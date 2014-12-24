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Mazda обрушила вал исков на приморских коммерсантов

24 Декабря 2014, 11:48 | Приморье

Но это только первый из вала исков, которые корпорация обрушила на приморских коммерсантов

Японской Mazda Motor Corporation не удалось с первой попытки наказать автокоммерсантов Владивостока за использование ими товарных знаков без согласия компании.

Ранее Mazda Motor Corporation обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО "Ника Вэд" о защите исключительного права на товарный знак.

Как пояснила пресс-служба суда, японская корпорация просила признать незаконными действия по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, запретить осуществлять использование товарных знаков, а так же изъять и уничтожить товары.

Как следует из заявления, Mazda Motor Corporation узнала от Владивостокской таможни, что "Ника Вэд" ввезло на территорию Российской Федерации и задекларировало товары, представляющие собой задние части автомобилей и двигатели. Маркировка на товарах идентичная с товарным знаком истца.

В свою очередь ООО указало на то, что наименования в декларациях указывались лишь в целях идентификации товаров и носит технический характер. Фактически же на ввезенных товарах отсутствуют данные товарные знаки.

В ходе судебного заседания выяснилось, что таможенным органом досмотр не осуществлялся. В письме от 18 ноября 2014 года говорится о том, что вывод о размещении товарного знака сделан только на основании сведений, заявленных в декларации. Фактический досмотр товаров не осуществлялся.

Учитывая, что материалами дела не доказан факт наличия на ввозимых товарах маркировки компании Mazda, Арбитражный суд Приморского края решил в удовлетворении иска отказать. Кроме того, принимая во внимание отказ в удовлетворении заявленных исковых требований, суд признал необходимым отменить принятые ранее обеспечительные меры.

Но это только первый из вала исков к приморским поставщикам автозапчастей.

Аналогичные иски поданы к  компаниям "Лита", "Аркон Авто", "Альтерна", "888 Онлайн", "Ришон ДВ, "СКП-ТРАНС", "ТТЦ "Авто-Лидер, ИП Щербинин Юрий Владимирович, "Вавилон ДВ", "Савел", "Сезам", "Филток - 2", и др.  

Прогнозировать, чем закончится противостояние приморских коммерсантов и японской корпорации, не берется никто.  

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: mazda  суд  запчасти  таможня 



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Комментарии

  • РњР°СЂСЃ09:06, 25.12.2014#

    Решила как-то мацуда срубить бабла из воздуха. . .

  • Псевдоним12:12, 25.12.2014#

    Ладно ещё новые машины ввозили, но запчасти. . . что-то взялись не за то. неужели всё так плохо в мазде. . .

  • Николас12:46, 25.12.2014#

    Я думаю все вопросы можно перенаправлять в Мазда-Соллерс, скорее всего уши оттуда растут.

  • 12313:26, 25.12.2014#

    японцы до такой глупости не додумались бы!

  • Влад13:35, 25.12.2014#

    ну ввезли запчасти и что?

  • Псевдоним13:45, 25.12.2014#

    Поддержу. Это Соллерс решил грядку пробить.

  • Псевдоним15:27, 25.12.2014#

    А вот вопрос к редакции, почему государственная таможенная служба рассчитывает платежи исходя из евро и доллара ? Мы живем в России, не пора ли поднять этот вопрос на все Российское обсуждение, в свете сегодняшних событий было бы патриотично нашему государству осуществлять расчеты таможенных платежей от рублевой ставки!

  • Псевдоним17:39, 25.12.2014#

    Совершенно верно. Причем пересчитать их в рубли по курсу дня, когда эти ставки были утверждены. Но это только для тех компаний где учредителями являются граждане РФ.

  • КОТ19:27, 25.12.2014#

    Ребята, это только начало!Понятно что это чистая идея Соллерса. Вслед за этим последует и ТОЕТА, потом Ниссан. Хонду у нас пока не собирают, а как начнут, то и она присоеденится. Вывод будет только один:плати им бабки и работай, но тогда у тебя ценник будет выше и некоторые шабари тебе в нагрузку будут давать на выкуп как обязанность, а это не ликвид и висяк, либо вали нах с рынка!Все просто:очередное подминалово под себя этого бизнеса вот и все.

  • Авто19:52, 25.12.2014#

    Похожее дело было у KIA - 30 сентября 2014 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования компании «Киа Моторс Корпорэйшн» к ООО «ГРЕЙС» о взыскании компенсации и уничтожении товаров, маркированных товарным знаком KIA.

  • Псевдоним08:02, 26.12.2014#

    вывозим металлолом из Японии платим за него и они ещё чем то недовольны

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