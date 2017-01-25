Малому бизнесу Приморья заглянули в нутро

Росстат подвел предварительные итоги переписи бизнеса

Что представляет собой малый бизнес Приморья, в каких сферах деятельности развивается наиболее активно, каковы его обороты, какое количество наемной рабочей силы используется, каков его основной капитал - ответы на эти и другие вопросы позволила получить перепись бизнеса, которая прошла в 2016 году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года проходило в соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Оно проводится раз в пять лет.

С момента предыдущего сплошного наблюдения изменились законодательная база и критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, появились новые направления и сферы бизнеса, прошла реорганизация предприятий. И результаты обследования за 2015 год принесут немалую пользу предпринимателям, которые смогут увидеть всю «бизнес-картину» своего региона, понять для себя, какие сферы и где именно охвачены предпринимательством, а какие могут стать неплохой перспективой на будущее и куда можно было бы выгодно вложить инвестиции. Производители смогут оценить конкурентный рынок, определить, где есть потенциальные смежники и поставщики продукции, куда надо отправлять продукцию.

В настоящее время подведены предварительные итоги по основным показателям экономической деятельности: по выпуску продукции, по труду, наличию основных фондов и инвестиционной деятельности.

В результате сплошного наблюдения в Приморском крае за 2015 год получены отчеты от 81.3 тыс. субъектов малого предпринимательства (в 2010 г. - от 75.4), из них 38.8 тыс. от юридических лиц (29.6) и 42.5 тыс. от индивидуальных предпринимателей (45.8).





Экономически активными в 2015 году были 55.3 тыс. респондентов (68% от числа представивших отчет). Пять лет назад экономическую деятельность осуществляли 49 тыс. респондентов (65%). Остальные субъекты малого предпринимательства по каким-либо причинам приостановили свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации.

В Дальневосточном федеральном округе каждый третий субъект малого предпринимательства не осуществлял деятельность в 2015 году. В целом в Российской Федерации осуществляли экономическую деятельность 70% респондентов, и это на 2% больше, чем в Приморском крае.

Совокупность малых предприятий - юридических лиц в Приморском крае на 91% составляют микропредприятия (в 2010 г. - 87%), на них приходится 47% рабочих мест (37% в 2010-м) и 44% выручки от реализации товаров, работ или услуг (2010 г. - 32%).

Индивидуальное предпринимательство также преимущественно представлено микропредприятиями. Это 98% общего количества индивидуальных предпринимателей. На них занято 72% работников, а выручка от реализации товаров (работ, услуг) составляет 64%. По сравнению с 2010 годом их удельный вес практически не изменился.

Приморский край - бесспорный лидер в малом бизнесе Дальнего Востока. Его удельный вес значительно выше других субъектов и достигает по различным показателям от 32 до 39%. Так, по числу субъектов малого предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели) - 32%, по числу замещенных рабочих - 33%, по выручке от реализации товаров (работ, услуг) - 39%.

Удельный вес субъектов малого предпринимательства Приморского края в Российской Федерации составляет 1,6%.

Большинство субъектов малого бизнеса в крае осуществляют деятельность в областях, где не требуется значительных капиталов, больших объемов оборудования и кооперации множества работников, - в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий (41.% юридических лиц и 53% индивидуальных предпринимателей), операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (21% и 12%). В транспорте и связи ведут деятельность по 11% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, строительстве - 9% и 4%, промышленном производстве - 7% и 5%, соответственно.

Существенных изменений в отраслевой структуре малого предпринимательства Приморья за последние пять лет не наблюдалось. В лидерах остаются все те же виды деятельности: торговля и операции с недвижимым имуществом.

На малых предприятиях Приморского края в 2015 году трудилось 158.4 тыс. работников списочного состава. Кроме того, было привлечено 7.2 тыс. человек совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера. Удельный вес работников малых предприятий в занятых в экономике края составил 16%.

Число замещенных рабочих мест у индивидуальных предпринимателей составило 91.1 тыс. (9% от занятых в экономике края), из них наемных работников - 54.5 тыс., партнеров и помогающих членов семей - 6 тыс. человек.

Оплата труда в расчете на одно замещенное место на малых предприятиях в 2015 году составила 19 тыс. рублей в среднем за месяц, и это всего 49% от уровня заработной платы крупных и средних предприятий. Наиболее высокий уровень оплаты труда в малом бизнесе Приморья в рыболовстве и рыбоводстве - 37.5 тыс. рублей, финансовой деятельности - 28.3 тыс. рублей; самый низкий - в торговле - 16.2 тыс. рублей, гостиничном и ресторанном бизнесе - 14.3 тыс. рублей.

При этом оплата труда на малых предприятиях края на 5% выше, чем в малом бизнесе в целом по России, и на 9.5% ниже, чем в Дальневосточном регионе.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) на малых предприятиях достигла 792.7 млрд. рублей, у индивидуальных предпринимателей - 140.4 млрд. рублей. В сравнении с 2010 годом рост в действующих ценах составил, соответственно, 2.6 раза и 1.7 раза.

Удельный вес малого предпринимательства в валовом региональном продукте в последние годы достиг более 30%.

Для успешного функционирования и развития предприятий большое значение имеет наличие достаточного объема основных средств. Что касается субъектов малого предпринимательства, то для них характерен сравнительно небольшой их объем. Это позволяет малому бизнесу приспосабливаться к рыночным условиям, быть более мобильным и менять вид деятельности.

Юридические лица для осуществления предпринимательской деятельности использовали на конец 2015 года основные фонды по полной учетной стоимости на сумму 83.6 млрд. рублей (3% от общекраевых основных фондов), индивидуальные предприниматели - 51.2 млрд. рублей (2%). За пять лет основные фонды малых предприятий увеличились в действующих ценах в 2.5 раза, индивидуальных предпринимателей - в 2.7 раза.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий - юридических лиц в 2015 году составили 14.4 млрд. рублей (10% всех инвестиций в экономику края), индивидуальных предпринимателей - 2.5 млрд. рублей (2%).

Значителен вклад малого бизнеса в выпуске разнообразной промышленной продукции. Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями производится весь краевой объем дверей полимерных и деревянных, ювелирных изделий и практически вся мебель. В данном секторе экономики выпускается более 90% краевого объема окон полимерных, товарного бетона, трикотажных изделий, книг, брошюр, листовок печатных, 82% - крупы, 52% - хлеба и хлебобулочных изделий, 46% - сыров и воды минеральной, 43% - древесины необработанной, 39% - кондитерских изделий, 30% - колбасных изделий и много другой продукции.

Публикационные таблицы размещены на официальных интернет-сайтах Росстата и Приморскстата.