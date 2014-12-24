Mazda обрушила вал исков на приморских коммерсантов

Но это только первый из вала исков, которые корпорация обрушила на приморских коммерсантов

Японской Mazda Motor Corporation не удалось с первой попытки наказать автокоммерсантов Владивостока за использование ими товарных знаков без согласия компании.

Ранее Mazda Motor Corporation обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО "Ника Вэд" о защите исключительного права на товарный знак.

Как пояснила пресс-служба суда, японская корпорация просила признать незаконными действия по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, запретить осуществлять использование товарных знаков, а так же изъять и уничтожить товары.

Как следует из заявления, Mazda Motor Corporation узнала от Владивостокской таможни, что "Ника Вэд" ввезло на территорию Российской Федерации и задекларировало товары, представляющие собой задние части автомобилей и двигатели. Маркировка на товарах идентичная с товарным знаком истца.

В свою очередь ООО указало на то, что наименования в декларациях указывались лишь в целях идентификации товаров и носит технический характер. Фактически же на ввезенных товарах отсутствуют данные товарные знаки.

В ходе судебного заседания выяснилось, что таможенным органом досмотр не осуществлялся. В письме от 18 ноября 2014 года говорится о том, что вывод о размещении товарного знака сделан только на основании сведений, заявленных в декларации. Фактический досмотр товаров не осуществлялся.

Учитывая, что материалами дела не доказан факт наличия на ввозимых товарах маркировки компании Mazda, Арбитражный суд Приморского края решил в удовлетворении иска отказать. Кроме того, принимая во внимание отказ в удовлетворении заявленных исковых требований, суд признал необходимым отменить принятые ранее обеспечительные меры.

Но это только первый из вала исков к приморским поставщикам автозапчастей.

Аналогичные иски поданы к компаниям "Лита", "Аркон Авто", "Альтерна", "888 Онлайн", "Ришон ДВ, "СКП-ТРАНС", "ТТЦ "Авто-Лидер, ИП Щербинин Юрий Владимирович, "Вавилон ДВ", "Савел", "Сезам", "Филток - 2", и др.

Прогнозировать, чем закончится противостояние приморских коммерсантов и японской корпорации, не берется никто.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.