В Приморье поднят вопрос реализации углеродных кредитов на российском рынке

Во Владивостоке состоялось обсуждение климатического проекта группы компаний «Тернейлес» и WWF России.

ОАО «Тернейлес» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили заинтересованным сторонам климатический проект «Сохранение лесов высокой природоохранной ценности на территории группы компаний Тернейлес», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Еще в августе 2013 года группа компаний «Тернейлес» и WWF России подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Тернейлес дополнительно к уже имеющимся лесам высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) с запретом рубок, в рамках добровольной лесной сертификации FSC, вывел из пользования около 450.000 гектаров ценных лесов. Это событие дало старт климатическому проекту, осуществляемому в Приморском крае WWF России в партнерстве с группой компаний «Тернейлес».

«В рамках конвенции ООН об изменении климата активно идут проекты по предотвращению массовой вырубки тропических лесов. По сути дела, наш проект – пример таких же действий в лесах умеренного пояса, они очень важны и для природы, и для предотвращения в будущем крайне негативных антропогенных изменений климата глобального масштаба», - говорит Алексей Кокорин, руководитель климатической программы WWF России

Открытое обсуждение концепции и предварительных расчетов объёма СО2, выброс которого был предотвращён соглашением 2013 года, является одним из этапов разработки проектно-технической документации, которая впоследствии станет главным документом климатического проекта.

«В основе проекта лежит подход к лесным массивам как к долговременным хранилищам углерода, которые в отсутствие внешних деструктивных нарушений, таких как заготовка древесины, помогают консервировать СО 2 в виде фитомассы древостоя, почвенного углерода и лесной подстилки. При рубках и пожарах из леса не только изымается некоторый запас СО 2 в виде древесины, но и происходит вымывание почвенного углерода. Таким образом предотвращение рубок ведет к уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу», - комментирует Евгений Чувасов, специалист лесной программы Амурского филиала WWF России

В ноябре обсуждение проекта уже состоялось в поселке Пластун. В нем приняли участие представители администрации Тернейского района, местных охотобществ, коренных малочисленных народов, ОАО «Тернейлес», т.е. люди, которых осуществление проекта затронет непосредственно. А 19 декабря встреча заинтересованных сторон по вопросу осуществления климатического проекта «Сохранение лесов высокой природоохранной ценности на территории группы компаний Тернейлес» прошла во Владивостоке. В ней приняли участие специалисты Департамента лесного хозяйства Приморского края, ДВФУ, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, АНО «Центр «Амурский тигр», общественных организаций БРОК(Бюро региональных общественных кампаний), Амурский социально-экологический союз, экологический пресс-клуб «Последняя среда».

На встрече прозвучали вопросы и предложения о возможности реализации углеродных кредитов на российском рынке; об учете, помимо климатических плюсов, социальной выгоды от проекта, так как выведенные из рубок территории являются местами традиционного проживания и природопользования малочисленных народов; о внесении изменений в действующее законодательство для развития климатических проектов; об отработке модели, которую могут применить в дальнейшем другие компании, работающие в сфере лесопользования и сертифицированные по системе FSC; о возможности благодаря выведению из рубок ценных для сохранения биоразнообразия участков леса, привлекать в Россию климатические инвестиции из других стран.

Как отметил Евгений Чувасов, многие лесные массивы, выведенные из рубок, при пространственном наложении слоев с данными об учете тигра 2005 года, демонстрируют наличие в них следов амурского тигра. Проект соответствует «Декларации Глав Правительств о сохранении тигра», подписанной в Санкт-Петербурге в 2010 году на Тигрином саммите, которая для целей сохранения тигра предлагает среди прочего «изыскивать и мобилизовывать внутреннее финансирование, включая новые механизмы финансирования, основанные на депонировании углерода…».

ZRPRESS.RU, Владивосток.