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В Приморье обнаружен вирус чумы свиней
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает, что по результатам лабораторных исследований, проведенных Приморской МВЛ, обнаружен вирус классической чумы свиней в патологическом материале от трупа дикого кабана, принадлежащего ОО «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийск (протокол испытаний от 22.11.2017года № 7095/12810ГЗ).
Ввиду разнообразия путей распространения и высокой устойчивости возбудителя во внешней среде не исключена возможность дальнейшего распространения возбудителя классической чумы свиней. Вышеуказанная болезнь может привести к возникновению и дальнейшему распространению заболевания диких кабанов и домашних свиней по территории Приморского края и за его пределами, большому экономическому ущербу, связанному с гибелью животных (свиней, диких кабанов) и проведением мероприятий по ликвидации заболевания.
В случае обнаружения трупов диких кабанов или гибели домашних свиней, или получения информации об обнаружении трупов, информировать ветеринарную службу субъекта или Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (4232) 96-47- 60.
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