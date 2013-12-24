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Китайские контейнеры пошли через Находку

24 Декабря 2013, 14:00 | Приморье

ОАО «РЖД» совместно с ОАО «Трансконтейнер» организовало на прошлой неделе пилотный рейс контейнерного поезда со станции Суйфэньхэ на северо-востоке КНР в российский порт Находка.

«Контейнерный поезд из 40 вагонов с транзитным грузом впервые следует из КНР через Владивостокский регион с дальнейшей отправкой контейнеров морским путем в южные порты КНР и в Корейскую Республику», - отмечается в сообщении Дальневосточной железной дороги (филиал РЖД).

Для данного поезда разработан график с отправлением с пограничной станции Гродеково в 7:20 МСК и прибытием на станцию Находка-Восточная в 18:00 МСК. Время в пути составит 10 часов 40 минут.

В сообщении отмечается, что железнодорожные перевозки в направлении «Суйфэньхэ - Находка» являются востребованными и для китайской, и для российской стороны. В числе грузоотправителей КНР такая крупная компания, как корпорация «ХуаШен», которая ежемесячно отправляет в южные порты Китая от 300 до 600 контейнеров с бумагой, химической продукцией и продуктами сельскохозяйственной промышленности.

Этот транспортный коридор выступает альтернативой традиционному пути через порт Далянь, который в настоящее время сильно перегружен, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что проект реализуется в рамках решения, принятого рабочей группой Расширенной Туманганской инициативы (РТИ) в октябре 2013 года. Одним из ключевых направлений сотрудничества РТИ является организация транзитных перевозок китайских экспортных грузов через российские морские порты Приморья.

РТИ представляет собой механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, действующий при поддержке программы развития ООН. Странами-участницами являются Китай, Монголия, Республика Корея и Россия.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: ржд  транспорт  Трансконтейнер  китай  железная дорога 



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