радуемся, но, если удается решить проблему целой категории предпринимателей, позитивных эмоций гораздо больше.

Продолжается совместная интенсивная работа с прокуратурой Приморского края и исполнительными органами власти, уполномоченными на осуществление контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, которая должна привести к сокращению нагрузки на бизнес. Ведь так называемая проверочная нагрузка со стороны контрольно-ревизионных органов на бизнес действительно не покидает Олимп проблем, которые мешают предпринимателям спокойно работать.

Исходя из того, что количество плановых проверок в прошедшем году, судя по сводному реестру проверок, который размещен на сайте Прокуратуры Приморского края, уменьшилось более чем в два раза, основной бич для малого бизнеса сегодня представляют внеплановые проверки. Так, в 2015 году Роспотребнадзор провел 547 плановых и 3365 внеплановых проверок, по ведомству стройнадзора проведено 14 плановых и 787 внеплановых проверок!

На самом деле 70% внеплановых проверок проводится по заявлениям граждан и организаций, и значительная часть этих заявлений подписывается вымышленными именами. С нашей точки зрения, подобные проверки иначе, чем инструментом конкурентной борьбы, нельзя и назвать.

Порой через органы внутренних дел удается установить, что лицо, по заявлению которого была инициирована проверка, не проживает в Приморье вовсе. Более того, неизвестно, есть ли такой человек вообще на белом свете. В данном случае контрольно-надзорный орган тоже заложник обстоятельств. Так как, получая даже анонимное заявление, он обязан поставить его на контроль и провести проверку, если сигнал касается угрозы здоровью, жизнеобеспечению, теракта. Такой сигнал рассмотрят.

Буквально в прошлом году Роспотребнадзор был завален аналогичными заявлениями граждан. По данным предпринимателей, в течение 9 месяцев было проведено 70 проверок в отношении трех компаний по различным поводам на основании обращений. По всем признакам было видно, что против предпринимателей организована «операция», имеющая под собой цель удаления конкурента с рынка. Работа была выстроена грамотно, каждый раз находились новые поводы для жалоб, и контрольный орган не имел права игнорировать эти обращения. Для исключения подобных злоупотреблений правом, мы на протяжении нескольких лет добивались внесения поправок в законодательство в части идентификации личности заявителя.

Летом внесены поправки в основной закон о проверках 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и с 1 января 2017 года любой заявитель, прежде чем обратиться в контрольный орган, должен представить доказательства, что уже пытался самостоятельно урегулировать ситуацию с поставщиком товаров или услуг.

Проблема состоит еще и в том, что точных данных об общей нагрузке на бизнес в части контрольно-надзорной деятельности не существует, в Приморском крае в том числе. Кроме того, из нашей практики видно: контрольно-надзорные органы научились подменять обычные проверки административными расследованиями или инициацией прокурорских проверок. Но бизнесу не важно, как оформлен визит госоргана в его стены. Предприниматель лишь видит: к нему пришел контролер.

По инициативе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса ТИТОВА были внесены изменения в оформление реестра проверок (данный реестр содержит список предприятий и перечень планируемых проверок за определенный период), теперь проверяющие должны внести туда итоги визита, в том числе и по внеплановым проверкам.

Я, как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье, инициировала создание подобного реестра на региональном уровне, надеемся, что он будет включать контрольно-ревизионные визиты со стороны всех органов исполнительной власти Приморья к представителям бизнеса. Губернатор одобрил эту инициативу.

Президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО:

- Проблема как раз и состоит в том, что действие 294-ФЗ не распространяется на налоговые органы, а по проверке контрольно-кассовой техники (ККТ) «фискалы» могут посещать предпринимателя хоть каждый день. Прокуратура квалифицирует подобную проверку как налоговую, хотя такая проверка регулируется частью I Налогового кодекса (далее - Кодекс). Ситуация действительно запутанна, так как проверки ККТ и алкогольной продукции входят в полномочия налоговых органов, но нормами Кодекса именно эти виды проверок не регулируются. В данном случае налоговый орган как считает нужным, так и проверяет предпринимателей. По алкогольной продукции штрафы стали внушительные - от 25 до 100% от суммы расчета. А будут вменены онлайн-кассы. Мы будем иметь более жесткую ситуацию на розничном рынке.

Марина Шемилина:

- Именно поэтому Борис Титов настаивал на том, чтобы в новый реестр проверок каждый госвизитер накануне посещения предприятия вносил данные, получал номер проверки, в противном случае проверка недействительна. Разумеется, все службы встали, что называется, на дыбы, и поправки в таком виде не пропустили. Но работа института уполномоченных на этом не останавливается. Осенью 2016 года на расширенном заседании правительства президент России Владимир ПУТИН дал поручение по расширению списка органов контроля, проверки которых должны быть сокращены, и налоговый контроль здесь - на первом месте. Что касается июльских поправок в 294-ФЗ, они, безусловно, несут позитив, но и содержат в себе «горькую пилюлю» для бизнеса, учреждая контрольные закупки в качестве контрольного мероприятия.

Галина Ткаченко:

- На самом деле, бизнесмен, войдя на сайт прокураторы, может ввести свой ИНН и увидеть, какие проверки планируют провести контрольно-надзорные органы, исключая проверки ФНС России, даже по полноте уплаты налогов. Почему встает вопрос о необходимости предоставления налоговыми органами планов своих проверок хотя бы на квартал. В то же время мы видим, что на сайте ФНС России обновили налоговый паспорт регионов, где указаны суммы недоимок предприятий, количество и суммы платежей, поступающих от предприятий, начисление и взыскания по проверкам, количество камеральных и выездных проверок за период. Например, в Приморье средняя цена проверки составляет 6,7 млн рублей, в Хабаровском крае - 10-12 млн рублей. Разумеется, что налоговые инспекторы не хотят говорить о своих планах, а желают прийти на проверку и начислить по максимуму.

Яна МАЛЬЕВА, экономический обозреватель ИК «Золотой Рог»:

- Сегодня мы коснулись рискориентированного подхода и различных критериев работы, которые службы не хотят раскрывать. Но сегодня даже банкам делегируют функцию контрольной проверки, более того, сами контрагенты должны проверять своих визави.

Заместитель директора филиала Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Наталья ХОХЛОВА:

- На основании 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем…» каждая наличная и безналичная операция наших клиентов подвергается определенной проверке. Разумеется, никаких проблем у клиента, ведущего свою деятельность легально, возникнуть не может. Так как, как правило, он предоставляет пакет документов, подтверждающих ту или иную операцию. В противном случае банк блокирует подобные операции.

Существуют определенные критерии, которые могут наталкивать на подозрения со стороны банка: если сделка не подтверждена документально, имеет повторяющийся характер, одновременно банк не имеет возможность ее досконально отследить. Данная информация нами направляется в Росфинмониторинг. Но есть и другие обоюдные проблемы, которые сегодня возникают между бизнесом и банком, они свидетельствуют, как правило, о низкой правовой и финансовой грамотности наших предпринимателей. Банки примерно в 20% случаев не могут открыть счет предпринимателям или предоставить возможность пользоваться уже открытым счетом, если бизнесмен не проинформировал нас об изменениях в устав и другие учредительные документы, более того, он даже не понимает, для чего это нужно.

Галина Ткаченко:

- У наших достаточно крупных предпринимателей, которые связаны с ВЭД, также возникают вопросы по переводу денег на корпоративные карты. Банки ограничивают суммы перевода и снятия с таких карт, более того, спрашивают, на какие цели их берут. Предприниматель по закону имеет право снимать на личные нужды без ограничений, как быть с этим вопросом?

Наталья Хохлова:

- Распоряжением Банка России установлены определенные суммы лимита снятия денег с карты и определенные цели, которые банк согласен принять. Как правило, это хознужды. Переводить средства или получать наличные с корпоративной карты на любые другие цели возможности нет.

Да, мы можем перечислить с корпоративной карты физическому лицу средства в счет зарплаты. Если же у предпринимателя есть контрагенты и деньги направляются в их адрес, то наш клиент должен подтвердить целевое использование средств. Переводы с частными лицами зависят от видов карт и от полномочий к ним.

- Яна Мальцева:

- Сегодня у нас в гостях представители бизнеса, которые связаны с установкой новых онлайн-касс, в том числе предприятиям, реализующим алкоголь. И если к последним данное нововведение применимо с 1 января 2017 года, то остальные должны установить подобные кассы уже через год.

Галина Ткаченко:

- У нас как эта информация подается: с 1 июля 2017 года в обязательном порядке должны применять онлайн-кассы все предприниматели и бизнес-единицы, кроме тех, кто на патенте, ЕНВД, и тех, кто осуществляет услуги населению применяя бланки строгой отчетности. А с 1 июля 2018 года должны установить онлайн-кассы и все перечисленные выше категории. Но вопрос в чем? С 1 февраля наступившего 2017 года контрольно-кассовые аппараты старого образца уже не будут регистрировать. И те предприниматели, у кого истекает срок ЭКЛЗ, несмотря на обозначенный срок 1 июля 2017 года, обязаны будут начать применять онлайн-кассы раньше. Более того, приморские предприниматели, находящиеся на уплате ЕНВД, применяют кассы (несмотря на то, что закон не обязывает их это делать), так как воруют продавцы. Поэтому они стоят как владельцы ККТ на учете в налоговой инспекции. И для них «время Ч» - срок замены аппарата - не 1 июля 2017 года, а тот момент, когда у них закончится срок действия ЭКЛЗ, Он, разумеется, наступит раньше.

Территориальный менеджер РСЦ «СКБ Контур» в Приморском крае Агата МУРАШОВА:

- Предприниматели на ЕНВД, применяющие кассы, действительно видят лишь дату 1 июля 2018 года. А фактически срок использования ЭКЛЗ истекает значительно раньше, и предприниматель становится перед выбором: прекращать или продолжать свой бизнес.

Заместитель начальника отдела оперативного контроля МИФНС России №12 по Приморскому краю Ольга ХРАПКОВА:

- Мы достаточно много проводим семинаров и пытаемся в буквальном смысле достучаться до наших предпринимателей. Поясняем, что, если, к примеру, 5 января 2017 года заменить ЭКЛЗ, не надо рассчитывать на то, что она будет действительна до 5 января 2018 года. Данная ЭКЛЗ будет работать лишь до 1 июля 2017 года. Выходит, что предприниматели оттягивают период установки лишь на полгода, а платят за год. Если же срок ЭКЛЗ, поставленной в 2016 году, заканчивается, например, 3 марта 2017 года, то необходимо к этому сроку уже ставить новую кассу с онлайн- функцией. Но сегодня предприниматели, подчас с чужой подачи, оперируют неверной информацией, предполагают, что разрешат ЭКЛЗ использовать и далее.

Яна Мальцева:

- Выходит, компании, которые обеспечивали бизнес ЭКЛЗ, фактически теряют прибыль от простоя, если они не переориентировались на онлайн-кассы?

Алексей НЕАПОЛИТАНСКИЙ, коммерческий директор Первой автоматизирующей компании:

- Сегодня они торопятся не просто сбыть товар с рук, а элементарно заработать, т.к. через полгода ЭКЛЗ продать будет уже невозможно. Более того, они и пускают слухи о том, что срок действия ЭКЛЗ будет продлен. «Ты протяни, - говорят, - а потом мы без суеты сможем поменять твою кассу где-то в апреле-мае». А на самом деле предприниматель выкинет эту кассу в феврале нынешнего года. Поэтому призываю: меняйте центр технического обслуживания (ЦТО), который уговаривает вас ставить ЭКЛЗ.

Сергей ШАРАПОВ, генеральный директор Первой автоматизирующей компании:

- На самом деле люди «старой школы» просто используют клиентскую базу, которая, по их мнению, никуда от них не денется. Так как только в Ленинском районе зарегистрировано более 2 тыс. предпринимателей, они хочешь не хочешь, а придут. Мы приходили в каждую из компаний - «автоматизаторов», поясняя, что не надо вводить в заблуждение об отсутствии онлайн-касс. Мы сами являемся представителями завода-производителя «Дримкас», и одна из первых касс, зарегистрированная в Приморье - аппарат этого завода.

Галина Ткаченко:

- Но главный вопрос для нашего бизнеса сейчас в том, есть ли реально на рынке края такие кассы, которые присылают сообщения на телефон, что покупка прошла как положено?

Агата Мурашова:

- На рынке уже все есть. Такие крупные производители, как АТОЛ, «Дримкас», определенное время ждали доработок в свои проекты онлайн-касс, их официального включения в реестр. Тем не менее бизнес осознал, что век ЭКЛЗ окончен еще в августе прошлого года, до нас это докатилось «веером» только сейчас. Более того, очереди на модели онлайн-касс уже составлены на месяц вперед.

Заместитель генерального директора сервисного центра ООО «ПКП» (официальный партнер компании «СКБ Контур») Александр ДЕРКАЧЕВ:

- Сегодня стоимость интегрированной части (отвечающей за онлайн-соединение) в кассовый аппарат начинается от 17 тыс. рублей. Стоимость полноценной онлайн-кассы - 40 тыс. рублей.

Ольга Храпкова:

- Но часто цены на онлайн-кассы, которые озвучивают для налогоплательщиков, гораздо выше отметки в 20 тыс. рублей.

Александр Деркачев:

- Это уже «накрутка» местных перепродавцов. Мы и наши коллеги, являемся представителями производителя онлайн-касс и предлагаем цены ниже.

Алексей Неаполитанский:

- Складывается такое впечатление, что, если по-прежнему не разъяснить бизнес-сообществу, что надо незамедлительно приступать к установке онлайн-касс, ситуация осложнится и розничный бизнес может встать. Предлагаем собрать на единой площадке ЦТО и «автоматизаторов», представителей заводов и разработать общую стратегию по веерному обеспечению приморского бизнеса современной кассовой техникой.

Марина Шемилина:

- Приказ Минкомсвязи РФ от 5 декабря 2016 г. N 616 определил критерий отнесения территорий к местностям, отдаленным от сетей связи. К таким территориям относятся населенные пункты, численность которых составляет менее 10 тысяч человек. Теперь региональные органы исполнительной власти могут утвердить перечень территорий, где пользователи смогут применять контрольно-кассовую технику в автономном режиме - без обязательного заключения договора с ОФД и передачи онлайн данных в налоговую.

Департамент информатизации администрации края считает, что в Приморье 100%-е интернет-покрытие, и все зависит лишь от стоимости услуг оператора связи.

Мы имеем противоположное мнение, ссылаясь на прямой отклик со стороны предпринимателей, начавших работу в ЕГАИС, которые как раз говорят, что подключиться в некоторых населенных пунктах невозможно. Свою точку зрения мы высказали губернатору.

Александр Деркачев:

- Здесь прозвучал вопрос о качестве интернет-связи. На местах люди действительно бьются, но в муниципалитетах лишь разводят руками и сетует на плохой интернет в самих администрациях, предлагая вопрос со связью предпринимателям, обязанным уже по ЕГАИС перейти на онлайн-кассы, решать самостоятельно. А департамент информатизации края понимает эту ситуацию как некую расстановку флажков: «здесь есть интернет». Необходимо, чтобы интернет-связь была определенного качества, из расчета количества потребителей, которые проживают в каждом населенном пункте.

Сергей Шарапов:

- Если предприниматели оттягивают момент покупки онлайн-касс, выбора оператора фискальных данных, то будут приобретать новый аппарат в режиме ажиотажа. А в этот момент на рынок хлынет большое количество компаний-поставщиков с непонятными компетенциями, завышенной ценой на услуги и оборудование и просто недобросовестных на руку. И розница потеряет свой доход, так как по закону без онлайн-касс не имеет права осуществлять деятельность. Соответственно, с рынка могут исчезнуть полноценно работающие субъекты бизнеса.

Ольга Храпкова:

- Не совсем так, конечно. Сегодня надо понимать, что для определенного количества моделей касс готовятся комплекты модернизации. Надо, чтобы предприниматели и организации знали, какие модели можно модернизировать, а какие - нельзя.

Сергей Шарапов:

- Кроме того, онлайн-касса – это и аппарат, и оператор фискальных данных, а не просто печатающая машинка. Если большинство автоматизаторов заключили договоры с операторами связи и выступают в качестве агентов, чтобы предприниматель смог в режиме одного окна закрыть вопрос по кассе, то некоторые центры обслуживания будут поставлять только оборудование. Операторы фискальных данных, в свою очередь, предлагают бизнесменам самостоятельно искать компании, у которых можно приобрести такие кассы. А в период ажиотажа произойдет «раздергивание» услуг и путаница.

Алексей Неаполитанский:

- В данном случае не надо забывать о 171-ФЗ, где по условиям ЕГАИС существует скрытая дата – 1 марта 2017 года, – в соответствии с которой продажа любого алкоголя должна осуществляться с применением касс с фискальным накопителем. Это единственный выбор для так называемых «пивников» и точек, реализующих слабоалкогольные напитки.

Галина Ткаченко:

- Следующий вопрос, который часто упускают из виду. Как только онлайн-кассы появятся, повсеместно налоговая служба получит доступ к информации по перечню товаров, имеющихся в продаже у предпринимателей. К примеру, предприниматель провозит «баул» для собственного потребления, это перекрыли через «чипирование» для шуб, но костюмы, белье остались в стороне. И в конечном итоге возникнет вопрос: а где вы это взяли? Значит, у предпринимателя должна быть ГТД о ввозе товара для предпринимательской деятельности или у него должен быть оптовик в РФ, у которого он приобрел товар. Занимаясь вопросами налогообложения 20 лет, могу предположить, что пойдут в ход наличные операции и поддельные документы за определенную цену. Но это не выход, и так делать не следует.

Марина Шемилина:

- Конечно, существует такая опасность. С одной точки зрения, эти системы выводят бизнес из тени. Но и в этом случае должно быть грамотное правоприменение. Иначе введение дополнительных сборов (в виде новых касс и т.д.) будет играть на руку только фискалам, а мы все же хотим, чтобы вводимые системы помогали законным предпринимателям вести бизнес.





Досье "Золотого Рога": Закон о поэтапном переходе предприятий торговли и услуг на контрольно-кассовую технику, которая сможет передавать налоговикам информацию о расчетах в электронном виде, был принят в июле 2016 года. Еще до этого президент Владимир ПУТИН пообещал налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей, которым придется приобретать такие онлайн-кассы, - эта мера также зафиксирована в антикризисном плане Белого дома. Плательщики ЕНВД и работающие на патентной системе смогут уменьшить сумму налога на расходы по приобретению новых ККТ в случае, если зарегистрировали аппарат в налоговой инспекции в 2018 году.

Яна МАЛЬЦЕВА.