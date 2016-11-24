В Приморье "Ростелеком" начал новый проект

«Ростелеком» предлагает пользователям «Интерактивного телевидения» подключить пакет телеканалов «Попробуй ТВОЕ КИНО» и в течение двух недель (14 календарных дней) смотреть его бесплатно. Акция доступна клиентам компании в Приморском крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Попробуй ТВОЕ КИНО» – это семнадцать каналов с фильмами различных жанров – классика, премьеры года, артхаус и анимация. В пакет входят телеканалы: TV 1000 Action, Русский Иллюзион, Paramount Channel и другие. После окончания промо-периода (14 календарных дней) стоимость пакета «ТВОЕ Кино» составит 135 рублей в месяц.

Кроме того, клиентам доступны более 70 новых фильмов в сервисе «Видеопрокат». 17 из них –премьеры 2016 года такие, как «Тайная жизнь домашних животных», «Дуэлянт», «Бриджит Джонс 3», «Отряд самоубийц». Семейный просмотр любимых фильмов в цифровом качестве востребованная услуга среди жителей Приморского края.

«Мы регулярно совершенствуем сервисы «Интерактивного ТВ» и наполняем его новым контентом, чтобы клиенты могли сделать просмотр максимально индивидуальным и настроить телевидение под себя. Сегодня абоненты могут познакомиться с пакетом телеканалов «Попробуй ТВОЕ КИНО» и решить, когда его стоит подключить. А также просматривать самые последние новинки кино в сервисе «Видеопрокат», причем они доступны клиентам сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката», – рассказывает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Леонид Селиверстов.

Новые фильмы в «Видеопрокате» появляются каждую неделю, а удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти интересную киноленту. На сегодняшний день пользователям «Интерактивного телевидения» доступно более 2500 фильмов и сериалов.

«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большее количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя. «Управление просмотром», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы». В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 200 каналов в цифровом качестве (из них более 75 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.

Узнать дополнительную информацию об услугах, предоставляемых компанией, и оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».



Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».



Газета «Золотой Рог», Владивосток.