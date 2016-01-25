Грузополучатели бросили засыпанные снегом поезда в Приморье

Ряд крупнейших грузополучателей припортовых станций Приморья не выполняют плановые нормы выгрузки вагонов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя начальника железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрея Ваулина, это привело к значительному росту количества отставленных от движения грузовых составов и осложнению эксплуатационной обстановки на Дальневосточной магистрали, сообщает пресс-служба "РЖД".

- Руководство Дальневосточной железной дороги ведёт активную работу по обеспечению бесперебойного перевозочного процесса, проводит регулярные встречи с грузополучателями для поиска решений возникшей проблемы, - подчеркнул Андрей Ваулин.

Между тем прошедший накануне снежный циклон, сопровождавшийся сильным ветром, привел к серьёзным сбоям в работе выгрузочных комплексов в портах Приморья, что повлекло за собой появление крайне неудовлетворительной ситуации с наличием отставленных от движения поездов на инфраструктуре общего пользования ОАО «РЖД».

Так, в адрес грузополучателей станций Приморского края на полигоне Владивостокского территориального управления дороги «брошено» 88 поездов (5195 груженых вагонов). Одна из основных причин возникновения «брошенных» поездов с углем и нефтепродуктами – несоблюдение норм выгрузки портами и нефтебазами в зимний период из-за недостаточного развития выгрузочных комплексов, устройств для восстановления сыпучести смерзшегося угля и разогрева нефтеналивных грузов.

По данным Дальневосточной дирекции управления движением, груженые вагоны в составе отставленных от движения поездов следуют в адрес следующих крупнейших грузополучателей: ООО «Восточно-Уральский терминал», ООО «Стивидорная компания «Малый порт» станции Находка Восточная (21 поезд); ОАО «Торговый порт Посьет» станции Посьет (9 поездов); ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» станции Находка (9 поездов).

В адрес грузополучателя железнодорожной станции Крабовая – НК «Роснефть-Находканефтепродукт» по состоянию на 25 января 2016 года находится 611 вагонов с нефтепродуктами. Причина – неблагоприятные погодные условия и, как следствие, несвоевременный подход танкерного флота и дефицит свободных емкостей нефтебазы под выгрузку мазута.

Для нормализации ситуации ОАО «РЖД» будет вынуждено применять такие непопулярные меры, как введение конвенционных ограничений на погрузку в адрес данных грузополучателей. Во избежание риска затора на восточном участке Транссиба руководство Владивостокского территориального управления Дальневосточной магистрали призывает грузополучателей припортовых станций принять исчерпывающие меры к сокращению количества отставленных вагонов на железнодорожных станциях Приморского края.