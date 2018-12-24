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Приморской транспортной прокуратурой выявлено 150 нарушений закона о противодействии коррупции
Приморская транспортная прокуратура уделяет особое внимание выявлению коррупционных правонарушений, связанных с неисполнением обязанности по уведомлению о приеме на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы.
За 2018 год прокуратурой выявлено более 40 нарушений законодательства о противодействии коррупции в части исполнения работодателями обязанности по направлению уведомления о приеме на работу бывшего государственного служащего, по которым внесено 18 представлений, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ и по итогам рассмотрения 16 дел об административных правонарушениях 16 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 840 тыс. рублей, остальные дела находятся на рассмотрении. В суды направлено три заявления об обязании работодателей направить уведомление о приеме на работу бывших государственных служащих, по результатам их рассмотрения одно заявление удовлетворено, по двум заявлениям производство прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора.
Приморской транспортной прокуратурой в истекшем периоде 2018 года всего выявлено 150 нарушений законодательства о противодействии коррупции, внесено 40 представлений, по результатам рассмотрения 30 представлений, 69 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ, одно дело – по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.
В суды направлено 3 исковых заявления об обязании направить уведомление о приеме бывших государственных служащих, по результатам их рассмотрения одно заявление удовлетворено, по двум заявлениям производство прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора. Опротестовано 3 правовых акта и 4 нормативно-правовых акта, противоречащих требованиям федерального законодательства, которые приведены в соответствия с требованиями федерального законодательства.
Газета "Золотой Рог" получила разъяснение федерального законодательства, предусматривающего административную ответственность по ст.19.29 КоАП РФ и результаты работы Приморской транспортной прокуратуры в сфере противодействия коррупции.
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции, .
Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц, с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 данной статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Административная ответственность за неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлена статьей 19.29 КоАП РФ.
Субъектом административного правонарушения, состав которого предусмотрен статьей 19.29 КоАП РФ, выступает не любое должностное лицо, а лишь то, на которое в силу закона возложена обязанность по соблюдению требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данного правонарушения установлен шесть лет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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