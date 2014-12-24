Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье поднят вопрос реализации углеродных кредитов на российском рынке
Во Владивостоке состоялось обсуждение климатического проекта группы компаний «Тернейлес» и WWF России.
ОАО «Тернейлес» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили заинтересованным сторонам климатический проект «Сохранение лесов высокой природоохранной ценности на территории группы компаний Тернейлес», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Еще в августе 2013 года группа компаний «Тернейлес» и WWF России подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Тернейлес дополнительно к уже имеющимся лесам высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) с запретом рубок, в рамках добровольной лесной сертификации FSC, вывел из пользования около 450.000 гектаров ценных лесов. Это событие дало старт климатическому проекту, осуществляемому в Приморском крае WWF России в партнерстве с группой компаний «Тернейлес».
«В рамках конвенции ООН об изменении климата активно идут проекты по предотвращению массовой вырубки тропических лесов. По сути дела, наш проект – пример таких же действий в лесах умеренного пояса, они очень важны и для природы, и для предотвращения в будущем крайне негативных антропогенных изменений климата глобального масштаба», - говорит Алексей Кокорин, руководитель климатической программы WWF России
Открытое обсуждение концепции и предварительных расчетов объёма СО2, выброс которого был предотвращён соглашением 2013 года, является одним из этапов разработки проектно-технической документации, которая впоследствии станет главным документом климатического проекта.
«В основе проекта лежит подход к лесным массивам как к долговременным хранилищам углерода, которые в отсутствие внешних деструктивных нарушений, таких как заготовка древесины, помогают консервировать СО2 в виде фитомассы древостоя, почвенного углерода и лесной подстилки. При рубках и пожарах из леса не только изымается некоторый запас СО2 в виде древесины, но и происходит вымывание почвенного углерода. Таким образом предотвращение рубок ведет к уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу», - комментирует Евгений Чувасов, специалист лесной программы Амурского филиала WWF России
В ноябре обсуждение проекта уже состоялось в поселке Пластун. В нем приняли участие представители администрации Тернейского района, местных охотобществ, коренных малочисленных народов, ОАО «Тернейлес», т.е. люди, которых осуществление проекта затронет непосредственно. А 19 декабря встреча заинтересованных сторон по вопросу осуществления климатического проекта «Сохранение лесов высокой природоохранной ценности на территории группы компаний Тернейлес» прошла во Владивостоке. В ней приняли участие специалисты Департамента лесного хозяйства Приморского края, ДВФУ, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, АНО «Центр «Амурский тигр», общественных организаций БРОК(Бюро региональных общественных кампаний), Амурский социально-экологический союз, экологический пресс-клуб «Последняя среда».
На встрече прозвучали вопросы и предложения о возможности реализации углеродных кредитов на российском рынке; об учете, помимо климатических плюсов, социальной выгоды от проекта, так как выведенные из рубок территории являются местами традиционного проживания и природопользования малочисленных народов; о внесении изменений в действующее законодательство для развития климатических проектов; об отработке модели, которую могут применить в дальнейшем другие компании, работающие в сфере лесопользования и сертифицированные по системе FSC; о возможности благодаря выведению из рубок ценных для сохранения биоразнообразия участков леса, привлекать в Россию климатические инвестиции из других стран.
Как отметил Евгений Чувасов, многие лесные массивы, выведенные из рубок, при пространственном наложении слоев с данными об учете тигра 2005 года, демонстрируют наличие в них следов амурского тигра. Проект соответствует «Декларации Глав Правительств о сохранении тигра», подписанной в Санкт-Петербурге в 2010 году на Тигрином саммите, которая для целей сохранения тигра предлагает среди прочего «изыскивать и мобилизовывать внутреннее финансирование, включая новые механизмы финансирования, основанные на депонировании углерода…».
Новости тематики
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
- Угольные хранилища в Находке накроют голландской защитной плёнкой
- Экологию Приморья спасут электростанции, работающие на автопокрышках
- Резидент ТОР будет перерабатывать отходы
- ВУТ обзавелся новой пушкой
- В порту Находка появились современные анализаторы пыли
- Японцы предложили улучшить переработку мусора
- Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
Новости раздела
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- "Лидер" берет курс на "Звезду"
- Железнодорожники подставят стальное плечо
- Российские рыбаки захотели ЧК
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока