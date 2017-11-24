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В Приморье Турция заинтересовалась не только "Хаяттами"
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями делегации Турецкой Республики во главе с Маммадзада Ильханом, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края. Бизнесмены прибыли по приглашению главы региона для оценки инвестиционного потенциала Приморья.
Участники встречи обсудили вопросы организации совместных авиаперевозок в Приморье, открытия текстильной фабрики, тепличных хозяйств и другие проекты. Одна из тем – необходимость завершения строительства гостиничных комплексов на Корабельной набережной и мысе Бурный во Владивостоке.
«В Приморье ежегодно проходит много мероприятий, одно из крупнейших – это Восточный экономический форум. В ходе последней поездки в Москву обсуждал с несколькими министерствами вопрос о проведении в Приморье различных выставок в следующем году. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас была вся необходимая инфраструктура для того, чтобы принять у себя такое огромное количество гостей», – подчеркнул врио губернатора.
В настоящее время бизнесмены рассматривают два предложения краевой Администрации касательно своего участия в данных проектах. Потенциальные инвесторы в сопровождении руководства АО “Наш дом Приморье” посетили обе строящиеся гостиницы и взяли тайм-аут на принятие решения.
Еще один вопрос, который обсудили с делегатами, – создание фабрики по производству текстиля в Приморье. «Нам нужна легкая промышленность, и мы готовы вас поддерживать. Тем более что Индия готова поставлять сюда сырье для такого производства, мы об этом говорили», – заявил глава края.
Представитель делегации Маммадзада Ильхан отметил также, что бизнесменам из Турции представляется интересным и проект открытия в крае тепличного хозяйства, в ходе рабочего визита в Приморье они успели посмотреть несколько площадок.
Кроме того, бизнесмены намерены изучить вопрос инвестирования в строительство в крае нескольких комплексов по утилизации мусора.
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