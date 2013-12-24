Владморрыбпорт: модернизация и эффективность

Успешная работа одного из ведущих портов региона свидетельствует о верно выбранной стратегии

Для ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», одной из крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна, 2013 год стал своеобразным волнорезом - хорошо известный не только в России, но и за рубежом порт отметил 75-летний юбилей активным развитием и высокими производственными показателями. Но останавливаться на достигнутом портовики не собираются - впереди новые рубежи.

Активное развитие компании в последние годы связано не только с конкурентными преимуществами порта - близостью к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, круглогодичной навигацией при наличии незамерзающих условий, развитой сетью автомобильных и железных дорог с выходом на Транссиб, - но и с продуманной политикой акционеров, направленной на эффективное развитие бизнеса.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Владморрыбпорт» имеет богатую историю. В начале 30-х годов прошлого столетия в связи с развитием рыбного промысла на Дальнем Востоке, ростом добычи и переработки рыбы возникла необходимость организации порта, специализирующегося на перевалке рыбных грузов. Фактически началом работы порта считается июль 1938 года, когда под разгрузку подошло первое крупное судно - пароход «Большой Шантар». Люди - это главное, на кого всегда делался акцент в стратегическом развитии порта. Благодаря их доблестному труду порту присуждены правительственные награды и звания: в 1946 году за успешное выполнение правительственных заданий в годы войны порту было вручено на вечное хранение Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, в 1976 году коллектив Владивостокского морского рыбного порта награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1984 году порт удостоен переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Около 500 работников порта обладают различными правительственными наградами. В июле 1994 года порт преобразовывается в акционерное общество ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». В сложный период перестройки, для сохранения рабочих мест, все усилия были направлены на привлечение новых грузопотоков и перепрофилирование рыбного порта в универсальный перегрузочный комплекс.

Визитка предприятия

На сегодняшний день ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - это полностью автоматизированное предприятие, имеющее на своем вооружении все необходимые средства для обеспечения оперативного выполнения погрузо-разгрузочных работ любой сложности.

Сегодня порт представляет собой универсальный перегрузочный комплекс с 10 причалами общей протяженностью более 2 км и глубинами от 8,6 до 10,1 метра, позволяющий, помимо переработки рыбопродукции, осуществлять грузовые операции с самыми разными видами грузов. На регулярных судоходных линиях, связывающих порт с портами Южной Кореи и Японии, обрабатываются суда типа «ро-ро» и «ро-ло» с автотранспортом и спецтехникой. Все причалы и склады имеют подъездные железнодорожные пути протяженностью более 9 км.

В порту расположен холодильник, функционирует контейнерный терминал, оснащенный специализированной перегрузочной техникой, технический парк, насчитывающий около 40 портальных кранов грузоподъемностью от 3 до 121 тонны, 2 козловых контейнерных крана на пневмоходу грузоподъемностью 45 тонн, 159 единиц спецтехники, авто- и электропогрузчиков. Все это обеспечивает высокий уровень механизации грузовых работ. Сегодня в порту работает более 1,2 тыс. человек.

Вклад в развитие

На ремонт и реконструкцию объектов порта в 2013 году освоено более 288 млн рублей. Большие инвестиции были направлены на снос нерентабельных зданий, расположенных на территории порта и оборудование освободившихся площадей под грузовые площадки.

В настоящее время завершаются работы по укладке монолитного покрытия открытой складской площадки в районе 49-50 причалов. Открытая складская площадка будет использоваться для перевалки контейнерных грузов, уже сегодня оформлены заказы на приобретение новой техники, которая будет доставлена и установлена в 2014 году.

Закончены работы по ремонту и реконструкции котельной порта, холодильника № 2, ремонт причалов с заменой кранцевой защиты.

Партнеры довольны

Благодаря взаимодействию порта с ОАО «Российские железные дороги», Владморрыбпорт может предоставлять грузовладельцам весь комплекс услуг напрямую, без посредников. Фактически «от двери до двери» (предоставление вагонов, железнодорожная перевозка, погрузочно-разгрузочные работы в порту, экспедирование и прочие сопутствующие услуги до борта судна) в «одном окне». При этом ежедневный совместный мониторинг процесса доставки груза (его погрузка отправителем, продвижение вагонов по сети железных дорог, выгрузка в порту) дает возможность его оперативного регулирования.

«Мы планируем и дальше развить нашу сеть железнодорожных путей. Вместимость путей порта для оптимальной работы составляет 180 вагонов, а ограничений по грузам станция не имеет. Сейчас мы уже провели реконструкцию одного из выставочных путей и продлили один из внутренних. В итоге значительно нарастили внутреннюю сеть уже в этом году. В следующем году, после сноса склада, в планах ввести от 800 метров до 1 километра внутренних путей. Мы довольны, как на данный момент работаем с РЖД. У нас действует договор на комплексное транспортное обслуживание, растут показатели по подаче/уборке вагонов. В том числе мы и сами проводим ряд мероприятий, которые позволяют увеличить интенсивность обработки грузов. В частности, мы улучшили внутреннюю диспетчеризацию вагонов в порту», - отмечает первый заместитель гендиректора ОАО «Владморрыбпорт» по экономике и финансам, член совета директоров Андрей МОЩЕВИТИН.

В течение последних 5 лет грузооборот порта вырос почти в 2,5 раза, более 3 млн тонн - в 2013 году. Рекордные показатели достигнуты в основном за счет перевалки контейнеров, навалочных грузов, металлоконструкций, автотехники, оборудования и рыбопродукции.

Это стало возможным благодаря реализации программы технического оснащения порта, в рамках которой собственные и привлеченные инвестиции были направлены на приобретение в собственность земельных участков под объектами недвижимости, обновление и модернизацию перегрузочного оборудования, транспортных средств и механизмов, реконструкцию объектов энергохозяйства, покрытия причалов, подъездных дорог и складских площадок.

Соответствующий грузообороту рост прибыли компании позволил, наряду с реализацией программы развития ОАО «Владморрыбпорт», изменить дивидендную политику: начиная с 2010 года акционерное общество стало выплачивать акционерам дивиденды, размер которых ежегодно увеличивается.

Внешняя среда

В 2013 году ОАО «Владморрыбпорт» приняло активное участие в 18-ой Международной выставке по транспорту и логистике ТРАНСРОССИЯ 2013, которая проходила в Москве с 23 апреля по 26 апреля. На стенде ОАО «Владморрыбпорт» так же были представлены дочерние компании порта - ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» и ООО «Восток-Авто».

В 2013 году ОАО «Владморрыбпорт» стало членом Ассоциации морских торговых портов (АСОП), тем самым позиционируя себя как универсальный перегрузочный комплекс.

«Мы считаем, что участие в АСОП - это не только вопрос престижа, но и конкретная польза в работе. Теперь у нас появилась реальная возможность участвовать в законотворческой работе, вносить коррективы в законопроекты, регулирующие стивидорную, таможенную деятельность, пограничный контроль, налогообложение, управление государственным имуществом на территории порта. А это достаточно больные для стивидорного бизнеса вопросы, где не все еще урегулировано», - говорит Андрей Мощевитин.

В планах развития ОАО «Владморрыбпорт» - модернизация инфраструктуры, интенсивное использование основных средств за счет привлечение новых грузопотоков приоритетных номенклатур, обновление материально-технической базы, внедрение информационных технологий.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.