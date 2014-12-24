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Mazda обрушила вал исков на приморских коммерсантов
Но это только первый из вала исков, которые корпорация обрушила на приморских коммерсантов
Японской Mazda Motor Corporation не удалось с первой попытки наказать автокоммерсантов Владивостока за использование ими товарных знаков без согласия компании.
Ранее Mazda Motor Corporation обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО "Ника Вэд" о защите исключительного права на товарный знак.
Как пояснила пресс-служба суда, японская корпорация просила признать незаконными действия по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, запретить осуществлять использование товарных знаков, а так же изъять и уничтожить товары.
Как следует из заявления, Mazda Motor Corporation узнала от Владивостокской таможни, что "Ника Вэд" ввезло на территорию Российской Федерации и задекларировало товары, представляющие собой задние части автомобилей и двигатели. Маркировка на товарах идентичная с товарным знаком истца.
В свою очередь ООО указало на то, что наименования в декларациях указывались лишь в целях идентификации товаров и носит технический характер. Фактически же на ввезенных товарах отсутствуют данные товарные знаки.
В ходе судебного заседания выяснилось, что таможенным органом досмотр не осуществлялся. В письме от 18 ноября 2014 года говорится о том, что вывод о размещении товарного знака сделан только на основании сведений, заявленных в декларации. Фактический досмотр товаров не осуществлялся.
Учитывая, что материалами дела не доказан факт наличия на ввозимых товарах маркировки компании Mazda, Арбитражный суд Приморского края решил в удовлетворении иска отказать. Кроме того, принимая во внимание отказ в удовлетворении заявленных исковых требований, суд признал необходимым отменить принятые ранее обеспечительные меры.
Но это только первый из вала исков к приморским поставщикам автозапчастей.
Аналогичные иски поданы к компаниям "Лита", "Аркон Авто", "Альтерна", "888 Онлайн", "Ришон ДВ, "СКП-ТРАНС", "ТТЦ "Авто-Лидер, ИП Щербинин Юрий Владимирович, "Вавилон ДВ", "Савел", "Сезам", "Филток - 2", и др.
Прогнозировать, чем закончится противостояние приморских коммерсантов и японской корпорации, не берется никто.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним15:27, 25.12.2014#
А вот вопрос к редакции, почему государственная таможенная служба рассчитывает платежи исходя из евро и доллара ? Мы живем в России, не пора ли поднять этот вопрос на все Российское обсуждение, в свете сегодняшних событий было бы патриотично нашему государству осуществлять расчеты таможенных платежей от рублевой ставки!
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КОТ19:27, 25.12.2014#
Ребята, это только начало!Понятно что это чистая идея Соллерса. Вслед за этим последует и ТОЕТА, потом Ниссан. Хонду у нас пока не собирают, а как начнут, то и она присоеденится. Вывод будет только один:плати им бабки и работай, но тогда у тебя ценник будет выше и некоторые шабари тебе в нагрузку будут давать на выкуп как обязанность, а это не ликвид и висяк, либо вали нах с рынка!Все просто:очередное подминалово под себя этого бизнеса вот и все.
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