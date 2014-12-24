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Дальневосточный "МегаФон" подготовил свою сеть к пиковым нагрузкам на Новый год и Рождество
24 Декабря 2014, 15:40 | Приморье
Увеличения голосового трафика на 60% в новогоднюю ночь в час наибольшей нагрузки по сравнению с среднестатистическими показателями в непраздничные дни ожидают в Дальневосточном филиале компании «МегаФон», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
При этом на отдельных фрагментах сети такой рост может быть многократным. Ожидается также существенное увеличение количества отправляемых смс-сообщений и интернет-трафика. Для того, чтобы обеспечить своим абонентам качественную и надежную связь в новогодние праздники, оператор проводит масштабную комплексную подготовку сети.
Новогодняя ночь – серьезное испытание для мобильных сетей. Год назад - с 18.00 31 декабря до 6.00 1 января - абоненты оператора на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири общались в общей сложности более 50 млн минут или 850 тыс. часов. За эти 12 часов было принято и отправлено более 41 млн смс-сообщений. Более чем в 1,7 раза по сравнению с предыдущим Новым годом вырос объем потребленного интернет-трафика.
«Чтобы абоненты «МегаФона» могли дозваниваться до близких, отправлять смс и выходить в социальные сети даже в часы пиковых нагрузок, наши специалисты провели большую подготовительную работу, - отмечает директор по инфраструктуре Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Владимир Кокурин. – Расширены магистральные каналы, радиосеть и сеть сигнализации. Надежность работы сети связи обеспечена резервированием всех критически важных элементов и подсистем, а также каналов связи».
Чтобы исключить потерю вызовов при звонках на сторонних операторов, а также фиксированные сети общего пользования, проведена работа по расширению межоператорских направлений. В этом году «МегаФон» планирует расширить свыше 30 стыков с другими операторами, чтобы в условиях загруженности одного направления, вызовы переводились на резервные маршруты. Также расширены каналы на междугородных и международных направлениях, чтобы связь между городами России и с другими странами функционировала беспрерывно.
Для обеспечение безотказной работы сети повышенное внимание оператор уделяет местам массовых новогодних гуляний. Специалисты компании проводят работу по наращиванию емкости отдельных базовых станций, обслуживающих центральные площади и парки городов Дальнего Востока и Восточной Сибири. За работой сети во время новогодних и рождественских праздников будут следить оперативные дежурные, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций максимально быстро их устранить.
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Теги: Мегафон
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