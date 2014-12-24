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В Приморье Нарвинский тоннель пробьют в начале 2015 года
В первом квартале 2015 года состоится стыковка Нарвинского тоннеля. Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Олег ЕЖОВ. По словам заместителя главы региона, до сквозного прохождения тоннеля осталось 39,5 метров.
«Подрядчик ускорил темпы строительства тоннеля - в сутки строители проходят больше метра. Только за осенний период пройдено 120 метров. В начале года мы соединим тоннель», - заявил Олег Ежов.
Напомним, Нарвинский тоннель строится в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Именно в Хасанском районе обитают эти редкие кошки.
В январе 2013 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал постановление о создании в Приморье охранной зоны национального парка «Земля леопарда».
Задача охранной зоны - сохранение и увеличение численности дальневосточного леопарда и амурского тигра, а также их кормовых ресурсов, восстановление природных комплексов и объектов. На территории запрещено использование капканов и самоловов, а также присутствие охотничьих собак.
Строящийся Нарвинский тоннель разведет по разным уровням автомобильную трассу и пути миграции леопардов.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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