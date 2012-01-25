ЮТэйр хочет сесть за штурвал авиакомпании "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 24 января, ZRPRESS. Авиакомпания "ЮТэйр" хочет получить полный контроль над авиакомпанией "Восток" (Хабаровск), готова направить на выкуп оставшихся акций более 285 млн рублей.

ООО "ЮТэйр-Лизинг" (дочерняя компания ЮТэйр), владеющая 51% акций авиакомпании "Восток", объявила оферту на выкуп оставшихся акций. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг - 8 тыс. 744 рубля 27 копеек за одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Срок принятия обязательного предложения - 75 дней с момента получения обязательного предложения.

В настоящее время уставный капитал ОАО АК "Восток"составляет 66 млн 601 тыс. рублей и разделен на 66 тыс. 601 обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Министерству имущественных отношений Хабаровского края принадлежит 37,84% акций авиакомпании "Восток".

Досье "ЗР": Авиакомпания "Восток" выполняет регулярные авиаперевозки в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, выполняет полеты по заказам Хабаровского территориального центра медицины катастроф, краевого избиркома, экологических проектов и энергетических компаний. Участвует в предотвращении и ликвидации последствий лесных пожаров. Авиакомпания эксплуатирует самолеты Ан-28 и Ан-38-100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" – ZRPRESS.Ru.