Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье "Ростелеком" начал новый проект
«Ростелеком» предлагает пользователям «Интерактивного телевидения» подключить пакет телеканалов «Попробуй ТВОЕ КИНО» и в течение двух недель (14 календарных дней) смотреть его бесплатно. Акция доступна клиентам компании в Приморском крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Попробуй ТВОЕ КИНО» – это семнадцать каналов с фильмами различных жанров – классика, премьеры года, артхаус и анимация. В пакет входят телеканалы: TV 1000 Action, Русский Иллюзион, Paramount Channel и другие. После окончания промо-периода (14 календарных дней) стоимость пакета «ТВОЕ Кино» составит 135 рублей в месяц.
Кроме того, клиентам доступны более 70 новых фильмов в сервисе «Видеопрокат». 17 из них –премьеры 2016 года такие, как «Тайная жизнь домашних животных», «Дуэлянт», «Бриджит Джонс 3», «Отряд самоубийц». Семейный просмотр любимых фильмов в цифровом качестве востребованная услуга среди жителей Приморского края.
«Мы регулярно совершенствуем сервисы «Интерактивного ТВ» и наполняем его новым контентом, чтобы клиенты могли сделать просмотр максимально индивидуальным и настроить телевидение под себя. Сегодня абоненты могут познакомиться с пакетом телеканалов «Попробуй ТВОЕ КИНО» и решить, когда его стоит подключить. А также просматривать самые последние новинки кино в сервисе «Видеопрокат», причем они доступны клиентам сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката», – рассказывает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Леонид Селиверстов.
Новые фильмы в «Видеопрокате» появляются каждую неделю, а удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти интересную киноленту. На сегодняшний день пользователям «Интерактивного телевидения» доступно более 2500 фильмов и сериалов.
«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большее количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя. «Управление просмотром», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы». В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 200 каналов в цифровом качестве (из них более 75 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.
Узнать дополнительную информацию об услугах, предоставляемых компанией, и оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье "Ростелеком" начал новый проект
- В Приморье клиентам "Ростелекома" стала доступна еще одна услуга компании
- Сайтам пропишут пользовательское соглашение
- МТС подсела на скорость
- "Ростелеком" укрепляет позиции на рынке услуг связи для В2В и B2G клиентов на Дальнем Востоке
- Tele2 открывает безлимитный интернет Приморью
- Во Владивостоке состоится масштабная благотворительная акция "Чья-то жизнь уже не мелочь!"
- К оптической инфраструктуре подключают малоэтажные дома в Уссурийске
- Альтернативные способы оплаты услуг связи предлагает "Ростелеком"
- Режим аварийного межсетевого роуминга отменен во всех районах Приморского края
Новости раздела
- В Приморье "Ростелеком" начал новый проект
- Владивостокская прокуратура в работе коммерческой компании нашла несколько правонарушений
- В Приморье практически невозможно найти готового специалиста
- Глава АСИ: Перевод госуслуг в электронный вид - ключевой резерв развития бизнеса в регионах
- В Приморье уплата налогов уходит в облака
- Налоги можно оптимизировать. Законно
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края
- Владельцы недвижимости за все заплатят
- Профессионалов объединяет "Альянс строителей Приморья"
- Продажа аэропорта Владивосток становится реальностью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится
- Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края