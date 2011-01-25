Без конкуренции

Конкурентная среда в Приморском крае на фоне других регионов, по оценкам экспертов, вполне благополучна, что собственно и подтверждают некоторые рейтинги. Согласно мониторингу общественной организации «Опора России», проводившей исследование среды в 35 регионах страны, Приморье занимает третье место по индексу условий для развития малого и среднего бизнеса и седьмое – по доступности недвижимости, производственных и складских помещений, земельных участков и иной инфраструктуры.

Далеко не самое последнее место наш край занял и в других авторитетных рейтингах. Международный центр «OnConference» по индексу развития малого и среднего предпринимательства поместил его на 26 место среди регионов России, а рейтинговое агентство РА «Эксперт» по инвестиционной привлекательности – на 22 место.

Мешают барьеры…

В то же время специалисты краевой администрации говорят о том, что в регионе практически каждое 5-е предприятие малого бизнеса не конкурентоспособно. Причины связаны не только с менеджментом, но и с состоянием конкурентной среды, которая по ряду ключевых факторов не отвечает потребностям бизнеса. К ним относят в первую очередь административные барьеры для входа на рынки и ведения бизнеса, уровень развитости и доступности инфраструктуры. В некоторых случаях административные барьеры являются не просто существенными, а запретительно высокими. Прежде всего, это касается долгих сроков принятия различных разрешений, согласований и заключений государственных органов.

Например, в Уссурийске, по данным департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, продолжительность принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или время от подписания протокола о результатах торгов по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство может доходить почти до года. В других городах Приморья эта цифра хоть и заметно ниже (в Находке и Арсеньеве это, как правило, занимает четыре месяца), но до российских показателей, где в наиболее благоприятных в этом отношении регионах такой период составляет от одного до двух месяцев, все же далеко. Разве что Тернейский район укладывается в эти рамки. Там все-таки у чиновников получается принять решение за месяц. Но в других муниципалитетах дела обстоят не лучшим образом. Те же четыре месяца рассматривают документы в Ханкайском и Хасанском районах, а в Партизанском районе предприниматели ждут разрешительных документов почти 300 дней.

Но дальше всех приморских городов ушел Владивосток. В краевой столице подобных решений приходится ждать порядка двух лет. Правда, строители даже такой срок оценивают как некоторый прогресс последних лет. На памяти времена, когда приходилось ждать три года и даже больше.

…и отсутствие инфраструктуры

Что касается иных обстоятельств, ограничивающих развитие конкуренции и предпринимательской деятельности, то наиболее существенным фактором, по мнению экспертов, является неразвитая финансовая инфраструктура. В регионе явный дефицит долгосрочных кредитов. Удельный вес кредитов сроком более 3-х лет в общем объеме кредитования в крае составляет 12% в сравнении с 23% по России и 59% в Китае. Снижает использование заемных средств и высокая стоимость финансовых ресурсов. Процентные ставки по кредитам для бизнеса предлагаются в диапазоне от 12% до 23%.

Опрос предпринимателей, проводившийся в 2010 году Центром социологических и маркетинговых исследований ВГУЭС, показал, что наиболее неблагоприятная ситуация с получением денег из венчурных фондов. Для 61% респондентов это оказалось «очень сложным» и для 35% - «скорее сложным». Ненамного лучше ситуация и с привлечением финансовых ресурсов на долгосрочный период. Более 70% опрошенных отметили, что сделать это им в нашем крае сложно.

В то же время в Приморье действуют 20 краевых целевых программ. Две из них, по оценкам департамента, ключевые для развития экономики региона - Программа развития конкуренции и Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Но, как показал опрос, 57% предпринимателей о них даже не знают. Возможно, поэтому и оценили то внимание, которое администрация края уделяет вопросам развития бизнеса, как «очень большое» только 3,5% респондентов, в то время как 40% считают, что власти в регионе «не занимаются развитием предпринимательства». Впрочем, из тех, кто все-таки воспользовался возможностями, предоставленными программами, 58% оценили меры поддержки как «очень полезные». «Бесполезными» и «мало полезными» их назвали немногим больше 20% респондентов.

Импорт увеличивается

Как следствие конкурентная среда с ее противоречивыми характеристиками не лучшим образом отражается на приморских предприятиях, их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. Увеличивается доля импортной продукции на региональном рынке. Рост импорта, по данным департамента, составил 197,2% против роста экспорта 137,5% в январе-сентябре 2010 года, в то же время «экспорт» товаров на внутренние российские рынки снижается - в 2,3 раза, т.е до 5,1 млрд рублей в 2009 году.

В этой ситуации эксперты говорят о недоиспользовании потенциала конкуренции. Приморские предприниматели не осознают риски, связанные с тем, что их компании, занявшие прочную позицию на рынке, могут серьезно столкнуться с конкурентами, производящими продукт лучшего качества или с более низкими затратами. Ведь рынок с высоким уровнем цен и неудовлетворенным спросом всегда выглядит привлекательным для внешних игроков. Тем более специалисты обращают внимание на такие преимущества региона, как сниженная налоговая нагрузка (на 3% на 1 рубль ниже, чем в среднем по ДФО) и более низкие инфраструктурные издержки (на 26% ниже, чем в ДФО). Ниже, чем в целом по ДФО, и удельные переменные затраты: на отопление, м2 - в 1,37 раза (Приморский край – 23,92 руб., в ДФО – 32,74 руб.); на холодное водоснабжение, м3 – в 1,4 раза (Приморский край – 21,67 руб., в ДФО – 31,14 руб.); на электроэнергию, кВт/ч – в 1,47 раза (Приморский край – 162 руб., в ДФО – 238,5 руб.).

Но, несмотря на вполне благоприятные условия для ведения бизнеса, цены на продовольственные товары, по данным Департамента экономики, в Приморском крае превышают российский уровень в среднем на 25%: При этом спрос регионального рынка удовлетворяется за счет собственного производства меньше чем наполовину (см. таблицы).

В целом ситуация в конкурентной среде малого предпринимательства в Приморье, по данным Департамента экономики, характеризуется следующим образом: 17,7 тыс. (66,7%) предприятий осуществляет деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией – розничной торговли, агропродовольственных товаров, рыбохозяйственной продукции и услуг ЖКХ; 5,7 тыс. (21,4%) предприятий – на товарных рынках с недостаточно развитой конкуренцией – строительства, грузовых и пассажирских перевозок, рыбодобычи, здравоохранения и образовательных услуг. 3,1 тыс. (11,9%) предприятий работают на рынках с неразвитой конкуренцией – рынках реализации нефтепродуктов, строительных материалов, информационно-коммуникационных технологий и связи, железнодорожных, воздушных и морских перевозок; тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

МНЕНИЕ :

Ольга ШЕСТАК, руководитель Центра социологических и маркетинговых исследований ВГУЭС:

- Прежде всего, хочу обратить внимание, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствует комплексная система показателей состояния конкурентной среды на региональных рынках, которая бы основывалась на комплексе индикаторов, рассчитываемых на базе опросов общественного мнения, статистических наблюдений, экономических исследований и экспертных оценок. Оценки же, которые даются по состоянию конкурентной среды в регионах московскими экспертными центрами и экономическими институтами, далеки от реальности, поскольку проводятся в рамках международных программ и опираются на индикаторы, принятые в Европейском Союзе с совершенно иным уровнем и типом экономического развития, а потому недостаточные для России. Недостаточная и статистическая отчетность, необходимая для расчета индикаторов оценки состояния конкурентной среды, что неоднократно отмечалось и региональными, и российскими экспертами.

Ежегодные опросы предпринимателей, которые проводит наш центр, к сожалению, показывают ухудшение состояния конкурентной среды в Приморье, несмотря на все усилия, которые предпринимает краевая администрация. Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в крае, предприниматели отмечают действия органов власти (указывают 62,9% предпринимателей) – так называемые административные барьеры; злоупотребление доминирующим положением компаний-монополистов на товарных и иных рынках (22,4%); согласованные действия ряда хозяйствующих субъектов при поддержке краевой и муниципальных администраций (5,9%); нарушения обязанности предоставления информации органами власти (4,4%). С 2009 года предприниматели стали указывать на наличие необоснованных государственных преференций для новых игроков на рынке – московских компаний и их представителей (отмечают 4,3% предпринимателей).

Препятствует развитию конкуренции и информационный вакуум как в части возможностей получения знаний и умений для начала предпринимательской деятельности, так и в части существующих городских и краевых организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, программ поддержки предпринимательства, а также органов власти, курирующих данные вопросы.

Действующие в крае различные программы поддержки развития предпринимательства малоэффективны. Да, есть многочисленные муниципальные программы развития предпринимательства, но они дублируют краевую целевую Программу поддержки малого и среднего бизнеса, а ведь проблемы развития у предпринимателей различаются, как собственно и экономическая структура, по краевым муниципальным образованиям.