В Приморье Турция заинтересовалась не только "Хаяттами"

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями делегации Турецкой Республики во главе с Маммадзада Ильханом, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края. Бизнесмены прибыли по приглашению главы региона для оценки инвестиционного потенциала Приморья.



Участники встречи обсудили вопросы организации совместных авиаперевозок в Приморье, открытия текстильной фабрики, тепличных хозяйств и другие проекты. Одна из тем – необходимость завершения строительства гостиничных комплексов на Корабельной набережной и мысе Бурный во Владивостоке.



«В Приморье ежегодно проходит много мероприятий, одно из крупнейших – это Восточный экономический форум. В ходе последней поездки в Москву обсуждал с несколькими министерствами вопрос о проведении в Приморье различных выставок в следующем году. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас была вся необходимая инфраструктура для того, чтобы принять у себя такое огромное количество гостей», – подчеркнул врио губернатора.



В настоящее время бизнесмены рассматривают два предложения краевой Администрации касательно своего участия в данных проектах. Потенциальные инвесторы в сопровождении руководства АО “Наш дом Приморье” посетили обе строящиеся гостиницы и взяли тайм-аут на принятие решения.



Еще один вопрос, который обсудили с делегатами, – создание фабрики по производству текстиля в Приморье. «Нам нужна легкая промышленность, и мы готовы вас поддерживать. Тем более что Индия готова поставлять сюда сырье для такого производства, мы об этом говорили», – заявил глава края.



Представитель делегации Маммадзада Ильхан отметил также, что бизнесменам из Турции представляется интересным и проект открытия в крае тепличного хозяйства, в ходе рабочего визита в Приморье они успели посмотреть несколько площадок.



Кроме того, бизнесмены намерены изучить вопрос инвестирования в строительство в крае нескольких комплексов по утилизации мусора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.