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Приём заявок на участие в конкурсе "Торговая марка года-2015" продолжается
Компании Дальневосточного региона продолжают активно регистрироваться в качестве участников конкурса «Торговая марка года», ведь победители становятся обладателями одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России. Конкурс проводится ежегодно с 2002 года, уже 14 лет организатором конкурса является Союз «Приморская торгово-промышленная палата».
В борьбу за престижную на Дальнем Востоке премию вступили международная парфюмерно-косметическая компания «LAMBRE» и сеть магазинов «Дилан».
За звание «Торговая марка года» соревнуются: производители продуктов питания «Ратимир», «Киприно», «Русь Восточная», «Токимо», «Доброе дело», «КВЭН», «Родимая сторонка», «Зелёные листья», «Грин Агро», «Планета Витаминов»; интернет-магазин «ХабЛяля», торговый дом «Золотая Русь», сеть автомаркетов «Гиперавто», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Дальневосточный РЦ», финансовое ателье «GrottBjorn» (работают на финансовых рынках России с 1995 года), климатическая компания «Ваш Сезон», группа компаний «Эталон», логистическая компания «New Way Logistic», группа компаний «Юнион», логистическая компания «TИC-лоджистик», стоматологическая клиника «Мой стоматолог»; сеть супермаркетов «Фреш 25»; федеральная сеть магазинов «Азбука мебели» и «Народные Кухни».
Этапы конкурса активно освещаются наиболее рейтинговыми СМИ Дальнего Востока.
Напоминаем, что «Торговая марка года» - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, право размещения знака на товаре и упаковке.
Успейте зарегистрировать Вашу компанию на сайте конкурса – www.branddv.ru/ www.primbrand.ru, где каждый житель Дальнего Востока может проголосовать за любимую марку!
Подведение итогов и церемония награждения состоится в конце января 2016 года в г.Владивосток и г.Хабаровск.
«Торговая марка года – Ваш знак качества»!
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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