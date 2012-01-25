Мелкий медстрах не смог играть по новым правилам

Вступивший в силу в прошлом году новый закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) привел к переделу приморского рынка медицинского страхования. В конце прошлого года завершилось слияние двух крупнейших страховых медицинских организаций (СМО) - компания «Альфа-Гарант» присоединилась к компании «Восточно-страховой альянс». Директором объединенной компании назначен Борис ТИХОНОВ, до этого возглавлявший компанию «Альфа-Гарант».

По мнению Бориса Тихонова, укрупнение компании закономерно, так как новый закон об ОМС ставит во главу угла именно защиту прав застрахованных. «Чем больше у компании ресурсов, тем лучше она защищает своих клиентов. Ведь она имеет круглосуточную многоканальную службу помощи, штат врачей-экспертов и широкую филиальную сеть», - считает менеджер.

С ним солидарен председатель правления Дальневосточной ассоциации страховых медицинских организаций Владимир ПАНУРИН, который уверен, что изменения на рынке обусловлены тем, что значительно повысились требования к страховым медицинским организациям. Ведь установлены показатели объема и качества их работы, введены достаточно жесткие механизмы контроля со стороны территориального фонда ОМС. Кроме этого, определен повышенный размер минимального уставного капитала - с нового года он увеличился с 30 до 60 млн рублей. Новые условия работы способствуют естественному процессу укрупнения компаний и сокращению их числа в сфере ОМС.

Новый Закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» действует на территории России уже год. За это время произошли существенные изменения во взаимоотношениях между пациентами, медицинскими учреждениями и страховыми медицинскими организациями.

«Теперь, если пациента не устраивает работа компании по защите его интересов и прав, решению вопросов качества лечения, новый закон позволяет ему самостоятельно сменить страховую компанию, - напоминает Владимир Панурин. - Теперь компаниям приходится больше уделять внимания работе с конкретным человеком, благодаря чему создаются условия для развития конкуренции в обязательном медицинском страховании. В России за прошедший год количество страховых медицинских организаций уменьшилось с 95 до 89. По всей видимости, процесс ухода из системы неэффективных страховых организаций будет идти и дальше.

Процесс укрупнения и сокращения страховых медицинских организаций затронул и Приморский край. В 2011 году в системе ОМС Приморского края работали пять компаний: ООО СМО «Восточно-страховой альянс», ЗАО СГ «Спасские ворота - М», ООО «ВСК-Милосердие», ООО СК «Альфа-гарант», ООО СМО «Госмедстрах». Объединение компаний ООО СМО «Восточно-страховой альянс» и ООО СК «Альфа-Гарант» - логичный и абсолютно оправданный шаг».

Досье "ЗР"

«Восточно-страховой альянс» является самой большой организацией по охвату застрахованного населения. По данным на 1 октября 2011 года, в этой организации застрахованы 852 тыс. 822 приморца. Теперь общая база застрахованных объединенной компании будет составлять более 1 млн 252 тыс. граждан.

«Объединение двух компаний никоим образом не отразится на тех, кто получал полис в компании «Альфа-Гарант», - подчеркнула заместитель директора ГУ «ТФОМС ПК» Людмила КИРИЙ. - Все медицинские учреждения получили соответствующие информационные письма, необходимые договора с ЛПУ перезаключены. Поэтому граждане, как и прежде, могут предъявлять полис «Альфа-Гарант», а медицинские учреждения будут оказывать по нему бесплатную помощь в рамках системы ОМС. Обращаться в компанию «Восточно-страховой альянс» для каких либо исправлений в документе не нужно. Кроме того, эти застрахованные автоматически становятся застрахованными в компании «Восточно-страховой альянс», следовательно, как и полагается по законодательству, имеют право на получение всего спектра услуг компании. Прежде всего, речь идет о защите их интересов экспертами компании».

Пока одни компании укрупняются, небольшие игроки выбывают из системы ОМС. Недавно стало известно, что ГУ «ТФОМС ПК» не заключило со страховой медицинской организацией «Госмедстрах» договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2012 год, так как компания исключена из реестра страховщиков. Причина исключения в том, что руководство компании не предоставило в срок обязательный пакет документов, тем самым грубо нарушив правила медицинского страхования. Поэтому ООО «Госмедстрах» не может участвовать в системе ОМС Приморского края в 2012 году.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в РФ» (ст. 38, ч. 17) после прекращения договора финансирования ОМС застрахованные данной СМО граждане имеют право в течение двух месяцев выбрать другую страховую медицинскую организацию путем подачи в нее заявления.

В ГУ «ТФОМС ПК» уточнили, что медицинская помощь, оказанная в период перестрахования гражданам, застрахованным ООО СМО «Госмедстрах», будет оплачиваться из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края. Кроме этого, ТФОМС будет осуществлять защиту интересов и прав граждан, застрахованных ООО СМО «Госмедстрах».

«Если говорить о выходе компании «Госмедстрах» из системы ОМС, то новый закон гарантирует защиту прав граждан в любых ситуациях, связанных с изменениями в сфере ОМС края. У компании около 200 тыс. застрахованных, но владельцы полисов ОМС, выданных ООО СМО «Госмедстрах», могут, как и прежде, получать бесплатную медицинскую помощь в системе ОМС без каких-либо ограничений. Никаких поводов для беспокойства нет, оставшиеся на рынке края страховые компании заберут себе всех клиентов «Госмедстраха», - подчеркнул Владимир Панурин.

Однако в самом «Госмедстрахе» заявили, что они не согласны с решением фонда и будут отстаивать свою позицию в суде. Отметим, что последние несколько лет компания почти все время находится в стадии судебных разбирательств. Так, в прошлом году разгорелся финансовый конфликт между муниципальной больницей и страховой компаний «Госмедстрах». Страховая компания решила «прижать» «государевы деньги» и без объяснения причин отказалась оплачивать свою часть денег за поставленный томограф. Однако Арбитражный суд Приморского края взыскал с СМО «Госмедстрах» в пользу Городской клинической больницы № 1 г. Владивостока 19 млн 184 тыс.рублей. Уже тогда эксперты утверждали, что компания испытывает трудности.

Виталий МОРОЗОВ, «Золотой Рог».