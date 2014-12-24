В Приморье инвесторы получили новогодний подарок

Компаниям, инвестирующим в Приморье, стало проще получить налоговые льготы

В ходе очередной декабрьской сессии приморского парламента депутаты утвердили бюджет края и бюджет ТФОМС на следующий год, узаконили социальное партнерство и приняли ряд документов, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата.

Первоочередным вопросом сессии, по словам спикера Виктора ГОРЧАКОВА, стало третье, завершающее, чтение краевого бюджета-2015. Большинством голосов законопроект был утвержден.

Бюджеты сверстаны

Итоговые параметры главного финансового документа края выглядят так: доходы оцениваются в 80,82 млрд рублей, расходы прогнозируются в объеме чуть более 88 млрд рублей, ожидаемый дефицит - 7,2 млрд рублей. Около 75% расходной части бюджета пойдет на социальные нужды. На социальную поддержку населения предполагается потратить более 21 млрд рублей, на образование и молодежную политику - свыше 18 млрд рублей, на здравоохранение - более 14 млрд рублей и еще 2 млрд рублей - на культуру.

В отличие от первого и второго чтений краевого бюджета, в этот раз горячих дискуссий замечено не было. Однако представитель фракции КПРФ Евгений БОЧАРОВ заявил, что в нынешней экономической ситуации при бездействии федеральных властей «мы рискуем оказаться в такой ситуации, когда бюджет Приморского края окажется простым набором цифр». Депутат предложил направить обращение президенту России с просьбой об отставке руководства Центробанка РФ. Многие коллеги поддержали Бочарова - его предложение получило 15 голосов «за» (из 32 присутствующих в зале), но, исходя из правил парламентской арифметики, этого оказалось недостаточно - инициатива не прошла.

Бюджет текущего года в очередной раз подвергся корректировке. Прежде всего, она связана с дополнительными поступлениями из федерального бюджета: 313 млн рублей выделяется в качестве субсидий на развитие сельского хозяйства. Еще 189 млн рублей, теперь уже за счет увеличения дефицита, добавлено в качестве субвенций на заработную плату работникам образования. Изменения были приняты сразу в трех чтениях. В итоге характеристики краевого бюджета-2014 составили: по доходам - 79,7 млрд рублей; по расходам - 89,6 млрд рублей; дефицит оценивается в 9,9 млрд рублей.

Третье чтение успешно прошел бюджет ТФОМС Приморского края на 2015 год - бездефицитный, в отличие от краевого. Доходы и расходы здесь прогнозируются в объеме 22,4 млрд рублей.

Налоговые льготы стали доступнее

Год назад, в декабре 2013 года приморские депутаты приняли блок законов о налоговых каникулах для инвесторов, теперь же, в декабре 2014-го, условия получения налоговых льгот значительно упростились.

Напомним, согласно краевым законам, которые вступили в действие 1 января 2014 года, организации, реализующие инвестиционные проекты на территории Приморского края, могут рассчитывать на пониженные ставки налога на имущество и налога на прибыль, подлежащего зачислению в краевой бюджет. Но если раньше такие льготы могли получить предприятия, вложившие в экономику края не менее 150 млн рублей в течение трех лет или не менее 500 млн рублей в течение пяти лет, то теперь порог снижен до 50 млн рублей.

Кроме того, принятые поправки отменяют целый ряд ранее установленных требований к инвестпроектам, в частности, речь идет о создании высокопроизводительных рабочих мест, о видах экономической деятельности, о вхождении в состав консолидированной группы налогоплательщиков и резидентов ОЭЗ, о применении специальных налоговых режимов. Изменения распространяются на организации, реализующие инвестиционные проекты с 1 января 2015 года.

Целью внесенных поправок, по словам председателя бюджетного комитета Галуста АХОЯНА, стало повышение эффективности региональной инвестиционной политики, упрощение налогового администрирования, исключение коррупциогенного фактора. «Мы сделали краевой инвестиционный закон более доступным и привлекательным для инвесторов», - заключил депутат.

Социальное партнерство прописали в законе

Во втором и третьем чтениях был принят закон, регулирующий взаимодействие между профсоюзами, работодателями и органами государственной и муниципальной власти. Документ разработан Федерацией профсоюзов Приморского края, он определяет основные понятия системы социального партнерства и минимальных социально-трудовых стандартов в регионе. Несколько статей посвящены вопросам формирования, деятельности и полномочий трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

По мнению парламентариев, принятый законопроект позволит поднять социальное партнерство в муниципальных образованиях края на более высокий уровень.

«Вопрос, который инициировала Федерация профсоюзов, своевременный, - считает депутат Юрий ПОШИВАЙЛО. - Законопроект дополняет нормы федерального законодательства. В социальном партнерстве у нас достаточно белых пятен, много непонимания между профсоюзами, администрацией, работодателями, поэтому очень важно, чтобы взаимоотношения этих трех сторон были поставлены на правовую основу».

Большой Камень открыли для инвесторов

По указу президента РФ с 1 января следующего года Большой Камень утратит статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). В свою очередь, депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли закон, определяющий границы городского округа Большой Камень. В состав муниципалитета, как и прежде, войдут села Петровка и Суходол.

«Статус ЗАТО налагал ряд ограничений на развитие бизнеса, - отметил глава Большого Камня Игорь ЧЕРНЯВСКИЙ. - Речь идет об инвестициях, о приобретении имущества, что создавало определенные проблемы для развития территории. Теперь ограничения снимаются, и это особенно важно для федерального проекта по судостроению, который реализуется сегодня в Большом Камне».

Создание судостроительного комплекса «Звезда» разбито на несколько этапов. Первый планируется завершить в 2016 году, вторая и третья очереди должны быть запущены в 2018-м. Здесь будет вестись строительство судов для освоения углеводородных месторождений на арктическом шельфе.

«У руководства Большого Камня есть понимание, что необходимо наполнить местный бюджет, - комментирует депутат Виктория НИКОЛАЕВА. - Это будет непросто. Надо убедить людей заняться малым и средним бизнесом. Для Большого Камня период перехода из ЗАТО в городской округ Приморского края продлится три года».

В этот период краевой бюджет будет получать дотации, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Большого Камня (340,6 млн рублей в 2015 году и по 328,6 млн рублей - в 2016 и 2017 годах).

О самолетах и бюллетенях

Сразу в трех чтениях были приняты поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае». Прежде всего, речь идет о внутренних авиаперевозках. «Этот документ дает возможность органам власти в случае форс-мажорных обстоятельств без проведения конкурса привлекать организации для пассажирских перевозок на срок до одного года, - говорит депутат Петр ЖУРАВЛЕВ. - Кроме того, закон позволяет материально поддерживать авиаперевозчиков и возмещать им часть стоимости билетов для авиапассажиров».

Документ также устанавливает расходные обязательства Приморского края на содержание воздушных судов, которые приобретены для полетов межмуниципального сообщения. Первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ сообщил, что в следующем году на эти цели потребуется порядка 170 млн рублей.

«Сейчас в крае восстанавливается сеть авиаперевозок, - прокомментировал Усольцев. - Приморцы уже имеют возможность прилететь на вертолете с севера края, а затем в Кавалерово пересесть на самолет. Сейчас запускаются новые авиамаршруты, которые напрямую свяжут краевой центр с отдаленными районами».

Наконец, во втором и третьем чтениях депутаты утвердили поправки в краевой избирательный кодекс об отмене графы «против всех» на муниципальных выборах. Напомним, что федеральное законодательство дало возможность субъектам федерации самим определять, вводить ли такую строку на муниципальных выборах или нет. Инициатором поправок стал крайизбирком Приморья, мотивировавший свою позицию тем, что отсутствие графы «против всех» обеспечивает большую результативность избирательных процедур, поскольку стимулирует избирателей к осознанному выбору, а политические партии - к более активной работе с избирателями. И при этом экономит средства местных бюджетов: муниципалитетам не придется повторно проводить выборы ввиду протестного голосования.

Несмотря на возражения парламентской оппозиции, заявившей, что отсутствие графы «против всех» лишает избирателей полноты волеизъявления, большинство депутатов поддержали позицию крайизбиркома.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.