В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов

В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 18 угольных терминалов, но только три из них являются специализированными. На подходе,

как минимум, три интересных проекта

Рост спроса на российский уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона обнажил «болевые» точки углеперевалочного комплекса на Дальнем Востоке – недостаток современных специализированных мощностей и вопросы к организации бизнес-процессов - так называемых «независимых терминалов», работающих с пылящим грузом по устаревшим технологиям на площадках, изначально не предназначенных для перевалки столь специфичных грузов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Закон о запрете открытой перевалки угля в портах, который, как ожидается, может вступить в силу уже в 2018 году, может всерьез перекроить карту стивидорного бизнеса в Приморье, при этом на авансцену выйдут новые специализированные терминалы, которым придется конкурировать за грузовую базу с АО «Восточный порт», которое находится на завершающей стадии строительства третьей очереди Угольного комплекса.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», наиболее проработано сегодня выглядят проекты строительства терминалов в Фокино («Порт Вера») и Шкотовском районе («Суходол»), а вот проект рядом со Славянкой при всей очевидности его выгоды для инвестора должен предоставить наилучший вариант решения экологического фактора.

Напомним, что авторы законопроекта предлагают ограничить открытую перевалку угля на терминалах, находящихся в границах населенных пунктов, для улучшения экологической обстановки в припортовых городах. Неспециализированным терминалам, а таковых только в Приморье больше десятка, грозят существенные затраты в переоснащение портовой инфраструктуры. На этом фоне более выигрышным выглядит строительство терминала «с нуля», с учетом закрытия всех возможных претензий.

Участники рынка отмечают, что спрос на отправку угля качества «премиум» в АТР через порты Дальнего Востока будет расти, как минимум, ближайшие пять-шесть лет. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Более половины потенциального груза уже раскуплено, а это значит, что на первый план выходит организация технологического процесса, в том числе взаимодействие с железной дорогой, мощности которой, увы, не всегда поспевают за требованиями рынка.

К росту грузопотока лучше всех подготовились ведущие игроки на этом рынке. В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 18 угольных терминалов, но только три из них являются специализированными для перевалки угля, то есть изначально построенными для перевалки только угля и обладающими необходимым комплексом мероприятий по снижению вредного воздействия угольной пыли: это АО «Дальтрансуголь» (Хабаровский край), АО «Восточный Порт» и АО «Торговый порт Посьет» (оба – Приморский край).

«Порт Вера»

На прошлой неделе стало известно, что строительство угольного терминала в Приморском крае рядом с ЗАТО Фокино мощностью перевалки 20 млн тонн в год одобрена на самом высоком уровне. Распоряжение правительства о расширении границ морского порта Владивосток за счет нового проекта подписал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Согласно документу, границы порта будут расширены за счет включения в его состав участков, предназначенных для строительства морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 млн тонн в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная.

Досье "Золотого Рога": ООО «Порт «Вера», зарегистрированное в городе Фокино в декабре 2012 года с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Гендиректор – Евгений ДИЕВ. Единственный учредитель – ООО «Порт Вера Холдинг» (Москва). 75% «Порт Вера Холдинг» принадлежит ООО «ПВ-Развитие», принадлежащее Дмитрию НОВИКОВУ, бывшему гендиректору и совладельцу АО «Росинжиниринг». Еще 25% принадлежит ООО «Ростех - Глобальные ресурсы» (дочернее предприятие группы компаний «Ростех»).

Весной этого года Евгений Диев сообщал, что инвесторы уже приступили к активной фазе строительства.

«Сейчас идут подготовительные работы: устройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерную линию. Первый этап – объем перевалки до 1 млн тонн – планируем запустить уже в следующем году. При выходе на проектную мощность будем переваливать 20 млн тонн в год. Объем инвестиций составит почти 40 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей уже вложено в проект», – говорил г-н Диев.Угольный морской терминал «Порт «Вера» располагается на территории рядом с городом Большой Камень. Акватория терминала расположена в районе мыса Открытого и бухты Беззащитной. Естественные глубины в районе строительства достигают 25 метров. Для размещения терминала выделен земельный участок площадью 826 га. Планируемая мощность - 20 млн тонн в год. Предусмотрен склад временного хранения вместимостью 1,5 млн тонн.

Инвестором проекта выступает ООО «Порт «Вера», зарегистрированное в городе Фокино с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Гендиректор – Евгений ДИЕВ. Единственный учредитель – ООО «Порт Вера Холдинг» (Москва). Конечными бенефициарами проекта выступают Дмитрий НОВИКОВ (75%), бывший гендиректор и совладелец АО «Росинжиниринг» и ООО «Ростех - Глобальные ресурсы» (25%).

Плюсы:

Положительное заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту получено еще весной 2016 года. Поддержка на уровне администрации Приморья.

С начала 2017 года на объекте ведутся активные подготовительные работы в рамках «нулевого цикла» - обустройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерную линию.

Первую очередь терминала с тестовым объемом перевалки до 1 млн тонн (грейферный способ) планируется запустить в 2018 году.

Минусы:

Проект был рассчитан на грузовую базу Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, однако на данном этапе известно, что китайская государственная корпорация «Шэньхуа» (Shenhua Group) сочла нецелесообразным участие в разработке месторождения. В настоящее время «Ростех» ищет замену «Шэньхуа» в Китае и Южной Корее.

Суммарные запасы энергетического угля на Огоджинском месторождении оцениваются в 1,5 млрд тонн, бюджет проекта – $3,6 млрд. Мощность планируемых к строительству разрезов – около 20 млн тонн угля в год.

Проект «Север» в порту Восточный

Группа «Сумма» (контролирует ПАО «Владивостокский морской торговый порт») и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) еще в рамках I Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по строительству угольного терминала «Север».

Соглашение предусматривает участие РФПИ в строительстве терминала в бухте Врангеля в восточной части залива Находка, рядом с территорией АО «Восточный Порт». Общая стоимость проекта на тот момент оценивалась в 24 млрд рублей без учета государственных инвестиций.

Первую очередь на 7 млн тонн «Сумма» планировала ввести в начале в 2016 году, затем в 2018 году. Проект предполагает создание искусственного земельного участка под размещение складов угля открытого типа, перегрузочного оборудования, оборудования для очистки и дробления угля. Общая площадь территории УППК (универсальный производственно-перегрузочный комплекс) составляет 64 га, включая вновь образованную территорию. Мощность терминала заявлена в 20 млн тонн угля в год.

На данный момент проект находится в замершем состоянии из-за отсутствия финансирования, хотя частично подготовительные работы уже проведены.

Согласно предварительным планам, необходимо строительство собственного железнодорожного парка на 9 путей с тремя станциями для размораживания вагонов. Предусмотрены три сдвоенные вагоноопрокидывателя производительностью до 25 циклов в час каждый. Под погрузку запланированы три причала общей длиной 860 метров, в том числе один причал с глубиной до 20 метров и два на 17 метров. В перспективе может быть выполнено дноуглубление под прием судов до 150 тыс. тонн на всех причалах.

Досье "Золотого Рога": Проект «Север» реализует АО «Открытый порт Находка» (ранее – ЗАО «Приморское объединение нефтегазовой промышленности «Приморнефтегазпром»), зарегистрированное в поселке Врангель. Уставный капитал компании составляет 18 млн рублей. Единственный учредитель – кипрский офшор Silkenio Enterprises Ltd., также владеющий ООО «Дальпорт» (Врангель).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», проект может быть реанимирован после того, как «Сумма» продаст до 39% акций Транспортной группы FESCO арабскому портовому оператору DP World (ранее участвовал в проекте контейнерного терминала в порту Восточный). Проект «Север» также может быть включен в периметр сделки. Ранее DP World и РФПИ создали совместное предприятие с заявленным объемом инвестиций в $2 млрд.

Плюсы:

Расположение вдали от городской черты.

Минусы:

Неопределенность с грузовой базой. «Сумма» рассчитывает привлечь в проект трейдера, который сможет обеспечить загрузку терминала. Готова отдать 35% в проекте.

Проект поддерживался администрацией Приморского края в бытность губернатором Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, известного хорошими отношениями с Зиявудином МАГОМЕДОВЫМ (владелец «Суммы»). После смены главы региона «Сумме» придется искать подходы к Андрею ТАРАСЕНКО, который для губернатора прекрасно разбирается в стивидорном бизнесе.

«Восточный порт»

Еще за четыре года до того как проблема угольного пыления в Находке прозвучала на всю страну, крупнейший угольный порт России «Восточный порт» начал реализацию проекта по строительству третьей очереди. Проект предполагает создание четырех складов общей вместимостью до 800 тыс. тонн груза, системы конвейерного оборудования со станцией разгрузки вагонов, а также комплекса оборудования для обработки угольной продукции в зимний период, не имеющего аналогов в России.

Досье "Золотого Рога": В 2016 году грузооборот «Восточного Порта» составил 23,5 млн тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и почти треть от перевалки угля в портах Дальнего Востока. В декабре прошлого года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций - 17,2 млрд рублей. Единственным владельцем АО «Восточный порт» является кипрская Starlion Limited. По данным участников рынка, контроль над стивидором осуществляет «Кузбассразрезуголь».

Ключевой объект нового проекта - закрытая станция разгрузки вагонов. Это целый комплекс высокотехнологичного оборудования, масштабная техника с применением точной электроники, высокочувствительных датчиков, уровень автоматизации процесса выгрузки достигает 100%. Под зданием вагоноопрокидывателей скрывается подземный комплекс с многосоттонным бетонным каскадом приемных бункеров высотой с многоэтажный дом, сетью подземных конвейерных галерей.

Особого внимания заслуживает факт создания искусственного земельного участка, на котором ведется строительство, его размер – более 170 тыс. кв. м суши. АО «Восточный Порт» является единственным на Дальнем Востоке России морским терминалом, которому удалось претворить в жизнь задуманное в этом отношении.

В настоящее время «Восточный Порт» продолжает строительство двух железнодорожных парков на станции Находка-Восточная (инвестиции – 5 млрд рублей собственных средств), после чего парк отправки вагонов (Парк Б) будет передан на баланс ОАО «РЖД».

Уникальность парка «Новый» в том, что впервые стивидорная компания строит железнодорожный парк для своих целей, при этом его вместимость и оснащенность, а также возможности по приему инновационных вагонов повышенной грузоподъемности, позволят не только занять одну из лидирующих позиций в стране, но развивать его пропускную способность в дальнейшем.

Проект «Суходол»

Угольный терминал в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе Приморского края планирует построить АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (входит в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», Кемерово).

Проект реализуется с 2012 года. В ценах 2012 года инвестиции оценивались в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечался на июль 2017 года, второй и третьей - на 2019-2021 годы. В феврале 2014 года в проект вошла Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО, выкупив у СДС 50% в ООО «Морской порт «Суходол» (зарегистрировано в с.Романовка). Предполагалось, что она выступит как инвестор, а СДС - как инвестор и управляющая компания. В 2015 году Volga Group вышла из проекта.

В начале 2016 года президент СДС Михаил ФЕДЯЕВ заявил, что холдинг остановил строительство угольного терминала в бухте Суходол и планирует его возобновить при появлении возможности длинного кредитования по комфортным ставкам.

В сентябре 2017 года ФАС удовлетворила ходатайство СДС о приобретении 100%-й доли в ООО «Морской порт «Суходол», что позволит холдингу возобновить строительство угольного терминала.

В мае гендиректор ООО «Морской порт «Суходол» Павел КОЛБАСЮК заявлял, что инвестор планирует вложить в строительство порядка 30 млрд рублей.

Запуск первой очереди мощностью до 6 млн тонн запланирован в 2019 году. Именно на данный объем портом получены технические условия от ОАО «РЖД» на провоз груза.

В 2020 году с вводом второй очереди объем перевалки может быть увеличен до 12 млн тонн, после ввода третьей очереди (2021 год) - до 20 млн тонн.

В настоящее время в рамках проекта уже спроектированы два причала длиной более 640 метров и необходимые производственные мощности, в том числе железнодорожная ветка протяженностью почти 11 км от станции Смоляниново. Последняя предназначена для разгрузки поступающего в порт угля и будет построена с 20 путями. Непосредственно для приемки грузовых судов в порту запланировано построить два грузовых причала, способных принимать суда грузоподъемностью до 120 тыс. тонн. Погрузочные комплексы будут располагать производительностью 3,5 тыс. тонн угля в час.

Угольный склад с трех сторон закрыт естественными барьерами рельефа - сопками и возвышенностями с высотой до 100 метров.

Плюсы:

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на строительство транспортно-перегрузочного комплекса и железнодорожных путей получено еще в 2015 году.

У инвестора есть подготовленные земельные участки, выполненная проектная документация и открытое финансирование.

По словам президента СДС, помимо предприятий собственно холдинга уже есть предварительные договоренности на отгрузку угля через новый порт с несколькими компаниями из Кузбасса.

Минусы:

Администрация городского округа Большой Камень не согласовала проект внесения изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского района, предусматривающих строительство угольного терминала. Против проекта последовательно выступала предыдущий губернатор Приморья.

«Проектом предусмотрено размещение производственной зоны в районе бухты Теляковского. Учитывая климатические условия, наличие на южном побережье бухты Суходол населенного пункта - села Суходол, строительство угольного терминала в бухте Теляковского, предусмотренного проектом генерального плана, может оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории городского округа Большой Камень», - говорится в сообщении администрации городского округа Большой Камень.

Против проекта последовательно выступал предыдущий губернатор Приморья. И это при том, что СДС вложил значительные средства в социальную сферу Шкотовского района.

«Тихоокеанский балкерный терминал»

ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» (Владивосток) планирует инвестировать 10,4 млрд рублей в строительство угольного терминала в районе пос. Славянка Хасанского района в Приморье. Проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого стало ООО. Первый этап инвестпроекта запланирован на 2017-2021 годы. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. На полную мощность терминалы планируется вывести к 2028 году.

Инвестор – Руслан КОНДРАТОВ, гендиректор и основной владелец ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом в г.Находке).

Плюсы: Поддержка врио губернатора Андрея Тарасенко.

Подтвержденные контракты на перевалку угля через Находку.

«Восточно-Уральский терминал»

ООО «Восточно-Уральский терминал» эксплуатирует неспециализированный терминал в порту Находка.

Предприятие создано в 1998 году на базе реконструированного щепового комплекса в порту Восточном, входит в холдинг «Трансхимэкспорт». Терминал расположен на территории почти 11 гектаров, имеет причал длиной 218 метров, где принимает суда дедвейтом до 50 тыс. тонн, перегрузочный комплекс с выставочными, грузовыми и погрузочно-разгрузочными путями, общей протяженностью более четырех километров, который примыкает к железнодорожной станции Находка-Восточная. Большая часть угля (40%) отправляется в Южную Корею, около 30% - в Японию, до 20% - в Китай.

В 2016 году терминал перевалил 4,1 млн тонн угля, в 2017 году намерен обработать до 5,5 млн тонн.

Минусы:

В случае в ведения запрета открытой перевалки угля инфраструктуре потребуется серьезная модернизация.

Находкинский морской торговый порт

АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) планирует увеличить объем перевалки к 2020 году на 17% по сравнению с показателем прошлого года - до 12 млн тонн в год. Основной груз – уголь.

Технологические возможности порта уже сегодня позволяют переваливать до 12 млн тонн грузов в год, но выход на такие объемы сдерживает недостаточная пропускная способность подъездных путей.

«Железная дорога пока не может подвозить такие объемы из-за недостатка пропускной способности. Мы находимся в постоянном контакте с железной дорогой, обсуждаем возможность расширения за счет строительства второй железнодорожной ветки в порт. Мы, в принципе, могли бы стать полностью угольным портом, если сохранится нынешняя конъюнктура. Пока же у нас примерно 70% общего объема перевалки приходится на уголь, остальные 30% - на металлы», - говорил ранее бывший управляющий директор ОАО «Евраз НМТП» Вячеслав САРАЕВ.

Строительство второй ветки стивидор может профинансировать и за счет собственных средств, но для этого нужны четкие гарантии, что объемы угля, переваливаемого на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, будут сохраняться, как минимум, на сегодняшнем уровне.

В 2018-2020 гг. стивидор планирует провести комплексную модернизацию производственных мощностей. В его рамках в порту будет установлен новый вагоноопрокидыватель и произведена замена кранового оборудования. Инвестиции оцениваются в сумму до 2,5 млрд рублей.

Вагоноопрокидыватель немецкого производства уже приобретен, его стоимость составила около 1,5 млрд рублей. «Идет проектирование запуска нового оборудования, рассчитываем начать монтаж в 2019 году. После запуска вагоноопрокидывателя рассчитываем выйти на 12 млн тонн перевалки в год», - говорит Сараев.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Evraz в июне закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, за $354,4 млн. Генеральным директором АО «Евраз НМТП» вместо Вячеслава Сараева назначен Владимир ГРИГОРЬЕВ.

Основными клиентами «Евраз НМТП» являются Evraz и холдинг «Сибуглемет» (Кемеровская область).

Минусы:

Расположение в городской черте и нерешенность вопроса с дополнительными подъездными путями.

Проект «Сахатранс» в Ванино

ООО «Сахатранс» (100%-я «дочка» ООО «Волга Груп» Геннадия Тимченко) планирует построить в бухте Мучке угольный терминал мощностью перевалки до 24 млн тонн угля в год. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Сахатранс».

В составе терминала планируется возведение двух причалов для отгрузки угля, участка с причалом портофлота, корневого участка с берегоукреплением, комплекса навалочных грузов, топливозаправочного комплекса, а также железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс.

Стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей. Проект будет реализован в два этапа. До 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году.

«Сахатранс» испытывает трудности с финансированием, поэтому в проект привлечена группа «Колмар». Строительство ведет 100%-ная дочка «Колмара» АО «ВаниноТрансУголь» (ВТУ), получившее статус резидента Свободного порта в Ванино.

Плюсы:

Наличие собственной грузовой базы. «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля.

«Дальтрансуголь» СУЭК

В настоящее время угольным терминалом в бухте Мучке располагает АО «Дальтрансуголь» (входит в «СУЭК»). Это единственный специализированный порт по перевалке угля в Хабаровском крае. За счет мощностей терминала осуществляется экспорт угля с месторождений Кузбасса, Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Хакасии, а также с Ургальского месторождения Хабаровского края.

В 2016 году терминал перевалил 19,535 млн тонн угля, в 2017 году намерен обработать 21 млн тонн.

Согласно презентации на Восточном экономическом форме в сентябре, в 2018 году «Дальтрансуголь» планирует обработать 22 млн тонн угля, в 2019 году - 23 млн тонн, в 2020-2021 годах - 24 млн тонн грузов. К 2025 году – выйти на уровень до 30 млн тонн.

Заместитель гендиректора, директор по логистике АО «СУЭК» Денис ИЛАТОВСКИЙ на форуме заявил, что для обеспечения потребности существующих терминалов и реализации заявленных планов развития и строительства новых портов на Дальнем Востоке необходима провозная способность РЖД в 80 млн тонн, в то время как целевая провозная способность после первого проекта БАМ/Транссиб составляет 42 млн тонн.

«Надо помочь РЖД утвердить проект БАМ-2, в котором будет целый ряд мероприятий. Одним из самых важных должна быть электрификация участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино, сплошные вторые пути. Потому что в противном случае мы не сможем существенно превысить те 42 млн тонн, которые планируются к 2020-2021 году», - сказал Илатовский.

«Дальтрансуголь» уже рассматривает варианты реконструкции комплекса по перевалке угля для увеличения мощности до 40 млн тонн в год.

Компания ищет подрядчика, который разработает технико-экономические решения реконструкции существующего терминала под увеличение объемов перевалки без выхода за его границы либо при расширении территории на суше и в акватории. Согласно техзаданию, необходимо просчитать варианты перевооружения комплекса, локальных изменений в технологии и организации перегрузочных работ.

В техзадании отмечается, что оба варианта реконструкции угольного комплекса - без выхода за его границы и с расширением территории - должны обеспечивать в итоге перевалку порядка 40 млн тонн угля на экспорт в год. Этот показатель приводится с учетом временного накопления угля на площадках терминала. На разработку предпроектных технико-экономических решений компания выделила 15 млн рублей, заявки на участие в тендере принимались до 16 ноября.

Плюсы:

Гарантированная грузовая база.

Минусы:

Недостаточная провозная мощность железной дороги.

Олег КЛИМЕНКО.