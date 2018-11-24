Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Резиденты Свободного порта Владивосток наполняют бюджет налогами
Несмотря на действующие льготы по налогам, резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток в этом году в целом уплатили в бюджет Приморского края на 1 ноября 2018 года 2,7 млрд руб., при этом в консолидированный бюджет – 4,16 млрд руб. По НДФЛ поступило 1,7 млрд руб., по налогу на имущество 198 млн руб., земельному налогу 67 млн руб., налогу на прибыль 1,946 млрд руб.
«Основная идея, заложенная в закон о СПВ, состояла в том, чтобы дать льготы по прибыли и иным налогам в счет того, что будут созданы новые рабочие места и все это покроется налогом на доходы физических лиц, - сказала в ходе круглого стола, посвященного стратегическим инструментам регионального развития, состоявшегося в рамках конференции «Бизнес у моря», начальник отдела налогообложения юридических лиц приморского управления ФНС Ольга КУЗЬМИНСКАЯ. - В принципе за 2,5 года существования льготных режимов ТОРов и СПВ мы это и наблюдаем. Например, в целом по ПК прирост по НДФП за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 14,8%. Это показатель говорит об отдаче от развития новых производств. Это влияет и на другие налоги. Пример, по упрощенному режиму налогообложения в Приморском крае за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 23% или на 1, 2 млрд руб. Резиденты оказывают влияние на развитие малого бизнеса в Приморском крае».
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Резиденты Свободного порта Владивосток наполняют бюджет налогами
- В Приморье "Бизнесу у моря" представлены девять новых инструментов развития
- Центр "Мой бизнес" предоставит услуги по принципу "одного окна" предпринимателям Приморья
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Стройка по новым правилам
- Ворота в Свободный порт Владивосток открыты, но без "веревочников" не обходится
- "Русагро" сварит в Приморье сыр
- ...И стакан парного молока
- В Приморье приступили к серийному производству танкеров класса "Афрамакс"
- Экс-мэр вернулся в "Сумотори"
Новости раздела
- Резиденты Свободного порта Владивосток наполняют бюджет налогами
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- В Приморье "Бизнесу у моря" представлены девять новых инструментов развития
- Tele2 спросит абонентов, почему они считают ее любимым оператором
- Банк России, "Ростелеком" и Почта Банк будут работать над повышением доступности финансовых услуг
- Центр "Мой бизнес" предоставит услуги по принципу "одного окна" предпринимателям Приморья
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- В Приморье на продаже косаток и белух делают состояния
- Стройка по новым правилам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока