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Резиденты Свободного порта Владивосток наполняют бюджет налогами

24 Ноября 2018, 16:48 | Приморье

Несмотря на действующие льготы по налогам, резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток в этом году в целом уплатили в бюджет Приморского края на 1 ноября 2018 года 2,7 млрд руб., при этом в консолидированный бюджет – 4,16 млрд руб. По НДФЛ поступило 1,7 млрд руб., по налогу на имущество 198 млн руб., земельному налогу 67 млн руб., налогу на прибыль 1,946 млрд руб.

«Основная идея, заложенная в закон о СПВ, состояла в том, чтобы дать льготы по прибыли и иным налогам в счет того, что будут созданы новые рабочие места и все это покроется налогом на доходы физических лиц, - сказала в ходе круглого стола, посвященного стратегическим инструментам регионального развития, состоявшегося в рамках конференции «Бизнес у моря», начальник отдела налогообложения юридических лиц приморского управления ФНС Ольга КУЗЬМИНСКАЯ. - В принципе за 2,5 года существования льготных режимов ТОРов и СПВ мы это и наблюдаем. Например, в целом по ПК прирост по НДФП за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 14,8%. Это показатель говорит об отдаче от развития новых производств. Это влияет и на другие налоги. Пример, по упрощенному режиму налогообложения в Приморском крае за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 23% или на 1, 2 млрд руб. Резиденты оказывают влияние на развитие малого бизнеса в Приморском крае».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спв  налоги  тор 



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