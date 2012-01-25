Приморское управление Россельхознадзора уличили в антиконкурентных действиях

Арбитражный суд Приморского края признал законным решение Приморского УФАС России в отношении Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, при оформлении «сертификата здоровья» на рыбопродукцию, экспортируемую в КНР, Управление Россельхознадзора требовало предоставления заключения на соответствие рыбной продукции требованиям официальных документов КНР, выданного представителем ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория».

Суд подтвердил, что такое требование не соответствует действующему законодательству, приводит к дополнительным финансовым затратам для участников внешнеэкономической деятельности и препятствует предпринимательской деятельности, пишет "Клерк.ру".

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