Промышленное производство в Приморье рухнуло на 12,3 процента

В 2015 году промышленными предприятиями края отгружено продукции на 250.6 млрд. рублей. Наибольший удельный вес приходился на предприятия обрабатывающих производств – 69%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Индекс производства промышленной продукции в 2015 году составил 87.7%, сообщает Приморскстат. Спад наблюдался в добывающих отраслях в 1.6 раза и обрабатывающих производствах на 15%. В электроэнергетике отмечен рост на 8%.

Спад в обрабатывающих производствах отмечен практически во всех видах деятельности, исключение составили: производство машин и оборудования (131%), производство пищевых продуктов, включая напитки (104%), обработка древесины и производство изделий из дерева (100.8%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения наблюдается рост следующих видов продукции: пиломатериалов (на 18%), кирпича строительного (на 13%), картона (на 6%), цемента (на 1%). Сократилось производство паркета, шпона, конструкций и деталей сборных железобетонных, блоков оконных и дверных, бумаги, щепы технологической.

Из пищевых продуктов в 2015 году увеличилось производство крупы (в 1.9р), масла растительного (на 49%), сахара (на 13%), сыра и творога (на 11%), цельномолочной продукции (на 10%), мясных полуфабрикатов (на 6%), рыбы и рыбопродуктов (на 4%). Снизился выпуск колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, плодоовощных консервов, минеральных вод, безалкогольных напитков.

В 2015 году выросла добыча угля (на 22%). Снижение наблюдалось в до-быче прочих полезных ископаемых (в 6.8р), металлических руд (на 1%).

Выпуск электроэнергии вырос на 15%, теплоэнергии - снизился на 2%.