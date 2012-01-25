Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЮТэйр хочет сесть за штурвал авиакомпании "Восток"
ВЛАДИВОСТОК, 24 января, ZRPRESS. Авиакомпания "ЮТэйр" хочет получить полный контроль над авиакомпанией "Восток" (Хабаровск), готова направить на выкуп оставшихся акций более 285 млн рублей.
ООО "ЮТэйр-Лизинг" (дочерняя компания ЮТэйр), владеющая 51% акций авиакомпании "Восток", объявила оферту на выкуп оставшихся акций. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг - 8 тыс. 744 рубля 27 копеек за одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Срок принятия обязательного предложения - 75 дней с момента получения обязательного предложения.
В настоящее время уставный капитал ОАО АК "Восток"составляет 66 млн 601 тыс. рублей и разделен на 66 тыс. 601 обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Министерству имущественных отношений Хабаровского края принадлежит 37,84% акций авиакомпании "Восток".
Досье "ЗР": Авиакомпания "Восток" выполняет регулярные авиаперевозки в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, выполняет полеты по заказам Хабаровского территориального центра медицины катастроф, краевого избиркома, экологических проектов и энергетических компаний. Участвует в предотвращении и ликвидации последствий лесных пожаров. Авиакомпания эксплуатирует самолеты Ан-28 и Ан-38-100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" – ZRPRESS.Ru.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера