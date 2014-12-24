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Владивосток предложил России лучшую идею событийного туризма
В Кирове прошли финальные мероприятия Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2014 года. Победу в номинации «Лучшая идея для развития событийного туризма» одержал Владивосток.
В финале участвовали 111 проектов из 72 населенных пунктов, представляющих 42 региона России. Финалистов отобрали по итогам региональных конкурсов премии, один из которых прошел во Владивостоке. Его организатором был Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий. Впервые два крупных федеральных округа – Дальневосточный и Сибирский – представили проекты в области культуры, спорта, исторической и деловой направленности, девятнадцать из которых по итогам регионального этапа отправились в Киров.
Победу в номинации «Лучшая идея для развития событийного туризма» одержал Владивосток. Первое место заслуженно присудили «Фестивальной платформе «Тихоокеанская Россия». Проект команды общественной инициативы «Тихоокеанская Россия 2050» в Кирове презентовал генеральный директор рекламного агентства «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО.
«Эта фестивальная платформа, формирующая имидж Владивостока как города Тихоокеанской России и нового туристического направления, может концептуально объединить самые яркие местные фестивали в единый событийный календарь. Важно, чтобы гости Владивостока, приезжающие сюда с мая по октябрь, знали, что обязательно увидят интересные шоу-мероприятия: будь то День города, День ВМФ, Pacific Meridian, праздник Владивостокской крепости, фестиваль «Вкус Владивостока», рок-фестиваль V-Rox, парусная регата «Семь футов», Кубок губернатора по гребле на драконах, дрифт-битва Россия - Япония или карнавальное шествие в честь Дня тигра», – отметил Кирилл Потапенко.
Специального диплома «За оригинальную идею продвижения Приморья на международной арене» удостоился проект «Неделя моды, красоты и стиля стран АТР во Владивостоке» (авторский коллектив ВГУЭС).
На Премии оценили также инициативу Уссурийска: в номинации «Лучший проект в области культуры» 3 место присуждено «Краевому фестивалю национальных культур «Хоровод Дружбы».
Национальная премия Russian Event Awards учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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