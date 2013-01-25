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Платформы для освоения месторождений углеводородов в Северном ледовитом океане будут строить в Приморье

25 Января 2013, 17:29 | Приморье

В Приморском крае идет подготовка к строительству офшорных платформ для освоения российского шельфа. О том, что разработка месторождений углеводородов в Северном ледовитом океане – дело ближайшего будущего, шла речь на встрече Президента России Владимира Путина с председателем правления НК «Роснефть» Игорем Сечиным.

Игорь Сечин пообещал Владимиру Путину, что платформы будут строиться в России, в частности в Приморье.

Как сообщает официальный сайт Президента РФ kremlin.ru, Игорь Сечин пообещал Владимиру Путину, что платформы будут строиться в России, в частности в Приморье.

– Владимир Владимирович, наши соглашения со стратегическими партнерами предусматривают 70-процентную локализацию заказа оборудования на территории Российской Федерации. Во Владивостоке в вашем присутствии мы подписали соглашение с нашими дальневосточными судостроителями о строительстве добычных платформ в Приморье, – напомнил главе государства Игорь Сечин. – Конечно, мы эту работу будем настойчиво проводить.

– Я очень рассчитываю на то, что заказы, которые будут выполнять компании, будут в значительной степени рассчитаны на российское судостроение, – отметил Владимир Путин.
В Приморском крае, в бухте Врангель, расположен завод морских конструкций «Востко», где уже сейчас успешно построены три основания для добывающих платформ. Последняя платформа сдана заказчикам из «Эпсон Мобаил» в августе 2012 года. Бетонное основание гравитационного типа для самой большой построенной в России платформы «Беркут» затоплено вблизи побережья Сахалина. Через два года начнется добыча сырья. Благодаря успешной реализации этого проекта приморские специалисты получили бесценный опыт строительства офшорных платформ. Также в бухте Большой Камень Дальневосточный центр судостроения и судоремонта ведет строительство Судостроительного комплекса «Звезда», рассчитанного на суда усиленного ледового класса и элементы офшорных платформ, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».

В Приморье мощность верфи (объем перерабатываемого металла за год) после окончания второго этапа составит 45 тысяч тонн, после завершения третьего – 90 тысяч.

– Возведение современной верфи позволит создать эффективное и рентабельное производство всего комплекса необходимой морской техники. Если будут разворачиваться проекты по освоению арктических морей в том объеме, какой сегодня планируется (речь идет, в частности, о месторождениях в зоне Карского моря), то наших в бухте Большой Камень может оказаться недостаточно. Ведь мощность верфи (объем перерабатываемого металла за год) после окончания второго этапа составит 45 тысяч тонн, после завершения третьего – 90 тысяч. На самом деле это не так много: всего пять-шесть крупнотоннажных судов в год. А ведь там потребуются и офшорные конструкции. Для решения этой задачи подготовлен технический проект специализированной офшорной верфи в бухте Пяти Охотников (в 50 километрах от Большого Камня), которая в перспективе позволит увеличить объемы еще примерно в два раза, – рассказал заместитель директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Юрий Фильченок. – Эта верфь и станет четвертым этапом строительства СК «Звезда». А начало и окончание завершающей стройки во многом будет зависеть от сроков освоения крупнейших месторождений арктического сектора Российской Федерации.

Газета "Золотой Рог".
 

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: Роснефть  судостроение  владивосток  ДЦСС  Игорь Сечин  СК "Звезда"  Владимир Путин 



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Комментарии

  • Умрите все!!20:13, 25.01.2013#

    А нам то чё. . . . с этого:) пиД. . ры . . . уевы!! Когда вы твари насосётесь этой нефтью вы уже серите наверно в унитазе её!! А рабочии места. . это скорей для узбеков!! Ёб. . ХОЧУ ЧТОБ НА эту уЕ@ную продажную землб упала у"баНая ядерная бома!! Чтоб нах. . . й небыло уже ни нефти ни Путинойдов!!!

  • VVP20:49, 25.01.2013#

    Опять Борботу денег подкинули.

  • Гидротехник21:14, 25.01.2013#

    Когда уже все всплывет, что никаких верфей не будет? Все это никому не нужные постройки. Забавно

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