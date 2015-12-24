Владивосток должен предлагать скоблянку, а не спагетти

Александр ЗАТУЛИВЕТРОВ – известный ресторатор Санкт-Петербурга, генеральный директор управляющей компании «СкайРестГрупп», на счету которого более 40 реализованных проектов сферы общепита по всей России. Во время визита во Владивосток он рассказал Деловой газете «Золотой Рог» о состоянии индустрии ресторанов в стране и в столице Приморья в частности:

- Последние 10 лет все, что происходит в России, не идет на пользу малому бизнесу: налогообложение, законодательные инициативы и многие другие административные моменты его просто убивают, - начал разговор Александр. – А ресторации в предыдущие два года была нанесена целая серия болезненных ударов: сначала власти запретили курить в барах и ресторанах, и мы потеряли первые 10-15% посетителей. Далее ресторанный бизнес добило совершенно неожиданное продовольственное эмбарго, к которому не так давно добавился новый виток – санкции против Турции. Больше всего потеряли рестораны, которые были на 100% привязаны к продуктам из Европы, - они вынуждены были менять форматы и искать что-то новое. Экономический кризис и снижающаяся покупательская способность породили серьезный отток посетителей заведений общепита по всей России, и потеря выручки составляет около 20%. Времена, бесспорно, тяжелые, но даже в такой непростой ситуации рестораны проявляют характер и все равно продолжают работать.

В ресторан за статусом уже не ходят

- Отечественные продукты под эгидой импортозамещения сегодня активно внедряется в различные отрасли бизнеса. Насколько успешно этот процесс проходит в сфере ресторации?

- Я не понимаю, как можно объединять свободный рынок и обязательное импортозамещение. Если у нас появились хорошие дальневосточные морепродукты, то и рестораторы без всяких запретов и принуждения "сверху" перешли на отечественный продукт – он лучше и вкуснее. А вот чем отечественным заменить фуа-гра, карамболь? Вызывает недоумение и попытка заместить французское или итальянское производство сыров (технологии которых выверялись веками) выращенной всего за два года российской индустрией. Ажиотаж же вокруг фермерских продуктов и указания правительства в результате привели к тому, что все успешные хозяйства занимаются не фермерством, а производством крафтовой бумаги, в которую заворачивают обычные продукты, а не собственного изготовления. Все вышеперечисленное не идет на пользу ресторации, а только добавляет жуликоватости поставщикам.

- Какие модные тенденции в ресторации Вы можете отметить?

- В сфере интерьера, несомненно, господствует стиль лофт с набившими оскомину дизайнерскими светильниками, черными грифельными досками с надписями, кирпичными стенами, бетонными потолками и цементными полами. Эти штампы сейчас встречаются в каждом втором заведении Москвы и Санкт-Петербурга, да и в регионах уже не редкость. Если взять концепции, то в моде бургерные. Думаю, что в скором времени трендом станет и паназиатская кухня потому, что других продуктов, кроме китайских на рынке не осталось, и они пока еще дешевы. Поэтому, думаю, что в следующем году в России в моду войдет паназия, и это совершенно объективно.

- Нет худа без добра. Возможно, этот кризис выявил какие-то положительные моменты для ресторации?

- Во-первых, мы наконец-то перестали рассчитывать на поддержку со стороны государства и поняли, что наше выживание зависит только от нас. Во-вторых, очень многие рестораторы, которые кое-как вели свой бизнес, сейчас освободили занимаемые помещения. И более успешные, хваткие предприниматели имеют возможность эти места занять, внедрить какие-то интересные форматы и получать прибыль. В-третьих, даже в попытке людей рационально распределить свои расходы можно усмотреть плюс для ресторанного бизнеса. Поход в ресторан перестает быть статусным поведением, то есть сейчас гости не ходят туда просто потому, что это модно. Сегодня даже обеспеченные люди стали более внимательно относиться к формату ресторана, к тому, что они едят, а не к тому, кто вокруг сидит. И это плюс для нас, рестораторов. Теперь не нужно заниматься привлечением знаменитой «тусовки», ведь кухня, атмосфера, интерьер и концепция заведения выходят на первое место.

- Вы занимаетесь ресторанным бизнесом более 17 лет. Какие изменения произошли в вашей сфере за это время?

- Как известно, в советский период в рестораны шли работать жулики со стажем, поэтому и ресторация являлась полукриминальным бизнесом. Тогда это был способ получить дефицитные продукты, валюту, дорогой импортный алкоголь. Чтобы устроиться на работу официантом, в советское время нужно было заплатить не меньше 300 рублей, притом что зарплата у инженера не превышала 60. Выходя на смену, официант также должен был заплатить метрдотелю как минимум 10 рублей, чтобы тот его поставил на хорошие столы. Соответственно, сфера обслуживания получала наглый, холеный персонал, который не обращал внимания на простых смертных, ездил на автомобилях, ел колбасу и импортные сыры.

Я попал в ресторанный бизнес после перестройки и не застал сладкое советское время, когда можно было за одну неделю заработать на квартиру. Мне пришлось пройти все круги ада в борьбе с советским наследием. И этот нелегкий эволюционный процесс привел к тому, что последние 5 лет мы сталкиваемся с новой категорией рестораторов. Это люди, которые заработали деньги на чем-то другом и в качестве диверсификации своего бизнеса открывают ресторан не потому, что это модно (как 10 лет назад), а потому, что они относятся к этому делу серьезно. Думаю, сейчас в связи с кризисными веяниями, когда мы активно сокращаем количество персонала: управляющих, шеф-поваров и так далее, это даст толчок к появлению уже иного вида рестораторов. Они будут заниматься и поездкой в магазины за продуктами, и обслуживанием гостей, и даже мытьем посуды при необходимости и не считать это чем-то зазорным.

Появились и совершенно новые официанты, которые не считают свою работу непрестижной. Хотя еще пять лет назад бытовало мнение, что данная профессия временная и выбирают ее исключительно студенты либо желающие быстро выплатить кредит за телефон. За последние десять лет также выросло новое поколение людей, которое не привыкло сидеть на кухне. Они встречаются друг с другом в кофейнях, в барах, ресторанах, и это стало хорошей традицией. Именно эти люди в кризис спасают рестораторов от массового закрытия и будут спасать их еще лет 30 лет, продолжая посещать заведения общественного питания.

Подводные камни для новичков

- Многие предприниматели, выбирая идеи для стартапа, останавливаются на ресторации даже в кризис. Считается, что это один из самых простых форматов бизнеса. Статистика закрывшихся заведений говорит об обратном. Откуда тогда возникает кажущаяся легкость?

- Существует несколько шутливое, но довольно правдивое мнение: нормальный человек ресторан не откроет. Почему? Потому, что это очень сложный бизнес. Рентабельность его на порядок ниже той же торговли, а проблем и скользких моментов значительно больше. Воровство персонала, контроль над качеством продуктов, возможные отравления – всего и не перечислишь! Но тем не менее рестораны действительно считаются одним из самых желанных видов бизнеса. Причина, наверное, банальная – это желание быть приобщенным к «витринному» бизнесу. Похвастаться перед друзьями своим рестораном, встречать гостей и слушать похвалы мечтают многие. К тому же этот бизнес кажется понятным и прибыльным. Все знают себестоимость чашки кофе - допустим, это 10 рублей, а продажная цена - около 100. Где еще заработаешь такие деньги?

Сегодня открыть ресторан в обычном помещении обойдется примерно в 3-4 млн рублей – вполне подъемные деньги даже для малого бизнеса. Поэтому молодые предприниматели с неистовой силой вбиваются в ресторацию, берут кредиты и только потом понимают, что 10 рублей - это фудкост кофе (стоимость продукта) и в цену не включена аренда, зарплата персонала и другие расходы. Но обычно это понимание приходит слишком поздно, и заведение закрывается. Таких примеров масса: в первый год работы рынок навсегда покидает больше половины заведений либо терпит смену формата.

- Может ли как-то обезопасить начинающих предпринимателей от рисков в ресторации такой инструмент, как франчайзинг?

- Франшиза – это коробка с конструктором, и из имеющихся деталей можно построить красивый домик, самолет, а можно сложить какой-то кошмар. Обезопасить себя от рисков здесь тоже невозможно. Но если бы молодые бизнесмены перед покупкой франшизы или открытием собственного заведения хотя бы полгода поработали в каком-нибудь ресторане – это было бы намного полезней и правильней. Так можно познакомиться с внутренней стороной бизнеса, посмотреть, как работает и ворует бармен, как функционирует кухня, как ресторатор привлекает людей в свое заведение.

Негостеприимный Владивосток

- Как вы оцениваете уровень ресторации во Владивостоке?

- С Владивостоком у меня связано много личных воспоминаний: здесь познакомились мои родители, родился старший брат. Владивосток - город, который я знаю с детства. Приятно осознавать себя на малой родине, и те положительные изменения, которые произошли в столице Приморья за последние 5 лет, меня радуют. Я посещаю Владивосток уже не в первый раз и в каждой поездке вижу, как уровень рестораторов растет. Думаю, он будет расти и дальше. Главное - не останавливаться на достигнутом и оперативно вносить корректировки в свою работу. Сейчас многое в нашем бизнесе должно находиться в ручном управлении, и без внимания владельца тут не обойтись.

- Какие особенности сферы общепита вы отметили?

- Некоторые местные особенности меня неприятно поразили – в первую очередь цены на морепродукты. Это катастрофа! Тот же самый дальневосточный гребешок, который во Владивостоке стоит 300 рублей, в Санкт-Петербурге стоит дешевле. Хотя дешевые морепродукты должны быть визитной карточкой этого города, ведь это местный специалитет. Специалитет, который, к сожалению, не так легко найти в ресторанах. Приезжая в новый для себя город или страну, никто не идет искать борщ и пельмени, а пытается попробовать местные блюда. Рестораторы же зачастую стараются поразить гостей толщиной меню, где есть абсолютно все: от японской кухни до блюд народов Севера. А должны быть несколько позиций на видном месте, произведенные из локальных продуктов. Это может быть надоевшее вам блюдо. Та же скоблянка из кукумарии – лично я не знал, что это такое, хотел попробовать, но нигде не мог ее найти. В меню ресторанов, которые я посещал, были спагетти, пасты и прочие блюда, которые я могу попробовать и дома. А специалитет практически не представлен.

Отметил я и неприветливость персонала. Это проблема не только Владивостока. Сказывается странная русская застенчивость: официанты не знают, как правильно себя вести с посетителями, и разговаривают сухо, жестко и безапелляционно, чтобы не дай бог гости о чем-нибудь не спросили. Официант пришел, дал меню и ушел. Любой нестандартный вопрос вводит в ступор. Если же поговорить с ним, то он окажется милым, искренним и приятным человеком, у которого нет советского подхода.

Признак провинциальности в том, что и гости заходят с суровым настроем, и официанты их встречают настороженно. «Смотрите, - всем внешним видом говорят они. - У нас борща нет, а если есть, я его не пробовал и не могу сказать, хорош он или нет. Могу вынести, а вы сами решайте». И это самая большая проблема рестораторов. Ведь мы не просто так называем посетителей гостями – они приходят к радушным хозяевам. И это не владелец заведения, а официанты и бармены. И только когда персонал радушен и гостеприимен, в заведение хочется возвращаться снова и снова.

- Раскроете рецепт успешного ресторана приморским предпринимателям?

- Ресторанный бизнес интересный, но настолько сложный, что рецептов успеха в этой сфере нет. За время моей работы я реализовал более 40 проектов, какие-то из них были успешными, какие-то – не особо, и я не могу понять, почему. Мода, атмосфера - это то, что очень сложно поймать. Как создать хорошую атмосферу, не знает никто, и никто не понимает, почему сегодня люди ходят в одно заведение, а в другое - нет. Вот и для меня остается загадкой, почему во Владивостоке паназиатский ресторан Zuma забит битком, а рядом представитель мировой франчайзинговой сети - огромный Paulaner Bräuhaus - пустой наполовину.

- Рассматриваете возможность открыть ресторан во Владивостоке?

- Мне всегда интересно заниматься новым бизнесом (если он приносит деньги) и делиться с новой аудиторией своими знаниями. Уже были предложения начать работу во Владивостоке, но что-то не сложилось. Думаю, будут еще. В любом случае я легок на подъем, и мне понадобится дня три, чтобы перебраться в Приморский край.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.