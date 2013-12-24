Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайские контейнеры пошли через Находку
ОАО «РЖД» совместно с ОАО «Трансконтейнер» организовало на прошлой неделе пилотный рейс контейнерного поезда со станции Суйфэньхэ на северо-востоке КНР в российский порт Находка.
«Контейнерный поезд из 40 вагонов с транзитным грузом впервые следует из КНР через Владивостокский регион с дальнейшей отправкой контейнеров морским путем в южные порты КНР и в Корейскую Республику», - отмечается в сообщении Дальневосточной железной дороги (филиал РЖД).
Для данного поезда разработан график с отправлением с пограничной станции Гродеково в 7:20 МСК и прибытием на станцию Находка-Восточная в 18:00 МСК. Время в пути составит 10 часов 40 минут.
В сообщении отмечается, что железнодорожные перевозки в направлении «Суйфэньхэ - Находка» являются востребованными и для китайской, и для российской стороны. В числе грузоотправителей КНР такая крупная компания, как корпорация «ХуаШен», которая ежемесячно отправляет в южные порты Китая от 300 до 600 контейнеров с бумагой, химической продукцией и продуктами сельскохозяйственной промышленности.
Этот транспортный коридор выступает альтернативой традиционному пути через порт Далянь, который в настоящее время сильно перегружен, говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что проект реализуется в рамках решения, принятого рабочей группой Расширенной Туманганской инициативы (РТИ) в октябре 2013 года. Одним из ключевых направлений сотрудничества РТИ является организация транзитных перевозок китайских экспортных грузов через российские морские порты Приморья.
РТИ представляет собой механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, действующий при поддержке программы развития ООН. Странами-участницами являются Китай, Монголия, Республика Корея и Россия.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей
- Во Владивостоке презентовали новые виды услуг ОАО "РЖД"
- Во Владивостоке могут появиться автобусные экспресс-маршруты на остров Русский
- Во Владивостоке ужесточат требования к общественному транспорту
- Безопасность на транспорте обеспечивают профессионалы
- Стало известно, когда запустят круизный лайнер из Владивостока в корейский Сокчхо
- Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами
- Удар ниже бампера
Новости раздела
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией и морской солью
- Деградация агломерации
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа